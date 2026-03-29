Juventus : la liste des incontournables selon Spalletti : les joueurs indispensables de l'effectif actuel, les cibles du mercato

Si cela ne tenait qu'à Luciano Spalletti, seuls neuf joueurs de l'effectif actuel embarqueraient dans la machine à remonter le temps d'une Juventus qui, dans un avenir proche, souhaiterait renouer avec la victoire. Ce sont les « incontournables » de l'entraîneur de Certaldo : aucun des gardiens actuels, deux défenseurs, quatre milieux de terrain et trois attaquants.





Dans l'ordre, il s'agit de Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic et Kenan Yildiz.





Cela ne signifie évidemment pas que tous les autres joueurs seront cédés, car entre les idées de Spalletti et ce que sera l'effectif de la Juventus en 2026-2027, de nombreuses variables entrent en jeu : la qualification pour la prochaine Ligue des champions avant tout, dont dépendra le statut du prochain mercato bianconero, puis les idées du club, les opportunités qui se présenteront sur le marché, et la volonté des joueurs. Au final, il est probable que bon nombre de ceux qui ne sont pas « indispensables » puissent rester à la Continassa, et nous parlons ici de joueurs tels que Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti et Jérémie Boga.





L'avenir de Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda et Jonathan David est en revanche beaucoup plus incertain.