Match amical aujourd’hui pour la Juventus de Luciano Spalletti contre la Cremonese à la Continassa. Pour l’occasion, Spalletti doit se passer des internationaux, mais peut compter sur un joueur de retour de blessure : Andrea Cambiaso. Le nouveau renfort,Norberto Neto, absent, est encore en phase de réathlétisation. Parmi les joueurs convoqués par Spalletti figurent aussi de nombreux jeunes, dont deux fils de légendes : Davide Marchisio, né en 2009, et Alfonso Montero, né en 2007, fils respectifs de Claudio et Paolo, deux légendes de la Juventus. En ce qui concerne la Cremonese de Fabio Pecchia, les regards étaient tournés vers Adin Licina, né en 2007 et appartenant à la Juventus, prêté à la Cremonese, qui s’est particulièrement mis en évidence en ce début de saison en Serie B et en Coupe d’Italie. À la fin de la première période, durant laquelle il a délivré une passe décisive sur le but, Licina s’est rendu au J|Medical après un coup reçu à la main droite en match.





Le match a été décidé par un but de Bonazzoli en première période, sur une passe décisive de Licina. Pour la Juventus, un penalty réclamé en première période, pour un contact suspect de Luperto sur Kolo Muani, puis, en fin de match, un poteau (Durmisi) et une barre transversale (Guerra). Côté Juventus, en seconde période, sont également entrés en jeu, entre autres, Marchisio JR et Montero JR. Les bonnes nouvelles pour Spalletti viennent du retour sur le terrain de Cambiaso (aligné comme milieu de terrain axial), tandis que quelques doutes entourent Kolo Muani, qui a encore aujourd’hui beaucoup peiné dans la surface, sans jamais trouver l’ouverture pour frapper au but.









JUVENTUS-CREMONESE 0-1

BUTEURS : 12e Bonazzoli (C)



