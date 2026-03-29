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Gianluca Minchiotti

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Juventus : la liste des incontournables selon Spalletti : les joueurs indispensables de l'effectif actuel, les cibles du mercato

Juventus
Mercato
Serie A
L. Spalletti

L'entraîneur de la Juventus a dressé une liste des joueurs de l'effectif actuel dont il ne se séparerait pour rien au monde. Et sur le marché des transferts...

Si cela ne tenait qu'à Luciano Spalletti, seuls neuf joueurs de l'effectif actuel embarqueraient dans la machine à remonter le temps d'une Juventus qui, dans un avenir proche, souhaiterait renouer avec la victoire. Ce sont les « incontournables » de l'entraîneur de Certaldo : aucun des gardiens actuels, deux défenseurs, quatre milieux de terrain et trois attaquants.


Dans l'ordre, il s'agit de Gleison Bremer, Pierre Kalulu, Andrea Cambiaso, Manuel Locatelli, Khephren Thuram, Weston McKennie, Francisco Conceição, Dusan Vlajovic et Kenan Yildiz.


Cela ne signifie évidemment pas que tous les autres joueurs seront cédés, car entre les idées de Spalletti et ce que sera l'effectif de la Juventus en 2026-2027, de nombreuses variables entrent en jeu : la qualification pour la prochaine Ligue des champions avant tout, dont dépendra le statut du prochain mercato bianconero, puis les idées du club, les opportunités qui se présenteront sur le marché, et la volonté des joueurs. Au final, il est probable que bon nombre de ceux qui ne sont pas « indispensables » puissent rester à la Continassa, et nous parlons ici de joueurs tels que Carlo Pinsoglio, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Fabio Miretti et Jérémie Boga.


L'avenir de Michele Di Gregorio, Mattia Perin, Emil Holm, Juan David Cabal, Teun Koopmeiners, Vasilije Adzic, Filip Kostic, Edon Zhegrova, Arkadiusz Milik, Lois Openda et Jonathan David est en revanche beaucoup plus incertain.

  • L'OFFRE INCORRUPTIBLE VA-T-ELLE ARRIVER ?

    Dans le même temps, il est tout aussi évident que, même parmi les « incontournables », certains joueurs pourraient être cédés si des offres jugées irrésistibles par la direction et les dirigeants venaient à se présenter. Par exemple : que se passerait-il en cas d'une offre de 70 millions pour Bremer ? Ou d'une offre de 80 millions pour Conceicao ?Quoi qu'il en soit, la Juventus fera tout son possible pour satisfaire Spalletti, en lui laissant à sa disposition le noyau de joueurs qu'il juge indispensables pour poursuivre son aventure à la Continassa, et pour la rendre, si possible, gagnante à court terme.

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  • LES INCONTOURNABLES DU MARCHÉ

    Outre ces « incontournables » déjà présents, chacun avec sa situation particulière (Vlahovic, par exemple, arrive en fin de contrat et négocie actuellement sa prolongation), il y a aussi ceux que Spalletti considère comme des recrues « incontournables ». L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale souhaite avant tout apporter de la qualité et de l'expérience, et c'est pourquoi il travaille avec le club à l'élaboration d'une liste de cibles répondant à ces critères.


    Les noms sont nombreux, et nous vous en avions déjà présenté une liste ces derniers jours, une liste qui se concentre pour l'instant (la qualification pour la Ligue des champions étant encore très incertaine) surtout sur l'expérience à coût nul. Et donc : Zeki Celik, né en 1997 ; Leonardo Spinazzola, né en 1993 ; Franck Kessie, né en 1996 ; Marcos Senesi, né en 1997 ; Xaver Schlager, né en 1997 ; Lorenzo Pellegrini, né en 1996 ; Antonio Rüdiger, né en 1993 ; Bernardo Silva, né en 1994 ; Robert Lewandowski, né en 1988 ; Leon Goretzka, né en 1995. Pratiquement une équipe entière, et ce sont tous des noms sur lesquels la Juventus réfléchit et se penche. Avec l’ajout du gardien : Alisson Becker, né en 1992, dont le contrat expire dans un an.


  • L'EFFECTIF ACTUEL DE LA JUVENTUS SELON SPALLETTI : LES INCONTOURNABLES ET LES AUTRES

    GARDIENS DE BUT

    PAS INDISPENSABLES

    Michele Di Gregorio

    Mattia Perin

    Carlo Pinsoglio


    DÉFENSEURS

    INCONTOURNABLES

    Gleison Bremer

    Pierre Kalulu

    Andrea Cambiaso


    NON INDISPENSABLES

    Emil Holm

    Federico Gatti

    Lloyd Kelly

    Juan David Cabal


    MILIEUX DE TERRAIN

    LES INCONTOURNABLES

    Manuel Locatelli

    Khephren Thuram

    Weston McKennie


    NON INDISPENSABLES

    Teun Koopmeiners

    Vasilije Adzic

    Filip Kostic

    Fabio Miretti


    ATTAQUANTS

    LES INCONTOURNABLES

    Francisco Conceição

    Dusan Vlajovic

    Kenan Yildiz


    NON INDISPENSABLES

    Edon Zhegrova

    Jérémie Boga

    Arkadiusz Milik

    Lois Openda

    Jonathan David


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