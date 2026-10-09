Jose Mourinho défend la star du Real Madrid Vinicius Junior face à sa baisse de forme et aux critiques

Les projecteurs braqués sur Vinicius se sont intensifiés ces dernières semaines au Santiago Bernabeu. Après une période durant laquelle il s’est imposé comme une superstar mondiale, une nette baisse de forme a suscité des questions sur son statut dans le onze de départ. S’exprimant devant les médias avant le match contre Villarreal, Jose Mourinho a évoqué le concept de méritocratie, tout en reconnaissant que certains joueurs ont besoin d’une approche plus nuancée pour retrouver leur confiance et leur rythme.

« La méritocratie, oui, mais il faut aussi rester ouvert, sans dépendre du nom du joueur, mais du moment qu’il traverse. Il faut savoir quelle est la meilleure manière d’aider un joueur. Quand certains ne vont pas bien, il existe différentes stratégies pour les faire progresser. L’une d’elles est la pure méritocratie : si vous n’êtes pas bon, vous sortez. Mais cela comporte des risques. Certains joueurs ont besoin de temps pour retrouver leur niveau habituel. Vous faites référence à Vinicius, je ne vais pas le cacher », a expliqué Mourinho.