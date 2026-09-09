Ce changement tactique a vu Alexander-Arnold associer Federico Valverde dans une victoire 2-1 au Santiago Bernabeu, un choix rendu nécessaire par une crise soudaine de sélection pour l’entraîneur portugais. Si l’expérience s’est soldée par une victoire, Mourinho s’est empressé de prendre ses distances avec l’idée de faire de ce changement de poste un élément permanent de son dispositif tactique dans la capitale espagnole.

Mourinho a été clair sur l’endroit où il estime que les véritables qualités du joueur s’expriment, malgré sa polyvalence. « Il a joué au milieu avec l’Angleterre et Liverpool... mais ce n’est pas un milieu de terrain », a déclaré Mourinho. L’entraîneur a reconnu que le joueur avait suivi les consignes avec application pendant ce choc européen à fort enjeu, ajoutant : « Il a très bien joué. Il a très bien interprété ce qu’il devait faire, sur le plan tactique. Lui comme Valverde ont très bien travaillé à ce niveau. »