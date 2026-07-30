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John Stones « heureux d’être ici » : l’ex-défenseur de Manchester City arrive à Milan pour finaliser son transfert à l’Inter
L’Inter sur le point de boucler l’arrivée d’une star de l’Angleterre
L’attente touche presque à sa fin pour les supporters de l’Inter, puisque Stones est arrivé à Milan pour finaliser son transfert à San Siro. Après une décennie de domination à l’Etihad Stadium, le joueur de 32 ans s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre en Italie, en apportant une immense expérience du très haut niveau européen à la ligne défensive de Christian Chivu.
À son arrivée, Stones n’a pas caché son enthousiasme à l’idée du défi qui l’attend dans un nouveau championnat. « Je suis heureux d’être ici, merci beaucoup. À bientôt, ciao », a déclaré le défenseur. Selon Sky Italia, le défenseur central doit passer sa visite médicale et obtenir plus tard dans la journée son certificat d’aptitude sportive auprès du CONI. Une fois ces formalités accomplies, il devrait signer un contrat de deux ans d’une valeur de 4 millions d’euros par saison.
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La reconstruction défensive de Chivu prend forme
L'arrivée de Stones est considérée comme un énorme coup pour l'Inter, qui cherche à défendre son Scudetto. Chivu a clairement exprimé son souhait d'ajouter de l'expérience de la gagne éprouvée à sa ligne défensive, et Stones correspond parfaitement à ce profil. Durant son passage à Manchester City, le défenseur a remporté 20 trophées majeurs, dont six titres de Premier League et une Ligue des champions.
Cependant, la signature de Stones ne marquera peut-être pas la fin du recrutement défensif de l'Inter cet été. Le directeur sportif du club, Piero Ausilio, a récemment confirmé que des discussions actives sont en cours pour le capitaine de Tottenham, Cristian Romero. Le vainqueur argentin de la Coupe du monde 2022 reste une cible prioritaire, et il est possible que Stones et Romero arrivent tous les deux si Benjamin Pavard quitte San Siro pendant l'actuel mercato.
Au-delà des postes en défense centrale, l'Inter aurait identifié Djed Spence comme sa cible prioritaire pour renforcer les postes de piston.
Des inquiétudes sur la forme physique et la forme en Coupe du monde
Malgré son pedigree incontestable, la saison 2025-2026 a été compliquée pour Stones en raison de problèmes physiques persistants. Des problèmes à la cuisse et au mollet l’ont limité à seulement 18 apparitions toutes compétitions confondues, soulevant des questions sur sa fiabilité à long terme. Il a toutefois fait taire une partie de ces doutes grâce à ses performances avec l’Angleterre lors de la Coupe du monde, où il a disputé cinq matches et aidé l’Angleterre à décrocher une troisième place.
Le staff médical de l’Inter accordera une attention toute particulière à ces inquiétudes liées à ses blessures lors de ses examens médicaux aujourd’hui. Les Nerazzurri misent sur le fait qu’un nouveau départ dans un nouvel environnement aidera le défenseur à laisser derrière lui ses récents pépins physiques.
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Derniers détails avant l’annonce officielle
Tout indique qu’une annonce officielle sera faite dans les prochaines 24 à 48 heures, à condition qu’il n’y ait pas de contretemps de dernière minute lors de la visite médicale. Ce transfert représente un coup dur majeur pour des clubs comme Arsenal et Chelsea, tous deux fortement liés au défenseur après son départ de Manchester.
Le défenseur vétéran quitte Manchester City comme l’une des figures les plus titrées des 132 ans d’histoire du club. Son passage sous Pep Guardiola l’a transformé en l’un des défenseurs relanceurs les plus singuliers au monde, un profil que Chivu est impatient d’intégrer au dispositif de l’Inter.
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