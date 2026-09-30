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Gianluca Minchiotti
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Juventus, Elkann ouvre le portefeuille : deux postes sont prioritaires sur le marché des transferts

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R. Kolo Muani
D. Luiz

Avec l’argent qui arrivera d’Exor, la Juventus pourra aussi penser à de nouveaux recrutements

Exor est prête à une nouvelle et importante augmentation de capital à injecter dans les comptes de la Juventus. À l’issue du conseil d’administration d’hier, qui a entériné la clôture du neuvième exercice consécutif dans le rouge (66 millions d’euros au 30 juin 2026), le Conseil d’administration a demandé et proposé à l’Assemblée des actionnaires une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à 250 millions. Sur ces 250 millions d’euros potentiels, 164 viendraient d’Exor, si le montant initial de l’augmentation de capital était confirmé (nous le saurons début novembre).


Ces dernières années, la Juventus a procédé à quatre recapitalisations, pour un montant total de 998 millions d’euros, dont 637 versés par Exor. Si la nouvelle augmentation était confirmée, on atteindrait 800 millions investis par la holding de la famille Agnelli/Elkann dans l’univers de la Juventus au cours des sept dernières années.



  • Où ira l’argent de l’augmentation de capital ?

    Mais quelles seraient les priorités du marché de la Juventus en cas de nouvelle augmentation de capital de la part d’Exor ? Il est encore trop tôt pour le dire, car les inconnues sont encore nombreuses, à commencer par la qualification pour la Ligue des champions 2027-2028 et les revenus correspondants versés par l’UEFA : avec cet argent, la Juve peut envisager un certain type de mercato ; sans ces recettes, elle devra en revanche penser à une autre campagne de recrutement. Après un an d’absence, la présence de la Juventus en Ligue des champions 2027-2028 est fondamentale pour les finances du club, et pour sa compétitivité sportive, mais ce n’est qu’en mai que nous saurons si l’équipe de Luciano Spalletti aura décroché sa qualification ou non. Entre-temps, les ressources de l’augmentation de capital serviront à pouvoir envisager d’éventuels renforts en janvier et à pouvoir programmer, au moins en partie, le mercato de l’été 2027. Dans tous les cas, au-delà des achats, la Juventus devra d’ici au 30 juin 2027 prévoir de devoir réaliser une vente importante.


  • Les priorités sont deux

    Ces prémisses posées, il ne fait aucun doute que la Juventus devra concentrer l’essentiel de ses investissements sur le milieu de terrain et le poste d’avant-centre. Au-delà du bon début de saison de Douglas Luiz et des petits signaux positifs montrés par Kolo Muani lors des deux derniers matches avant la trêve, ce sont les deux zones du terrain dans lesquelles la Juventus a besoin de renforts de tout premier plan pour franchir un cap et pouvoir redevenir vraiment protagoniste. Un milieu de terrain d’envergure internationale, d’autant plus qu’il y a une inconnue sur la manière dont Locatelli et Thuram reviendront de leurs graves blessures respectives, ainsi qu’un grand avant-centre : voilà les deux recrues de rêve de la Juventus, tant pour la direction que pour l’entraîneur. Dans d’autres secteurs aussi, la Juventus a et aura des besoins, surtout dans les buts (Vicario sera-t-il conservé ? Palmisani sera-t-il acheté ?) et sur les côtés de la défense, tandis que le secteur où il n’y a pas de problème, et où il y a même surabondance, est celui des ailiers offensifs.

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