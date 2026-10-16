La présence du joueur à Barcelone a naturellement alimenté les spéculations sur un éventuel transfert au Spotify Camp Nou. Son entourage accorde toutefois aussi la priorité à son bien-être mental et à sa vie privée, alors que son nom fait la une de la presse sportive et anime les débats à la radio. En travaillant dans un environnement familier comme Castelldefels, Gabriel peut se concentrer entièrement sur ses besoins footballistiques, loin de la pression et de l’agitation immédiates auxquelles il serait confronté à Manchester ou à Madrid.

Si ses récentes apparitions ont fait parler, les liens de Gabriel avec la région ne datent pas d’hier. Le milieu de terrain se rend chaque été à Castelldefels depuis l’âge de huit ans. Cette ville est devenue pour lui une seconde maison, où il se sent à l’aise et détendu. Cette familiarité a joué un rôle majeur dans sa décision d’y établir sa base d’entraînement après avoir choisi de ne pas poursuivre son parcours au centre de formation de Manchester United.

Son histoire en Catalogne s’étend aussi aux terrains : il a participé au prestigieux tournoi MIC sur la Costa Brava en avril 2025. Lors de cette compétition, il a donné plusieurs aperçus des qualités techniques de très haut niveau qui ont conduit des recruteurs à le comparer à certains des plus grands attaquants du football. Au fil des années, il a même été aperçu au Spotify Camp Nou en tant que spectateur, visitant le stade et rencontrant des joueurs actuels du FC Barcelone comme Lamine Yamal.