L’attente touche presque à sa fin pour les supporters de l’Inter, puisque Stones est arrivé à Milan pour finaliser son transfert à San Siro. Après une décennie de domination à l’Etihad Stadium, le joueur de 32 ans s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre en Italie, en apportant une immense expérience du très haut niveau européen à la ligne défensive de Christian Chivu.

À son arrivée, Stones n’a pas caché son enthousiasme à l’idée du défi qui l’attend dans un nouveau championnat. « Je suis heureux d’être ici, merci beaucoup. À bientôt, ciao », a déclaré le défenseur. Selon Sky Italia, le défenseur central doit passer sa visite médicale et obtenir plus tard dans la journée son certificat d’aptitude sportive auprès du CONI. Une fois ces formalités accomplies, il devrait signer un contrat de deux ans d’une valeur de 4 millions d’euros par saison.



