Comme nous le savons, le conseil d’administration de la Juventus a proposé une augmentation de capital pouvant aller jusqu’à 250 millions d’euros. Avec une souscription au prorata, Exor (65,375 %) devrait verser environ 164 millions, dont 60 déjà avancés pour couvrir le déficit du bilan au 30 juin 2026, Tether (11,527 %) environ 28,8 millions et Lindsell Train (6,2 %) environ 15,5 millions ; au flottant (16,9 %) reviendraient environ 42,3 millions. Exor a déclaré être disposé à garantir les actions éventuellement non souscrites par d’autres actionnaires ou par des tiers.
Juventus, augmentation de capital : combien d’argent apportent Tether, Lindsell Train et les autres actionnaires
JUVE, AUGMENTATION DE CAPITAL : PARTS ET SOMMES DE CHAQUE ACTIONNAIRE
Exor (65,375 %) : 164 millions
A déjà avancé 60 millions au titre d’un futur aumento di capitale, qui seront imputés à sa quote-part. Il reste donc environ 104 millions à verser. Elle s’est engagée à souscrire sa propre quote-part et se dit disponible pour garantir les actions non souscrites par d’autres actionnaires ou par des tiers. Elle peut donc servir de « parachute » à l’ensemble de l’opération et, dans ce cas, voir sa participation augmenter.
Tether (11,527 %) : 28,8 millions
Actionnaire récent mais désormais important : active dans les actifs numériques et émettrice du stablecoin USDT. Lors de la dernière augmentation, elle a souscrit environ 11 millions, en maintenant sa participation.
Lindsell Train (6,2 %) : 15,5 millions
Société britannique de gestion fondée en 2000 par Michael Lindsell et Nick Train, désormais troisième actionnaire. Au fil du temps, elle a réduit sa participation : elle était montée à plus de 11 %.
Flottant (16,9 %) : 42,3 millions
Actionnariat très fragmenté, avec de petits actionnaires, des institutionnels et de grands fonds.
LE VRAI MATCH
Comme le souligne Gazzetta.it, le véritable enjeu porte donc sur environ 86,6 millions d’euros : c’est la somme qui, via une souscription au prorata, devrait arriver des actionnaires autres qu’Exor (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + marché 42,3). Si certains ne participaient pas, Exor couvrirait le manque.
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