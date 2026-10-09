AFP
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Jose Mourinho défend la star du Real Madrid Vinicius Junior face à sa baisse de forme et aux critiques
Mourinho s’exprime sur la méritocratie et le soutien aux joueurs
Les projecteurs braqués sur Vinicius se sont intensifiés ces dernières semaines au Santiago Bernabeu. Après une période durant laquelle il s’est imposé comme une superstar mondiale, une nette baisse de forme a suscité des questions sur son statut dans le onze de départ. S’exprimant devant les médias avant le match contre Villarreal, Jose Mourinho a évoqué le concept de méritocratie, tout en reconnaissant que certains joueurs ont besoin d’une approche plus nuancée pour retrouver leur confiance et leur rythme.
« La méritocratie, oui, mais il faut aussi rester ouvert, sans dépendre du nom du joueur, mais du moment qu’il traverse. Il faut savoir quelle est la meilleure manière d’aider un joueur. Quand certains ne vont pas bien, il existe différentes stratégies pour les faire progresser. L’une d’elles est la pure méritocratie : si vous n’êtes pas bon, vous sortez. Mais cela comporte des risques. Certains joueurs ont besoin de temps pour retrouver leur niveau habituel. Vous faites référence à Vinicius, je ne vais pas le cacher », a expliqué Mourinho.
- Getty Images Sport
L’impact émotionnel des difficultés de Vinicius
Le Special One a tenu à souligner le poids émotionnel que cette mauvaise série de résultats a eu sur Vinicius lui-même. Il a insisté sur le fait que l’engagement du joueur envers la cause ne devait pas être remis en question, notant que le Brésilien travaille plus dur que jamais en coulisses pour redresser sa situation actuelle et aider l’équipe à gagner des matches.
« Ce qui me fait mal, ce qui me rend triste, c’est de comprendre à quel point il veut aller bien, redevenir celui qui gagne des matches et fait la différence. Ce qui me touche, c’est de voir sa souffrance, alors que c’est un garçon extraordinaire, à ma grande surprise, et qui travaille dur pour revenir », a ajouté Mourinho.
Des plans précis pour la reprise
Pour la suite, Mourinho a laissé entendre qu’un plan de développement spécialisé pourrait être nécessaire si l’ailier ne montre pas de signes immédiats d’amélioration. L’entraîneur envisage diverses solutions tactiques et de gestion humaine afin de s’assurer que Vinicius retrouve le niveau qui faisait auparavant de lui un grand favori pour des récompenses individuelles.
« Va-t-il jouer chaque match jusqu’à retrouver son niveau ou arrivera-t-il un moment où nous mettrons en place un plan spécifique, en le laissant sur le banc ou en trouvant une autre solution ? Je ne m’en prends pas aux vrais supporters du Real Madrid, je les respecte profondément. Mais cela me brise le cœur de voir qu’un garçon comme lui, qui n’est actuellement pas ce Vinicius hors du commun, ne reçoit pas l’aide qu’il mérite à cause de l’influence de beaucoup d’entre vous », a déclaré l’entraîneur.
- Getty Images Sport
Un appel au soutien des supporters
Enfin, Mourinho s’en est pris à l’influence des médias sur la perception du public, exhortant les supporters à rester patients avec l’attaquant. Il estime que la pression créée par les voix extérieures empêche le joueur de retrouver son étincelle sur le terrain et a plaidé pour un environnement plus favorable au Bernabéu.
« Il mérite d’être soutenu. Il veut tellement redevenir ce Vinicius qui a apporté tant de joie aux supporters madrilènes », a conclu l’entraîneur.
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