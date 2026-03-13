Francisco Conceicao, attaquant de la Juventus, s'exprime en conférence de presse à la veille du match de championnat qui verra demain soir la Vieille Dame se rendre dans le Frioul, sur le terrain de l'Udinese.« La cohésion qui nous unit est la base de tout, sans cela, c'est difficile », commence le Portugais. « Nous avons déjà prouvé à maintes reprises que nous avions cette cohésion, et c'est grâce à elle que nous pouvons remporter les matchs qui restent, et c'est ce que nous devons faire. »
Traduit par
Juventus, Conceicao : « Tout le monde voudrait Bernardo Silva. Nous sommes plus forts que Rome et Côme »
LES DÉTAILS
« Pendant la semaine, nous travaillons sur tousles aspects et nous devons tous nous améliorer individuellement, et c'est ce que nous avons fait. Nous avons un peu plus de temps et nous travaillons sur les détails que l'entraîneur estime qu'il faut améliorer. »
L'UDINESE
« L'Udinese est une équipe solide, et encore plus à domicile. Nous savons qu'ils sont très forts en attaque et qu'ils forment une équipe solide, mais nous nous rendons à Udine pour gagner. »
BERNARDO SILVA
« Je connais très bien Bernardo, je sais qu'il est très fort, mais je ne lui en ai pas parlé. Je ne sais pas si la Juve veut le recruter ou non, mais s'il me demande mon avis, je lui dirai que c'est un grand club, qu'ici, il faut gagner, et que toutes les équipes du monde aimeraient avoir Bernardo dans leurs rangs. »
VLAHOVIC
« Dusan est très fort, il manque à l'équipe autant que tous les autres joueurs indisponibles. Il va de mieux en mieux et nous espérons qu'il reviendra en forme après sa blessure. »
SPALLETTI
« L'entraîneur nous a apporté beaucoup de choses, nous jouons très bien, nous avons les qualités pour faire encore mieux et nous devons le prouver. On voit que l'équipe joue avec plaisir, qu'elle joue bien ; nous essayons de dominer le match et cela plaît à tous les joueurs, et encore plus à ceux qui évoluent en attaque. Nous nous créons beaucoup d'occasions, mais nous devons en faire davantage et continuer à travailler pour remporter chaque match. »
QUALIFICATION POUR LA LIGUE DES CHAMPIONS
« Je mise sur la Juve ; peu m'importe qui d'autre sera éliminé, ce qui compte, c'est que nous soyons dans le coup et que nous travaillions pour y arriver. Nous savons que nous avons les qualités pour y rester, nous devons travailler dur et, demain, nous y rendre pour remporter le match. Nous devons rester en haut du classement, car nous avons les qualités pour y rester. »
TROP CRITIQUÉ
« Ça me fait progresser, car quand on joue au football et à la Juve, les critiques font partie du quotidien, il faut savoir les accepter. J'essaie de m'améliorer grâce à elles ; quand on me dit que je fais du bon travail, je me sens en équilibre. Ce n'est pas un problème pour moi, j'essaie chaque jour de faire mieux et d'aider l'équipe avec des buts, des passes décisives, mais aussi en défense : quand j'ai le ballon dans le dernier tiers, je suis toujours pris en double marquage, ce qui libère un coéquipier. Je sais que les buts et les passes décisives sont importants, mais il y a beaucoup de choses importantes pour l'équipe qui ne sont peut-être pas visibles. »
LA JUVENTUS DEVANCE COME ET ROME
« À mon avis, nous sommes plus forts ; nous devons le montrer lors de ces derniers matchs, et nous l'avons d'ailleurs déjà prouvé ces derniers temps. Nous devons trouver cette régularité pour montrer que nous méritons notre place. »