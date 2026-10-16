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José Mourinho : entre la dure réalité et le choc avec les Galactiques

FEATURES
J. Mourinho
Kylian Mbappé
Vinicius Junior
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Roma vs Real Madrid
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Une mission complexe

L'incroyable retour du Real Madrid face à la Roma, après avoir renversé un retard de 1-3 en victoire 4-3 grâce à trois buts dans les dernières minutes, n'a pas suffi à masquer les problèmes qui poursuivent l'équipe sous la direction du Portugais José Mourinho.

Il est vrai que le caractère de la Maison Blanche s'est manifesté dans les moments décisifs, et que les remplaçants ont fait la différence de manière exceptionnelle, mais ce qui s'est produit pourrait constituer une preuve supplémentaire que l'équipe est encore loin d'atteindre l'équilibre recherché, malgré une constellation de stars parmi les plus brillantes du monde.

Mourinho s'est heurté à une réalité qu'il percevait peut-être depuis le début : réunir des noms prestigieux ne signifie pas nécessairement construire un ensemble cohérent. Une équipe qui compte Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, aux côtés des jeunes talents, est censée disposer de solutions immenses, mais elle souffre par moments d'un pressing collectif insuffisant, d'un flou dans les rôles et de difficultés dans la sortie de balle.

C'est là que commence le véritable combat du technicien portugais, qui doit non seulement faire progresser le rendement, mais aussi prendre des décisions susceptibles de heurter le statut de certaines de ses vedettes.

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    Les Galactiques ne font pas un système

    Le premier problème du Real Madrid ne réside pas dans un manque de talent ou dans l'absence de solutions individuelles, mais dans la manière d'exploiter ces ressources au sein d'un ensemble collectif cohérent. Disposer de deux ailiers capables de faire basculer les matches par leur technique et leur vitesse ne suffit pas si l'équipe ne s'astreint pas au pressing, à la couverture et aux déplacements comme un bloc unique, surtout face à des adversaires qui savent conserver le ballon et se sortir du pressing.

    Vinicius Junior constitue l'un des dossiers les plus urgents à traiter, non seulement en raison de ses récriminations répétées et de ses protestations, susceptibles de disperser sa concentration, mais aussi à cause des exigences liées à son poste en matière de respect du dispositif défensif.

    Le pressing haut ne commence pas avec les milieux et les défenseurs : il exige que les attaquants et les ailiers se déplacent au même moment, sans quoi les efforts de certains joueurs se transforment en dépense d'énergie inefficace, et il devient alors facile pour l'adversaire de franchir la première ligne et d'atteindre les espaces situés derrière elle.

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    Quant à Mbappé, le problème ne concerne pas ses qualités de buteur, mais son degré d'implication dans le travail collectif lorsque le Real Madrid n'a pas le ballon. Dans certains scénarios, le contourner dans la phase de pressing devient une opération facile à exploiter pour l'adversaire, en particulier lorsque le reste des joueurs ne se déplace pas avec la coordination requise.

    Sa présence aux côtés de Vinicius impose par ailleurs à Mourinho de trouver un équilibre entre liberté offensive et responsabilités défensives, afin que la supériorité individuelle de l'équipe ne se transforme pas en faiblesse collective.

    C'est précisément là que se mesure la difficulté de la mission : Mourinho parviendra-t-il à imposer la discipline à des stars habituées à bénéficier d'une large marge de liberté, ou sera-t-il contraint à des concessions pour préserver la stabilité du vestiaire ?

    Le technicien portugais est réputé pour sa capacité à prendre des décisions tranchantes lorsqu'il estime que l'intérêt de l'équipe l'exige, mais appliquer cette philosophie au Real Madrid n'a rien à voir avec n'importe quelle autre expérience, en raison de l'ampleur du statut des vedettes et des pressions médiatiques et populaires qui entourent chaque décision.

  • Bellingham, Tchouaméni et Valverde : le casse-tête du milieu de terrain

    Le dossier Jude Bellingham n'est pas moins complexe, car l'Anglais possède des qualités exceptionnelles pour s'infiltrer dans les espaces et pénétrer dans la surface de réparation, mais il a besoin d'un système qui lui crée ces espaces et lui permette de se déplacer librement.

    Et lorsqu'on lui demande d'assumer des rôles qui se chevauchent dans le pressing, la construction du jeu et la création d'occasions, sans définition claire de sa fonction principale, l'équipe risque de perdre une partie de ses meilleures qualités, et le joueur lui-même devient moins influent dans les zones qu'il sait exploiter.

    Bellingham n'est pas nécessairement le joueur de récupération capable de gérer seul la construction depuis l'arrière sous pression, et sa capacité à arriver tardivement dans la surface exige la présence de joueurs chargés de la passe, de la progression et de la gestion du rythme. Dès lors, le placer dans un système qui ne lui offre pas ces prérequis l'amène à beaucoup se déplacer sans que cela se traduise par un impact offensif à la hauteur de son potentiel.

    Au milieu de terrain, d'autres points d'interrogation se posent autour des associations entre Tchouaméni et Valverde, ou entre Tchouaméni et Camavinga : ces combinaisons peuvent apporter à l'équipe de la puissance physique et une capacité à récupérer le ballon, mais elles n'assurent pas nécessairement l'équilibre requis entre construction et couverture.

