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« Je ne veux pas lui donner de conseils » : Luka Modric lance un appel à Rafael Leao pour qu'il reste à l'AC Milan
Modric répond aux spéculations sur le transfert de Leao
Modric s’est exprimé sur l’avenir de Leao, offrant un éclairage fascinant sur la dynamique à San Siro alors que le mercato entre dans sa phase la plus critique. L’international portugais, pierre angulaire de l’attaque de l’AC Milan depuis sept ans, a clairement fait connaître ses intentions à la fin de la saison 2025-2026, laissant entendre qu’il était prêt à se tester dans un environnement différent.
Le milieu de terrain vétéran a adopté une approche mesurée, choisissant de respecter la liberté de décision de Leao tout en ne cachant pas son admiration pour les qualités du joueur. « Non, je ne veux pas lui donner de conseils », a déclaré Modric à La Gazzetta dello Sport. « Rafa est assez mûr pour savoir ce qui est le mieux pour lui. Il sait à quel point les supporters et le club l’aiment. C’est un grand joueur et c’est formidable de l’avoir ici. Il doit simplement travailler dur et donner le meilleur de lui-même pour Milan, comme il l’a toujours fait. »
- Getty Images Sport
Reconnaître les difficultés récentes et le potentiel maximal
Modric s’est aussi montré franc au sujet de la forme récente de Leao, reconnaissant que la saison précédente n’avait pas été la plus productive pour l’ailier. La star portugaise a connu plusieurs pépins physiques qui ont freiné sa capacité à maintenir de la régularité sur le terrain. Pour Modric, la perspective d’évoluer aux côtés d’un Leao pleinement en forme et concentré constitue une source de motivation importante, surtout alors que Milan s’apprête à disputer une saison sans les bénéfices financiers et sportifs de la Ligue des champions.
« Peut-être qu’il ne sort pas de sa meilleure saison, il a eu quelques blessures et ne se sentait pas au mieux physiquement, mais c’est toujours un grand joueur. À mon avis, s’il restait, ce serait fantastique pour nous tous parce qu’il fait partie des meilleurs au monde quand il est à son meilleur niveau », a observé Modric.
Amorim donne des nouvelles positives sur l’état d’esprit de Leao
Les commentaires du milieu de terrain vétéran interviennent à un moment où l'entraîneur principal Ruben Amorim a lui aussi été contraint d'évoquer l'avenir de l'ailier. Malgré des informations publiées à la fin de la saison 2025-2026 laissant entendre que Leao était prêt à relever un nouveau défi, l'ambiance au sein du groupe semble avoir changé. Lors de la tournée de pré-saison du club en Australie, Amorim a insisté sur le fait que la star portugaise restait pleinement engagée dans le projet de l'AC Milan.
« Tous les joueurs travaillent vraiment bien : aussi bien ceux qui étaient là dès le premier jour que ceux qui sont arrivés plus tard. Rafa a la chance d'être dans un club comme Milan, donc il doit être heureux. Je le sens heureux et motivé », a-t-il déclaré.
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L’espoir d’un partenariat durable
Malgré les rumeurs persistantes et le désir précédemment exprimé par le joueur de relever un nouveau défi, Modric a conclu ses propos en réaffirmant son souhait personnel de voir Leao en Italie. Il a reconnu la dimension économique du sport, mais n’a laissé aucun doute sur sa préférence d’un point de vue purement footballistique. « Comme je l’ai dit, lui et le club décideront de la meilleure solution, mais en tant que footballeur, bien sûr que je veux Rafa dans mon équipe », a ajouté Modric.
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