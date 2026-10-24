Juventus : ce qui se cache derrière les propos de Carnevali sur le poste d’entraîneur de Spalletti

Entre la lourde défaite en championnat face à la Lazio et le match nul 2-2 contre Rennes en Ligue Europa, Giovanni Carnevali est intervenu en ces termes au sujet de Luciano Spalletti : « L'entraîneur est toujours le même, il sait qu'il doit travailler. Son poste est sur la sellette, mais cela fait partie de la vie d'un club comme la Juventus, où deux mauvais matches suffisent pour que l'on parle de changements. Nous savons toutefois ce que nous devons faire, et il travaille sur les points faibles ».





À mi-chemin entre la défense de principe et l'avertissement, les propos de l'administrateur délégué de la Juventus laissent transparaître le point de vue, et donc la stratégie, des dirigeants à l'égard de l'entraîneur. Le mot d'ordre répété depuis des mois à la Continassa, presque comme un mantra, est unique : continuité. Une consigne précise qui vient directement de John Elkann, échaudé par les nombreux, trop nombreux changements opérés ces dernières années, tant au sein de la direction que parmi les entraîneurs. L'arrivée de Carnevali et de Massara a été pensée et organisée dans ce but : assurer la continuité du club pour les années à venir. Il en va de même pour la prolongation de deux ans de Spalletti, souhaitée par Elkann lui-même avant même l'arrivée de Carnevali.



