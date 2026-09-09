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José Mourinho livre un verdict définitif sur Trent Alexander-Arnold après une expérience forcée au Real Madrid
Mourinho rejette la reconversion d’Alexander-Arnold au milieu de terrain
Ce changement tactique a vu Alexander-Arnold associer Federico Valverde dans une victoire 2-1 au Santiago Bernabeu, un choix rendu nécessaire par une crise soudaine de sélection pour l’entraîneur portugais. Si l’expérience s’est soldée par une victoire, Mourinho s’est empressé de prendre ses distances avec l’idée de faire de ce changement de poste un élément permanent de son dispositif tactique dans la capitale espagnole.
Mourinho a été clair sur l’endroit où il estime que les véritables qualités du joueur s’expriment, malgré sa polyvalence. « Il a joué au milieu avec l’Angleterre et Liverpool... mais ce n’est pas un milieu de terrain », a déclaré Mourinho. L’entraîneur a reconnu que le joueur avait suivi les consignes avec application pendant ce choc européen à fort enjeu, ajoutant : « Il a très bien joué. Il a très bien interprété ce qu’il devait faire, sur le plan tactique. Lui comme Valverde ont très bien travaillé à ce niveau. »
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Exigences physiques et défis positionnels
Mourinho s'est montré particulièrement loquace au sujet du coût physique qu'impose le rôle de milieu de terrain à un joueur habitué à évoluer sur un côté. Il a souligné les différences en matière de lecture de l'espace et d'endurance nécessaires pour rivaliser au plus haut niveau dans l'axe du terrain. « C'est difficile pour Trent, a admis Mourinho. J'apprécie les efforts qu'il a faits, mais avec ses caractéristiques, la spécificité nécessaire pour jouer latéral ou milieu axial, c'est complètement différent physiquement. »
L'entraîneur a ensuite développé sur l'épuisement auquel Alexander-Arnold a été confronté à mesure que le match approchait de son dénouement, ce qui a finalement conduit à son remplacement. « Il a joué à ce poste quelques fois avec Liverpool et l'équipe nationale, mais c'est complètement différent. Il n'avait plus rien à donner », a expliqué Mourinho.
La nécessité tactique impose une expérimentation au Bernabéu
La décision de faire glisser Alexander-Arnold dans l’entrejeu est née en grande partie d’un besoin urgent plutôt que d’une vision tactique à long terme. Le Real Madrid abordait cette rencontre contre le géant italien fortement affaibli par une série d’absences dans son secteur créatif. Les suspensions d’Eduardo Camavinga, Arda Guler et Bernardo Silva ont laissé un vide béant dans l’effectif, poussant Mourinho à chercher une solution parmi ses options défensives.
Malgré la victoire, les statistiques ont suggéré que la transition n’avait pas été totalement fluide pour le vainqueur de la Ligue des champions. S’il a démontré la qualité de son jeu long en tentant plus de centres que n’importe quel autre joueur madrilène, il a eu du mal avec les responsabilités défensives d’un rôle axial, sans remporter le moindre tacle durant sa présence sur le terrain.
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La bataille pour le temps de jeu à Madrid
L'incursion d'Alexander-Arnold au milieu de terrain met également en lumière l'intense concurrence pour les places au sein de l'effectif actuel du Real Madrid. Depuis son transfert très médiatisé en provenance de Liverpool, le défenseur a dû se battre pour chaque minute de jeu. L'arrivée estivale de Denzel Dumfries a encore compliqué la situation au poste d'arrière droit, l'international néerlandais ayant débuté trois des quatre premiers matches de Liga du Real Madrid. Cependant, le retour du trio suspendu du Real Madrid et le rétablissement d'autres éléments clés devraient probablement voir Alexander-Arnold retrouver la ligne défensive ou le banc des remplaçants.
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