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JJ Gabriel, jeune prodige de Manchester United, aperçu à l’entraînement à Barcelone avant une décision imminente concernant son transfert
Préparation intensive en Catalogne
La course à la signature de Gabriel bat son plein, et le jeune Anglais entretient actuellement sa condition physique à Castelldefels, une ville côtière située juste à l’extérieur de Barcelone. Selon Sport, le milieu offensif utilise des installations locales pour suivre un programme d’entraînement rigoureux, commençant souvent ses séances dès sept heures du matin, sous les projecteurs. Ces entraînements à l’aube visent à maintenir l’adolescent dans une condition physique optimale pendant qu’il étudie les offres importantes qui lui sont actuellement proposées par des clubs de tout le continent.
Gabriel ne s’entraîne pas seul : il s’est déplacé avec une équipe d’accompagnement complète pour que sa progression se poursuive durant cette période de transition. Un staff technique composé de sept ou huit spécialistes, dont un kinésithérapeute et un nutritionniste qui lui est entièrement dédié, suit chacun de ses faits et gestes. Son père est également présent et supervise les activités quotidiennes tandis que le jeune joueur se prépare à la prochaine étape de sa carrière. Cette approche méticuleuse montre le sérieux avec lequel l’entourage de Gabriel aborde son départ imminent d’Old Trafford.
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Un lien de longue date avec le FC Barcelone
La présence du joueur à Barcelone a naturellement alimenté les spéculations sur un éventuel transfert au Spotify Camp Nou. Son entourage accorde toutefois aussi la priorité à son bien-être mental et à sa vie privée, alors que son nom fait la une de la presse sportive et anime les débats à la radio. En travaillant dans un environnement familier comme Castelldefels, Gabriel peut se concentrer entièrement sur ses besoins footballistiques, loin de la pression et de l’agitation immédiates auxquelles il serait confronté à Manchester ou à Madrid.
Si ses récentes apparitions ont fait parler, les liens de Gabriel avec la région ne datent pas d’hier. Le milieu de terrain se rend chaque été à Castelldefels depuis l’âge de huit ans. Cette ville est devenue pour lui une seconde maison, où il se sent à l’aise et détendu. Cette familiarité a joué un rôle majeur dans sa décision d’y établir sa base d’entraînement après avoir choisi de ne pas poursuivre son parcours au centre de formation de Manchester United.
Son histoire en Catalogne s’étend aussi aux terrains : il a participé au prestigieux tournoi MIC sur la Costa Brava en avril 2025. Lors de cette compétition, il a donné plusieurs aperçus des qualités techniques de très haut niveau qui ont conduit des recruteurs à le comparer à certains des plus grands attaquants du football. Au fil des années, il a même été aperçu au Spotify Camp Nou en tant que spectateur, visitant le stade et rencontrant des joueurs actuels du FC Barcelone comme Lamine Yamal.
La bataille pour un talent générationnel
Barcelone devra faire face à une rude concurrence s’il veut s’attacher les services du joueur souvent surnommé « le nouveau Neymar » dans les milieux du football anglais. Madrid et le PSG seraient prêts à lui proposer des conditions financières nettement supérieures à celles de ses autres prétendants pour attirer le jeune joueur de 16 ans. Le club catalan reste toutefois fidèle à sa philosophie : ne pas participer à de coûteuses surenchères pour de jeunes joueurs et miser plutôt sur son projet sportif pour le convaincre.
Des sources au sein de Barcelone ont relativisé l’intensité des négociations, indiquant que les contacts avec les représentants du joueur sont restés superficiels jusqu’à présent. Le club dément officiellement avoir formulé une offre de contrat ferme et conserve une position prudente malgré le talent évident de Gabriel. Il estime que sa capacité démontrée à intégrer des adolescents à l’équipe première sera son meilleur argument au moment de la décision finale.
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La décision finale se profile
Le suspense autour de l’avenir de Gabriel ne devrait plus durer longtemps, une annonce définitive étant attendue dans les prochains jours. Si les propositions financières du PSG et de Madrid sont alléchantes, l’entourage du joueur indique que le projet sportif reste le facteur le plus déterminant. L’importance accordée par Barcelone à la formation des jeunes et la possibilité d’accéder à l’équipe première pourraient faire la différence, même si son offre financière n’est pas la plus élevée parmi celles des clubs intéressés.
Pour Ma Utd, perdre un talent du profil de Gabriel porterait un coup dur à sa structure de formation, mais le joueur semble décidé à rejoindre un club du continent. La semaine à venir dira si ses séances d’entraînement à Castelldefels annonçaient un départ définitif pour la capitale catalane ou si l’endroit lui offrait simplement un cadre tranquille pour préparer un transfert retentissant ailleurs.
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