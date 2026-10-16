« Je savais que j’allais partir » : Raphinha révèle que l’intervention de Hansi Flick l’a empêché de quitter Barcelone après sa décision de partir

Évoquant son départ qui a failli se concrétiser, l’attaquant a expliqué à quel point il avait été proche d’un transfert. Une discussion franche avec son nouvel entraîneur lui a apporté les assurances dont il avait besoin pour décider de rester chez les géants catalans.

« Dans ma tête, je savais que j’allais partir. C’était [mentalement] acté, c’est la vérité », a révélé Raphinha dans un entretien accordé au Guardian. « J’étais au Brésil et Flick m’a appelé. Il m’a dit de venir lui parler avant de prendre une décision définitive. Je l’ai rencontré et il m’a dit qu’il avait confiance en moi, que j’allais être important, que [le jeu de] l’équipe me conviendrait. Dans un moment comme celui-là, quelques mots peuvent tout changer. »

« J’ai senti qu’il croyait beaucoup en moi. Il m’a donné la confiance nécessaire pour jouer mon football. Je me suis mis une idée en tête : tout donner, donner ta vie, quelle que soit la période que tu traverses sur le plan personnel. »

Raphinha a poursuivi : « La relation entre l’entraîneur et le joueur est la plus importante dans le football. Dès l’arrivée de [Flick], nous pouvions lui parler de tout, et quand je dis tout, c’est vraiment tout. »

« Cette fois-là, je l’ai vu la tête baissée. Au début, je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Je lui ai demandé ce qui n’allait pas. Il m’a dit qu’il trouvait que l’équipe ne jouait pas bien. Si je me souviens bien, je lui ai répondu que ce n’était pas grave, que nous avions gagné et que nous allions de nouveau bien jouer. Je préfère mille fois gagner en jouant mal que perdre en jouant bien. On gagne des matches, on prend confiance et le jeu vient ensuite. »

L’ailier a souligné à quel point le soutien de son entraîneur avait renforcé sa confiance en lui. Il a ajouté : « Je l’ai toujours dit et je le dirai toujours : il a changé ma mentalité, il m’a changé en tant que personne. »







