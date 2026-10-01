Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Elkann JOFC 16 9JOFC
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Juventus, augmentation de capital : combien d’argent apportent Tether, Lindsell Train et les autres actionnaires

Juventus FC
Serie A

Exor a déclaré être disposé à garantir les actions éventuellement non souscrites par d’autres actionnaires ou par des tiers

Comme nous le savons, le conseil d’administration de la Juventus a proposé une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à 250 millions d’euros. Avec une souscription au prorata, Exor (65,375 %) devrait verser environ 164 millions, dont 60 déjà avancés pour couvrir le déficit du bilan au 30 juin 2026, Tether (11,527 %) environ 28,8 millions et Lindsell Train (6,2 %) environ 15,5 millions ; au flottant (16,9 %) reviendraient environ 42,3 millions. Exor a déclaré être disposé à garantir les actions éventuellement non souscrites par d’autres actionnaires ou par des tiers.


  • JUVE, AUGMENTATION DE CAPITAL : PARTS ET SOMMES DE CHAQUE ACTIONNAIRE

    Exor (65,375 %) : 164 millions

    A déjà avancé 60 millions au titre d’un futur aumento di capitale, qui seront imputés à sa quote-part. Il reste donc environ 104 millions à verser. Elle s’est engagée à souscrire sa propre quote-part et se dit disponible pour garantir les actions non souscrites par d’autres actionnaires ou par des tiers. Elle peut donc servir de « parachute » à l’ensemble de l’opération et, dans ce cas, voir sa participation augmenter.


    Tether (11,527 %) : 28,8 millions

    Actionnaire récent mais désormais important : active dans les actifs numériques et émettrice du stablecoin USDT. Lors de la dernière augmentation, elle a souscrit environ 11 millions, en maintenant sa participation.


    Lindsell Train (6,2 %) : 15,5 millions

    Société britannique de gestion fondée en 2000 par Michael Lindsell et Nick Train, désormais troisième actionnaire. Au fil du temps, elle a réduit sa participation : elle était montée à plus de 11 %.


    Flottant (16,9 %) : 42,3 millions

    Actionnariat très fragmenté, avec de petits actionnaires, des institutionnels et de grands fonds.


  • LE VRAI MATCH

    Comme le souligne Gazzetta.it, le véritable enjeu porte donc sur environ 86,6 millions d’euros : c’est la somme qui, via une souscription au prorata, devrait arriver des actionnaires autres qu’Exor (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + marché 42,3). Si certains ne participaient pas, Exor couvrirait le manque.


    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV