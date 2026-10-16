L'incroyable retour du Real Madrid face à la Roma, après avoir renversé un retard de 1-3 en victoire 4-3 grâce à trois buts dans les dernières minutes, n'a pas suffi à masquer les problèmes qui poursuivent l'équipe sous la direction du Portugais José Mourinho.
Il est vrai que le caractère de la Maison Blanche s'est manifesté dans les moments décisifs, et que les remplaçants ont fait la différence de manière exceptionnelle, mais ce qui s'est produit pourrait constituer une preuve supplémentaire que l'équipe est encore loin d'atteindre l'équilibre recherché, malgré une constellation de stars parmi les plus brillantes du monde.
Mourinho s'est heurté à une réalité qu'il percevait peut-être depuis le début : réunir des noms prestigieux ne signifie pas nécessairement construire un ensemble cohérent. Une équipe qui compte Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, aux côtés des jeunes talents, est censée disposer de solutions immenses, mais elle souffre par moments d'un pressing collectif insuffisant, d'un flou dans les rôles et de difficultés dans la sortie de balle.
C'est là que commence le véritable combat du technicien portugais, qui doit non seulement faire progresser le rendement, mais aussi prendre des décisions susceptibles de heurter le statut de certaines de ses vedettes.