    Et lorsque l'équipe souffre dans la transmission sous pression ou que ses joueurs ne parviennent pas à offrir des angles de réception, la sortie de balle devient difficile, tandis que des espaces apparaissent dans l'axe, que l'adversaire peut exploiter.

    Le problème est que Valverde, malgré sa capacité à courir et à couvrir de larges espaces, a besoin d'un rôle clair qui mette en valeur ses points forts, plutôt que de se voir confier des responsabilités disparates sans stabilité.

    Lorsqu'il évolue au poste de latéral ou sur l'aile, ses missions peuvent devenir plus lisibles selon la physionomie du match, alors que compter sur lui au milieu suppose la présence d'un partenaire capable d'organiser la construction et de sécuriser les espaces.

    Par conséquent, le problème ne réside pas tant dans les qualités de ces joueurs que dans la manière de les assembler au sein d'un système qui serve l'équipe dans son ensemble.

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    La solution se trouve-t-elle en dehors du cercle des stars ?

    Le paradoxe relevé par Mourinho est que certains joueurs, moins bruyants sur le plan médiatique, sont peut-être plus à même d'apporter au Real Madrid ce dont il a besoin collectivement.

    Arda Güler, par exemple, possède cette capacité à relier les lignes, à délivrer la passe qui casse le pressing et à changer l'orientation du jeu au bon moment. Autant de qualités dont l'équipe a cruellement besoin, surtout face à un adversaire qui ferme les espaces et contraint les milieux de terrain à prendre des décisions rapides.

    Quant à Carlos Espí, il a démontré au cours de nombreuses rencontres sa capacité à briller, sauvant l'équipe lors de 3 matches avec 3 buts décisifs, le dernier en date contre la Roma.

    Endrick, de son côté, a fourni face à la Roma une nouvelle preuve de sa capacité à modifier la physionomie de l'attaque, après avoir inscrit le but égalisateur lors de cette remontée spectaculaire, profitant de ses déplacements dans la surface et de sa présence au bon moment.

    Ce dont l'attaquant brésilien a besoin, ce ne sont pas quelques minutes éparpillées pour prouver son talent, mais une véritable chance au sein d'un plan clairement défini, surtout si sa présence permet à Mbappé d'évoluer dans les espaces où il livre ses meilleures performances, tout en offrant à l'équipe une option offensive différente.

    C'est là qu'apparaît toute la valeur des remplaçants qui ont contribué à la remontée face à la Roma : les buts de Carlos Espí, Endrick et Antonio Rüdiger sont tombés en l'espace de quelques minutes, tandis qu'Arda Güler a joué un rôle central en créant des occasions sur coups de pied arrêtés.

    Le message que l'on peut en tirer est que le Real Madrid n'a pas seulement besoin de davantage de vedettes, mais d'une meilleure répartition des rôles et d'une exploitation des éléments qui apportent à l'équipe équilibre et clarté, même lorsqu'ils ne portent pas les noms les plus clinquants.

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    Mourinho face à son test le plus difficile

    Mourinho devra prendre des décisions qui ne concernent pas seulement le dispositif tactique, mais l'identité même du onze. Il pourrait avoir besoin de réduire le rôle de Vinicius ou de le laisser sur le banc s'il ne respecte pas les exigences du système, tout en testant des options offensives incluant Yan Diomande, Mbappé et Endrick, selon ce qu'il juge adapté à la nature de chaque match.

    Il pourrait aussi être contraint de gérer le temps de jeu de certaines stars au lieu de leur accorder automatiquement une participation complète, si elles n'apportent pas la plus-value attendue dans le travail collectif.

    Mais ces décisions ne doivent pas se transformer en sanction individuelle ou en réaction à un seul match, elles doivent plutôt devenir une politique sportive claire qui lie le temps de jeu à l'état de forme, à l'engagement et à la capacité d'assumer les rôles demandés. Laisser sur le banc un joueur du calibre de Vinicius ne garantit pas à lui seul de résoudre le problème, de même que continuer à l'aligner ne signifie pas nécessairement l'échec de l'entraîneur.

    Le véritable critère est de savoir si l'équipe deviendra plus équilibrée et plus efficace avec lui ou en son absence. Dans le même temps, Mourinho doit réorganiser son milieu de terrain, et peut-être s'appuyer davantage sur Güler et Bernardo dans les rôles qui facilitent la sortie de balle et la liaison entre les lignes, tout en utilisant Valverde à un poste qui permette de tirer profit de ses qualités, en particulier sur le côté droit, après sa prestation remarquée face à la Roma et, avant cela, sous les ordres de Xabi Alonso, qui souhaitait l'utiliser à ce poste.

    Le pressing collectif doit également devenir une priorité évidente, car la persistance de l'écart entre les lignes exposera l'équipe aux percées, quelle que soit la qualité des défenseurs ou la réussite des attaquants.

    La plus grande question demeure : Mourinho va-t-il faire preuve de sa rigueur légendaire et imposer ses règles à tous sans exception, ou évitera-t-il l'affrontement avec les stars pour préserver sa stabilité au sein du club ?

    Le retour du Real Madrid face à la Roma lui offre un élan psychologique important, mais il n'efface pas les problèmes qui ont précédé ces minutes décisives. La victoire peut masquer les défauts temporairement, mais construire une équipe capable de rivaliser durablement exige des décisions courageuses et un équilibre clair entre le talent et la discipline.

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