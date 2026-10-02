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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus-Cremonese EN DIRECT

Juventus FC
Cremonese
Serie A

Match amical pour la Juventus de Spalletti

Match amical aujourd’hui pour la Juventus de Luciano Spalletti contre Cremonese à la Continassa. Pour l’occasion, Spalletti doit faire sans les internationaux, mais peut compter sur deux joueurs de retour de leurs blessures respectives : Andrea Cambiaso et Lloyd Kelly. En revanche, la nouvelle recrue est absente,Norberto Neto, encore en phase de réathlétisation. Parmi les joueurs convoqués par Spalletti figurent également de nombreux jeunes, dont deux fils de légendes : Davide Marchisio, né en 2009, et Alfonso Montero, né en 2007, fils respectifs de Claudio et Paolo, deux légendes de la Juventus.


Concernant la Cremonese de Fabio Pecchia, tous les regards sont tournés vers Adin Licina, né en 2007 et appartenant à la Juventus, prêté à la Cremonese, qui s’est particulièrement illustré en ce début de saison en Serie B et en Coupe d’Italie.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

BUTEURS : 12e Bonazzoli (C)


  • JE BUT


    12' - Les visiteurs prennent l’avantage grâce à Bonazzoli, du gauche sur une passe décisive de Licina après une action de contre-attaque de Cremonese

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    JUVENTUS-CREMONESE


    Juventus : Pinsoglio, Gatti, Bremer, Rugani, Kelly, McKennie, Makiobo, Cambiaso, Amaradio, Grelaud, Kolo Muani. Sur le banc : Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Entraîneur : Luciano Spalletti


    Cremonese : Agazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia, Bonazzoli. Sur le banc : Fulignati, Festa, Thorsby, Stuckler, Djuric, Bianchetti, Rocchetti, Bignamini, Barros Cabezas, Herzuah, Vandeputte, Marsi, Villa, Vogliacco. Entraîneur : Fabio Pecchia


  • Les joueurs de la Juventus convoqués

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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