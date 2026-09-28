Getty Images Sport
Traduit par
Jurgen Klopp défend farouchement le choix d’un immense « double effectif » de 44 joueurs malgré la défaite surprise de l’Allemagne face à la Grèce
Klopp justifie sa liste expérimentale de 44 joueurs
Les débuts de l’ère Klopp en Allemagne ont rencontré leur premier obstacle majeur après une défaite cuisante contre la Grèce. La décision très commentée de convoquer deux groupes distincts totalisant 44 joueurs a immédiatement suscité des interrogations, mais le sélectionneur ne regrette rien. S’exprimant après le coup de sifflet final, Klopp a clairement indiqué qu’il ne se laisserait pas influencer par les critiques extérieures concernant son processus de sélection peu conventionnel.
« Demain matin, les garçons qui arrivent maintenant s’entraîneront. Eux non plus ne sont pas synchronisés, je le sais. Néanmoins, de mon point de vue, il n’y avait pas d’autre solution que de procéder ainsi (double groupe). Je l’assume à 100 %. Mais c’est là que ça commence : “Comment est-ce possible ?” Très bien, tout le monde a le droit d’avoir une opinion. Nous avons abordé les choses de cette manière et cela nous a semblé très bien. C’est aussi ce que je viens de dire aux garçons. Tout cette semaine a été au top, sauf une grande partie de ce match, pour être honnête », a déclaré le sélectionneur à ARD.
- Getty Images Sport
L’évolution avant les résultats immédiats
La stratégie de Klopp repose sur une volonté de refondre simultanément la culture de l’équipe nationale et son vivier de talents. En ouvrant la porte à des dizaines de nouveaux visages, il estime accélérer une évolution nécessaire, même si les résultats sur le terrain ne reflètent pas encore ces progrès.
« Le plan est de recueillir autant d’informations que possible pendant ces deux semaines et demie. Imaginez si nous avions simplement amené ici la même équipe que celle qui a aussi joué la Coupe du monde : je ne sais pas si le match d’aujourd’hui aurait eu un visage si différent. Cela aurait été une très mauvaise nouvelle », a expliqué Klopp.
« Nous sommes désormais en train d’ouvrir la porte à beaucoup de nouveaux visages. Les nouveaux n’ont pas fait grand-chose de mal. Il ne s’agit pas non plus de blâmer qui que ce soit. Même pour les joueurs établis, il n’est pas facile de jouer avec les jeunes. Mais j’ai vu beaucoup de choses positives qui n’ont simplement pas débouché sur un style de jeu dominant. »
La responsabilité des échecs tactiques
Si l'entraîneur a défendu sa politique de sélection, il n'a pas tardé à assumer pleinement la responsabilité des lacunes tactiques affichées face à une équipe grecque disciplinée. Le manque de réalisme et l'incapacité à déstabiliser un bloc bas ont été des thèmes récurrents tout au long de la soirée.
Klopp s'est montré direct dans son évaluation de son propre rôle : « Beaucoup. Cela fait partie du processus. Absolument. La composition, l'organisation, les changements : tout cela est à 100 % de ma responsabilité. Qu'on n'allait pas complètement démanteler un adversaire grec très regroupé, sans peut-être manquer un peu de réussite dans les moments clés ou sans avoir en face un gardien exceptionnel, c'était clair. J'aurais pu accepter de ne pas gagner ce match avec un large écart, ou même de ne pas le gagner du tout aujourd'hui, mais vous ne devez pas le perdre. »
- AFP
La pression monte sur Klopp
Cette défaite laisse l’Allemagne dans une position délicate dans le groupe A2, à la troisième place avec seulement un point pris lors de ses deux premiers matches. À l’inverse, la Grèce s’est imposée jusqu’ici comme la surprise du tournoi, occupant fièrement la tête du classement avec un bilan parfait de six points. Klopp doit désormais trouver rapidement le moyen de remobiliser son groupe, alors que le calendrier international laisse peu de temps à la réflexion. La prochaine occasion pour l’Allemagne de relancer sa campagne se présentera le 1er octobre, avec la réception de la Serbie dans un match à gagner absolument. Trois jours plus tard seulement, elle se déplacera pour une revanche contre la Grèce, avec la ferme intention de prendre sa revanche après cette défaite historique et de prouver que la révolution Klopp est toujours sur les rails malgré ce revers précoce.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles