Juventus, Elkann ouvre le portefeuille : deux postes sont prioritaires sur le marché des transferts

Exor est prête à une nouvelle et importante augmentation de capital à injecter dans les comptes de la Juventus. À l’issue du conseil d’administration d’hier, qui a entériné la clôture du neuvième exercice consécutif dans le rouge (66 millions d’euros au 30 juin 2026), le Conseil d’administration a demandé et proposé à l’Assemblée des actionnaires une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à 250 millions. Sur ces 250 millions d’euros potentiels, 164 viendraient d’Exor, si le montant initial de l’augmentation de capital était confirmé (nous le saurons début novembre).





Ces dernières années, la Juventus a procédé à quatre recapitalisations, pour un montant total de 998 millions d’euros, dont 637 versés par Exor. Si la nouvelle augmentation était confirmée, on atteindrait 800 millions investis par la holding de la famille Agnelli/Elkann dans l’univers de la Juventus au cours des sept dernières années.







