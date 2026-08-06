« Je ne veux pas lui donner de conseils » : Luka Modric lance un appel à Rafael Leao pour qu'il reste à l'AC Milan

Modric s’est exprimé sur l’avenir de Leao, offrant un éclairage fascinant sur la dynamique à San Siro alors que le mercato entre dans sa phase la plus critique. L’international portugais, pierre angulaire de l’attaque de l’AC Milan depuis sept ans, a clairement fait connaître ses intentions à la fin de la saison 2025-2026, laissant entendre qu’il était prêt à se tester dans un environnement différent.

Le milieu de terrain vétéran a adopté une approche mesurée, choisissant de respecter la liberté de décision de Leao tout en ne cachant pas son admiration pour les qualités du joueur. « Non, je ne veux pas lui donner de conseils », a déclaré Modric à La Gazzetta dello Sport. « Rafa est assez mûr pour savoir ce qui est le mieux pour lui. Il sait à quel point les supporters et le club l’aiment. C’est un grand joueur et c’est formidable de l’avoir ici. Il doit simplement travailler dur et donner le meilleur de lui-même pour Milan, comme il l’a toujours fait. »