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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus-Cremonese 0-1 : Spalletti retrouve Cambiaso, au milieu de terrain. Licina, passe décisive et blessure

Juventus FC
Cremonese
Serie A

Match amical pour la Juventus de Spalletti

Match amical aujourd’hui pour la Juventus de Luciano Spalletti contre la Cremonese à la Continassa. Pour l’occasion, Spalletti doit se passer des internationaux, mais peut compter sur un joueur de retour de blessure : Andrea Cambiaso. Le nouveau renfort,Norberto Neto, absent, est encore en phase de réathlétisation. Parmi les joueurs convoqués par Spalletti figurent aussi de nombreux jeunes, dont deux fils de légendes : Davide Marchisio, né en 2009, et Alfonso Montero, né en 2007, fils respectifs de Claudio et Paolo, deux légendes de la Juventus. En ce qui concerne la Cremonese de Fabio Pecchia, les regards étaient tournés vers Adin Licina, né en 2007 et appartenant à la Juventus, prêté à la Cremonese, qui s’est particulièrement mis en évidence en ce début de saison en Serie B et en Coupe d’Italie. À la fin de la première période, durant laquelle il a délivré une passe décisive sur le but, Licina s’est rendu au J|Medical après un coup reçu à la main droite en match.


Le match a été décidé par un but de Bonazzoli en première période, sur une passe décisive de Licina. Pour la Juventus, un penalty réclamé en première période, pour un contact suspect de Luperto sur Kolo Muani, puis, en fin de match, un poteau (Durmisi) et une barre transversale (Guerra). Côté Juventus, en seconde période, sont également entrés en jeu, entre autres, Marchisio JR et Montero JR. Les bonnes nouvelles pour Spalletti viennent du retour sur le terrain de Cambiaso (aligné comme milieu de terrain axial), tandis que quelques doutes entourent Kolo Muani, qui a encore aujourd’hui beaucoup peiné dans la surface, sans jamais trouver l’ouverture pour frapper au but.



JUVENTUS-CREMONESE 0-1

BUTEURS : 12e Bonazzoli (C)


  • Buts et moments forts

    89' - Une belle frappe du gauche de Ripani depuis l’extérieur de la surface frôle la lucarne du but de la Cremonese


    85' - Double montant pour la Juve. Poteau de Durmisi sur un centre-tir venu de la gauche. Sur l’action suivante, centre de Guerra depuis la droite, avec un ballon qui heurte la barre transversale


    79' - Coup franc de Marchisio pour Guerra, parfaitement devancé par Fulignati


    66' - Beaucoup de changements aussi pour la Juventus : entrent Radu, Guerra, Marchisio, Montero et Savio, sortent Pinsoglio, Makiobo, Kolo Muani, Kelly et Gatti.


    58' - Beaucoup de changements pour la Cremonese : sortent Baschiotto, Collocolo, Gelsi et Bonazzoli, entrent Bignamini, Barros, Djuric et Herzuah.


    34' - Dans la surface de la Cremonese, Kolo Muani feinte face à Luperto et tombe après un léger contact : l’arbitre ne siffle pas penalty


    27' - Amaradio croise sa frappe du droit en trompant Agazzi, mais son tir croisé termine en sortie de but.


    13' - Double arrêt de Pinsoglio, d’abord sur Elia puis sur Barbieri


    12' - Les visiteurs prennent l’avantage grâce à Bonazzoli, du gauche sur une passe décisive de Licina après une action de contre des joueurs de la Cremonese

  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FEUILLE DE MATCH

    JUVENTUS-CREMONESE 0-1

    BUTEURS : 12' Bonazzoli (C)


    JUVENTUS (4-2-3-1) : Pinsoglio (66′ Radu) ; Gatti (66′ Savio), Bremer (46′ Rizzo), Rugani (66′ Montero), Kelly (66′ Durmisi) ; McKennie (66′ Corigliano), Makiobo (66′ Marchisio) ; Cambiaso (66′ Corradi), Amaradio (82′ Brancato), Grelaud (46′ Ripani) ; Kolo Muani (66′ Guerra)

    Remplaçants : Mangiapoco, Brancato

    Entr. : Luciano Spalletti


    CREMONESE (4-2-3-1) : Agazzi (46′ Fulignati) ; Barbieri (46′ Vogliacco), Luperto (58′ Marsi), Baschirotto (58′ Bignamini), Pezzella (46′ Rocchetti) ; Gerli (58′ Barros), Grassi (58′ Villa) ; Collocolo (58′ Herzuah) ; Licina (46′ Thorsby), Elia (46′ Vandeputte) ; Bonazzoli (58′ Djuric)

    Remplaçants : Festa, Stuckler, Bianchetti

    Entr. : Fabio Pecchia


    ARBITRE : Gabriele Restaldo. Assistants : Nicola Di Meo et Umberto Galasso.

    AVERTIS : 92′ Barros (C)

    EXPULSÉS : -



  • Les joueurs de la Juventus convoqués

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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