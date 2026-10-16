Le premier problème du Real Madrid ne réside pas dans un manque de talent ou dans l'absence de solutions individuelles, mais dans la manière d'exploiter ces ressources au sein d'un ensemble collectif cohérent. Disposer de deux ailiers capables de faire basculer les matches par leur technique et leur vitesse ne suffit pas si l'équipe ne s'astreint pas au pressing, à la couverture et aux déplacements comme un bloc unique, surtout face à des adversaires qui savent conserver le ballon et se sortir du pressing.

Vinicius Junior constitue l'un des dossiers les plus urgents à traiter, non seulement en raison de ses récriminations répétées et de ses protestations, susceptibles de disperser sa concentration, mais aussi à cause des exigences liées à son poste en matière de respect du dispositif défensif.

Le pressing haut ne commence pas avec les milieux et les défenseurs : il exige que les attaquants et les ailiers se déplacent au même moment, sans quoi les efforts de certains joueurs se transforment en dépense d'énergie inefficace, et il devient alors facile pour l'adversaire de franchir la première ligne et d'atteindre les espaces situés derrière elle.

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Quant à Mbappé, le problème ne concerne pas ses qualités de buteur, mais son degré d'implication dans le travail collectif lorsque le Real Madrid n'a pas le ballon. Dans certains scénarios, le contourner dans la phase de pressing devient une opération facile à exploiter pour l'adversaire, en particulier lorsque le reste des joueurs ne se déplace pas avec la coordination requise.

Sa présence aux côtés de Vinicius impose par ailleurs à Mourinho de trouver un équilibre entre liberté offensive et responsabilités défensives, afin que la supériorité individuelle de l'équipe ne se transforme pas en faiblesse collective.

C'est précisément là que se mesure la difficulté de la mission : Mourinho parviendra-t-il à imposer la discipline à des stars habituées à bénéficier d'une large marge de liberté, ou sera-t-il contraint à des concessions pour préserver la stabilité du vestiaire ?

Le technicien portugais est réputé pour sa capacité à prendre des décisions tranchantes lorsqu'il estime que l'intérêt de l'équipe l'exige, mais appliquer cette philosophie au Real Madrid n'a rien à voir avec n'importe quelle autre expérience, en raison de l'ampleur du statut des vedettes et des pressions médiatiques et populaires qui entourent chaque décision.