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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus : Cambiaso avec le groupe. Et il y a aussi Marchisio Junior !

Juventus FC
A. Cambiaso
Serie A

Entraînement à la Continassa pour l’équipe de Luciano Spalletti

La Juventus a repris sa préparation à la Continassa, en vue de la reprise du championnat, qui verra Juventus affronter Cagliari le dimanche 11 octobre. Parmi les hommes à la disposition de Luciano Spalletti, il n’y avait pas les joueurs encore engagés avec leurs sélections respectives. En revanche, tous les autres étaient présents, y compris la nouvelle recrue Neto. Parmi les joueurs de retour de blessure, de bonnes nouvelles en particulier pour Andrea Cambiaso, qui s’est entraîné avec le groupe et semble désormais rétabli. En revanche, des problèmes pour Augusto Owusu, qui, selon Sportmediaset, a subi une lésion du droit fémoral et devra rester à l’arrêt pendant deux à trois semaines.

Vendredi, la Juventus affrontera Cremonese en amical à la Continassa.


  • AUSSI MARCHISIO JR

    Parmi les joueurs du centre de formation qui se sont entraînés avec l’équipe première, on a également vu Davide Marchisio, 17 ans, fils de l’ancien milieu de terrain de la Juventus, Claudio Marchisio. Sur le site de la Juventus, parmi les photos de l’entraînement du jour, la sienne ressort également.


    Rappelons que récemment, Marchisio Junior a signé son premier contrat professionnel, au terme de son parcours de formation au centre de formation de la Juventus. Davide a signé son premier contrat pour trois ans, jusqu’en 2028. Né le 31 août 2009, il a inscrit au début de cette saison un but historique : le premier de la toute nouvelle équipe qui participe pour la première fois au championnat des moins de 18 ans.

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