Juventus-Cremonese EN DIRECT

Match amical aujourd’hui pour la Juventus de Luciano Spalletti contre Cremonese à la Continassa. Pour l’occasion, Spalletti doit faire sans les internationaux, mais peut compter sur deux joueurs de retour de leurs blessures respectives : Andrea Cambiaso et Lloyd Kelly. En revanche, la nouvelle recrue est absente,Norberto Neto, encore en phase de réathlétisation. Parmi les joueurs convoqués par Spalletti figurent également de nombreux jeunes, dont deux fils de légendes : Davide Marchisio, né en 2009, et Alfonso Montero, né en 2007, fils respectifs de Claudio et Paolo, deux légendes de la Juventus.





Concernant la Cremonese de Fabio Pecchia, tous les regards sont tournés vers Adin Licina, né en 2007 et appartenant à la Juventus, prêté à la Cremonese, qui s’est particulièrement illustré en ce début de saison en Serie B et en Coupe d’Italie.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

BUTEURS : 12e Bonazzoli (C)



