Juventus : Cambiaso avec le groupe. Et il y a aussi Marchisio Junior !

La Juventus a repris sa préparation à la Continassa, en vue de la reprise du championnat, qui verra Juventus affronter Cagliari le dimanche 11 octobre. Parmi les hommes à la disposition de Luciano Spalletti, il n’y avait pas les joueurs encore engagés avec leurs sélections respectives. En revanche, tous les autres étaient présents, y compris la nouvelle recrue Neto. Parmi les joueurs de retour de blessure, de bonnes nouvelles en particulier pour Andrea Cambiaso, qui s’est entraîné avec le groupe et semble désormais rétabli. En revanche, des problèmes pour Augusto Owusu, qui, selon Sportmediaset, a subi une lésion du droit fémoral et devra rester à l’arrêt pendant deux à trois semaines.

Vendredi, la Juventus affrontera Cremonese en amical à la Continassa.



