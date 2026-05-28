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« Je ne changerai pour rien au monde » : Pedri exprime son souhait de rester à Barcelone jusqu'à la fin de sa carrière
Les rêves d’enfance se réalisent enfin
Lors d’un entretien avec Televisión Canaria, le milieu de terrain a balayé d’un revers les rumeurs de transfert, affirmant avec force que jouer pour le club catalan constituait le summum de ses ambitions. « Jouer pour le Barça, c’est ce qu’il y a de mieux. C’est le rêve de mon enfance, et rien ne me fera changer d’avis aujourd’hui », a-t-il déclaré avec fermeté.
Son attachement au club est ancré dans l’histoire familiale : son grand-père a fondé une peña, club de supporters officiel du Barça, tradition que son père a ensuite perpétuée. Ému, Pedri se souvient avoir regardé les matchs dans le club-house géré par les siens. « J’aimerais qu’il soit encore en vie pour voir tout ce que vit son petit-fils », a-t-il confié à propos de son aïeul disparu. « Mon père me répète souvent qu’il aurait vécu avec moi, assisté à tous mes matchs et été mon plus grand supporter s’il avait pu me voir porter le maillot blaugrana. Il aurait adoré. C’est comme dans un film : mon grand-père a fondé la peña, mon père l’a perpétuée, et maintenant ils m’encouragent depuis la même salle où je regardais jouer le Barça enfant. Un rêve devenu réalité. »
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La détermination à ne pas « s’essouffler »
Le milieu de terrain a raconté l’origine de son célèbre surnom, qui remonte à ses débuts à Tegueste. Pour le distinguer d’un camarade de classe homonyme, ses entraîneurs lui ont donné le surnom de « Pedri », en raison de sa petite taille et de sa minceur. Ce nom d’usage est aujourd’hui une marque connue dans le monde entier.
Son goût prononcé pour le football, nourri par son père, le poussait déjà à engloutir son déjeuner en un éclair pour gagner les terrains en béton et jouer avec ses amis. Cette éducation, façonnée par une famille qui conjuguait encouragement bienveillant et exigence de travail acharné, a forgé sa vision du métier. « Ma famille m’a toujours dit de croire en moi, de m’entraîner, que je pouvais devenir footballeur professionnel. Ils m’ont dit que j’avais du talent, mais ils m’ont toujours répété que je devais travailler dur ; sinon, ça ne mènerait à rien », se souvient-il.
À la recherche d'une progression statistique
Bien qu’il soit un titulaire indiscutable au Barça et qu’il ait déjà délivré 12 passes décisives en 43 matchs cette saison, Pedri reste son plus grand critique. Il a passé sa jeunesse à décortiquer les subtilités tactiques du duo légendaire Xavi-Andrés Iniesta, notamment leur capacité à lire le terrain avant même de recevoir le ballon. Aujourd’hui, il travaille à affiner sa précision pour égaler l’impact de ses idoles.
Le milieu de terrain de 23 ans entend ainsi accroître son efficacité dans le dernier tiers afin de propulser son équipe vers de nouveaux sommets. « Je dois augmenter mon total de buts et de passes décisives pour aider l’équipe. Je le répète chaque année ; cette fois, je dois le concrétiser », a-t-il déclaré.
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La vie à la Ciutat Esportiva
En dehors du terrain, la vie de Pedri est minutieusement organisée autour de sa récupération et de sa passion pour le sport. Même lors de ses jours de repos, on le voit souvent à la Ciutat Esportiva, où il veille à ce que son corps soit au meilleur de sa forme. Pour l’international espagnol, le quotidien exigeant d’un footballeur professionnel est un privilège qu’il ne tient jamais pour acquis.
Quand il s’offre une pause loin de la pression de la Liga, il se tourne vers les jeux de stratégie et les repas familiaux, ses proches venant souvent des îles Canaries pour le soutenir. « J’apprécie énormément chaque jour, car c’est ce dont je rêvais. Je suis quelqu’un qui vit pour aller à la Ciutat Esportiva et s’améliorer chaque jour », a-t-il conclu.
Prochain défi : guider l’Espagne vers une victoire en Coupe du monde, dont la campagne commencera face au Cap-Vert le 15 juin.