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« Je savais que j’allais partir » : Raphinha révèle que l’intervention de Hansi Flick l’a empêché de quitter Barcelone après sa décision de partir
Un revirement au Camp Nou
L’international brésilien était confronté à un avenir incertain en Catalogne avant la nomination de Flick en 2024. Les spéculations autour de l’ailier se multipliaient alors que sa place dans l’effectif semblait se réduire. Mais une rencontre décisive avec le nouvel entraîneur allemand a complètement changé la trajectoire de sa carrière.
Au lieu de faire ses valises, Raphinha est resté en Espagne et est devenu un atout essentiel pour le FC Barcelone, dont il a mené la course au titre national en 2024-2025. L’attaquant brésilien a inscrit le total impressionnant de 34 buts et délivré 26 passes décisives en 57 matches cette saison-là.
Raphinha a confirmé cette excellente saison en remportant de nouveau le championnat en 2025-2026. Malgré des problèmes physiques, il a inscrit 21 buts et délivré huit passes décisives en 33 matches, donnant pleinement raison à son entraîneur d’être intervenu dès son arrivée et gagnant sa place parmi les leaders du club.
- AFP
« Je savais que j’allais partir »
Évoquant son départ qui a failli se concrétiser, l’attaquant a expliqué à quel point il avait été proche d’un transfert. Une discussion franche avec son nouvel entraîneur lui a apporté les assurances dont il avait besoin pour décider de rester chez les géants catalans.
« Dans ma tête, je savais que j’allais partir. C’était [mentalement] acté, c’est la vérité », a révélé Raphinha dans un entretien accordé au Guardian. « J’étais au Brésil et Flick m’a appelé. Il m’a dit de venir lui parler avant de prendre une décision définitive. Je l’ai rencontré et il m’a dit qu’il avait confiance en moi, que j’allais être important, que [le jeu de] l’équipe me conviendrait. Dans un moment comme celui-là, quelques mots peuvent tout changer. »
« J’ai senti qu’il croyait beaucoup en moi. Il m’a donné la confiance nécessaire pour jouer mon football. Je me suis mis une idée en tête : tout donner, donner ta vie, quelle que soit la période que tu traverses sur le plan personnel. »
Raphinha a poursuivi : « La relation entre l’entraîneur et le joueur est la plus importante dans le football. Dès l’arrivée de [Flick], nous pouvions lui parler de tout, et quand je dis tout, c’est vraiment tout. »
« Cette fois-là, je l’ai vu la tête baissée. Au début, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Il m’a dit qu’il trouvait que l’équipe ne jouait pas bien. Si je me souviens bien, je lui ai répondu que ce n’était pas grave, que nous avions gagné et que nous allions de nouveau bien jouer. Je préfère mille fois gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. On gagne des matches, on prend confiance et le jeu vient ensuite. »
L’ailier a souligné à quel point le soutien de son entraîneur avait renforcé sa confiance en lui. Il a ajouté : « Je l’ai toujours dit et je le dirai toujours : il a changé ma mentalité, il m’a changé en tant que personne. »
Endosser un rôle de leader
Le renouveau de Raphinha ne se limite pas à ses meilleures performances sur le terrain. Sa désignation comme capitaine par ses coéquipiers a marqué une étape personnelle majeure. Cette marque de confiance absolue a changé le regard qu’il porte sur sa place dans l’effectif.
« Quand j’ai vu que les autres avaient voté pour moi, cela a provoqué un déclic, un changement d’état d’esprit, a-t-il expliqué. Ils voyaient en moi quelque chose dont je n’avais pas conscience, et cela m’a changé. »
« Avant de devenir capitaine, je ne savais pas à quel point cela me plairait. Cette responsabilité a aussi changé ma mentalité, elle m’a aidé. Je n’aurais jamais pensé aimer autant être capitaine du FC Barcelone. On sent qu’on compte. C’est un honneur. Il ne s’agit pas seulement de porter le brassard. »
« Je parle moins que la plupart des capitaines, mais je sais que les autres me regardent. Ils se disent : ‹ Si ce type court comme un animal, je dois suivre. › Si vous parlez trop et qu’ensuite vous ne faites pas ce que vous devez faire, les autres ne vous écouteront pas. »
- AFP
Se préparer à un retour en Liga
Après avoir fermement écarté toute idée de départ, Raphinha se concentre désormais sur les compétitions nationales après une courte absence sur blessure. L’attaquant a été touché à la cuisse alors qu’il représentait le Brésil en Australie, le 29 septembre, ce qui l’a contraint à manquer les récentes rencontres face à Getafe et Galatasaray.
Avant ce coup d’arrêt, il avait réalisé un début de saison tonitruant. Raphinha a déjà inscrit 14 buts en seulement huit matches, toutes compétitions confondues, égalant une marque prestigieuse du club que seuls Lionel Messi et Ronaldo avaient atteinte jusque-là.
Il a désormais participé à une partie de l’entraînement avec l’équipe première. L’attaquant devrait être suffisamment rétabli pour faire partie du groupe qui se déplacera samedi pour affronter le Real Betis en Liga, un renfort bienvenu pour les options offensives de Flick alors que son équipe cherche à conserver son élan.
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