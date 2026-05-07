« Je suis prêt à rester ! » Max Eberl revient sur la période difficile qu’il a traversée au FC Bayern et aborde son avenir

Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich, l’homme de 52 ans basé à la Säbener Straße pourrait voir son avenir examiné par le conseil de surveillance lors d’une réunion prévue en mai, selon les informations du magazine kicker. « J’ai toujours dit que je voulais faire mon travail ici. C’est mon travail qu’il faut évaluer. S’ils estiment que je le fais bien, alors je suis prêt à rester longtemps ici, au Bayern », a déclaré Eberl.

Arrivé il y a quelques mois, il a mis beaucoup d’énergie dans le club, même si, comme il le reconnaît, travailler au FC Bayern n’est pas toujours simple : « Ce n’a pas été facile, car plusieurs fortes personnalités se sont heurtées. Mais je pense que c’est précisément ce qui fait avancer un grand club comme le Bayern Munich : le fait de se confronter et de discuter ensemble. »