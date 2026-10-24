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Carnevali Juventus 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : ce qui se cache derrière les propos de Carnevali sur le poste d’entraîneur de Spalletti

Juventus FC
L. Spalletti
Mercato
Serie A

L’avis du club sur la situation de l’entraîneur de la Juventus

Entre la lourde défaite en championnat face à la Lazio et le match nul 2-2 contre Rennes en Ligue Europa, Giovanni Carnevali est intervenu en ces termes au sujet de Luciano Spalletti : « L'entraîneur est toujours le même, il sait qu'il doit travailler. Son poste est sur la sellette, mais cela fait partie de la vie d'un club comme la Juventus, où deux mauvais matches suffisent pour que l'on parle de changements. Nous savons toutefois ce que nous devons faire, et il travaille sur les points faibles ».


À mi-chemin entre la défense de principe et l'avertissement, les propos de l'administrateur délégué de la Juventus laissent transparaître le point de vue, et donc la stratégie, des dirigeants à l'égard de l'entraîneur. Le mot d'ordre répété depuis des mois à la Continassa, presque comme un mantra, est unique : continuité. Une consigne précise qui vient directement de John Elkann, échaudé par les nombreux, trop nombreux changements opérés ces dernières années, tant au sein de la direction que parmi les entraîneurs. L'arrivée de Carnevali et de Massara a été pensée et organisée dans ce but : assurer la continuité du club pour les années à venir. Il en va de même pour la prolongation de deux ans de Spalletti, souhaitée par Elkann lui-même avant même l'arrivée de Carnevali.


  • LA CONFIANCE

    La Juventus souhaite donc poursuivre avec Spalletti, même après un début de saison que personne, probablement pas même à la Continassa, n’imaginait aussi difficile et compliqué, entre défaites, un nombre incroyable de blessures et de nombreuses polémiques, y compris en interne. L’idée de la Juventus, d’Elkann et de Carnevali est donc de continuer à accorder du crédit et de la confiance à Spalletti. Au moins jusqu’à la fin de cette saison, avant de réfléchir plus sereinement, à tête reposée, et peut-être avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions en poche. Dans cette optique, ce n’est un secret pour personne que, pour Carnevali, Spalletti n’est probablement pas l’entraîneur idéal et que, pour l’avenir de la Juve, l’administrateur délégué envisagerait d’autres profils, avec Simone Inzaghi en tête de liste.


  • L’AVIS

    Pour l’instant, Spalletti reste en poste, mais avec un avertissement à tous : « le banc de la Juventus est brûlant ». Autrement dit, en cas de nouveaux faux pas, même les certitudes liées au mot d’ordre « continuité » pourraient être remises en question. Lecce, le Genoa, Naples, l’AZ Alkmaar et la Fiorentina résument le paradoxe de cette Juventus : l’avenir de Spalletti est pour l’instant garanti par la confiance du club et par son contrat, mais si les cinq matchs avant la trêve devaient mal se passer, tout pourrait être remis en question. Et rapidement.


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