Les débuts de l’ère Klopp en Allemagne ont rencontré leur premier obstacle majeur après une défaite cuisante contre la Grèce. La décision très commentée de convoquer deux groupes distincts totalisant 44 joueurs a immédiatement suscité des interrogations, mais le sélectionneur ne regrette rien. S’exprimant après le coup de sifflet final, Klopp a clairement indiqué qu’il ne se laisserait pas influencer par les critiques extérieures concernant son processus de sélection peu conventionnel.

« Demain matin, les garçons qui arrivent maintenant s’entraîneront. Eux non plus ne sont pas synchronisés, je le sais. Néanmoins, de mon point de vue, il n’y avait pas d’autre solution que de procéder ainsi (double groupe). Je l’assume à 100 %. Mais c’est là que ça commence : “Comment est-ce possible ?” Très bien, tout le monde a le droit d’avoir une opinion. Nous avons abordé les choses de cette manière et cela nous a semblé très bien. C’est aussi ce que je viens de dire aux garçons. Tout cette semaine a été au top, sauf une grande partie de ce match, pour être honnête », a déclaré le sélectionneur à ARD.