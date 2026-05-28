« Je ne changerai pour rien au monde » : Pedri exprime son souhait de rester à Barcelone jusqu'à la fin de sa carrière

Lors d’un entretien avec Televisión Canaria, le milieu de terrain a balayé d’un revers les rumeurs de transfert, affirmant avec force que jouer pour le club catalan constituait le summum de ses ambitions. « Jouer pour le Barça, c’est ce qu’il y a de mieux. C’est le rêve de mon enfance, et rien ne me fera changer d’avis aujourd’hui », a-t-il déclaré avec fermeté.

Son attachement au club est ancré dans l’histoire familiale : son grand-père a fondé une peña, club de supporters officiel du Barça, tradition que son père a ensuite perpétuée. Ému, Pedri se souvient avoir regardé les matchs dans le club-house géré par les siens. « J’aimerais qu’il soit encore en vie pour voir tout ce que vit son petit-fils », a-t-il confié à propos de son aïeul disparu. « Mon père me répète souvent qu’il aurait vécu avec moi, assisté à tous mes matchs et été mon plus grand supporter s’il avait pu me voir porter le maillot blaugrana. Il aurait adoré. C’est comme dans un film : mon grand-père a fondé la peña, mon père l’a perpétuée, et maintenant ils m’encouragent depuis la même salle où je regardais jouer le Barça enfant. Un rêve devenu réalité. »