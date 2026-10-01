Exor (65,375 %) : 164 millions

A déjà avancé 60 millions au titre d’un futur aumento di capitale, qui seront imputés à sa quote-part. Il reste donc environ 104 millions à verser. Elle s’est engagée à souscrire sa propre quote-part et se dit disponible pour garantir les actions non souscrites par d’autres actionnaires ou par des tiers. Elle peut donc servir de « parachute » à l’ensemble de l’opération et, dans ce cas, voir sa participation augmenter.





Tether (11,527 %) : 28,8 millions

Actionnaire récent mais désormais important : active dans les actifs numériques et émettrice du stablecoin USDT. Lors de la dernière augmentation, elle a souscrit environ 11 millions, en maintenant sa participation.





Lindsell Train (6,2 %) : 15,5 millions

Société britannique de gestion fondée en 2000 par Michael Lindsell et Nick Train, désormais troisième actionnaire. Au fil du temps, elle a réduit sa participation : elle était montée à plus de 11 %.





Flottant (16,9 %) : 42,3 millions

Actionnariat très fragmenté, avec de petits actionnaires, des institutionnels et de grands fonds.



