« Je pense que nous avons mis en place de très, très bonnes choses. Je me sens vraiment très à l'aise », a déclaré le directeur sportif du club allemand le plus titré au micro de DAZN, juste avant la rencontre de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain.
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« Je suis prêt à rester ! » Max Eberl revient sur la période difficile qu’il a traversée au FC Bayern et aborde son avenir
Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich, l’homme de 52 ans basé à la Säbener Straße pourrait voir son avenir examiné par le conseil de surveillance lors d’une réunion prévue en mai, selon les informations du magazine kicker. « J’ai toujours dit que je voulais faire mon travail ici. C’est mon travail qu’il faut évaluer. S’ils estiment que je le fais bien, alors je suis prêt à rester longtemps ici, au Bayern », a déclaré Eberl.
Arrivé il y a quelques mois, il a mis beaucoup d’énergie dans le club, même si, comme il le reconnaît, travailler au FC Bayern n’est pas toujours simple : « Ce n’a pas été facile, car plusieurs fortes personnalités se sont heurtées. Mais je pense que c’est précisément ce qui fait avancer un grand club comme le Bayern Munich : le fait de se confronter et de discuter ensemble. »
- AFP
Max Eberl a longtemps été critiqué au FC Bayern.
Nommé à Munich en mars 2024, Max Eberl a d’abord été critiqué pour un effectif jugé déséquilibré, avant de renverser la vapeur grâce à des recrutements ciblés, notamment ceux de Michael Olise et Luis Diaz.
Interrogé sur une éventuelle prolongation, le président Uli Hoeneß a récemment déclaré à DAZN : « Il faut savoir que les contrats des membres du directoire ne peuvent être prolongés qu’au maximum un an avant leur échéance », ce qui repousse le coup d’envoi des négociations officielles au 1ᵉʳ juillet 2026 au plus tôt.
Néanmoins, le dossier aurait déjà été évoqué à plusieurs reprises en interne, notamment « lors de la dernière réunion du directoire il y a un peu moins de deux semaines », a confirmé Hoeneß. Aucune décision finale concernant l’avenir du directeur sportif n’a toutefois encore été prise, et le président honoraire ne souhaite pas « préjuger des discussions qui pourront avoir lieu à partir de juillet ».