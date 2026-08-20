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« Je n’avais aucun doute ! » : Bernardo Silva révèle la vérité derrière le transfert au Real Madrid
Bienvenue officielle à Madrid
La Ciudad Real Madrid a accueilli cette semaine la cérémonie de bienvenue officielle pour Silva. Le président du club, Florentino Perez, a personnellement accueilli le milieu portugais dans la salle du conseil afin de finaliser ce transfert très attendu. Silva a signé un contrat de deux ans qui le maintiendra dans la capitale espagnole jusqu'au 30 juin 2028. Pour marquer cette occasion spéciale, le meneur de jeu a reçu une réplique du stade ainsi qu'une montre. Le joueur de 32 ans portera le numéro 20 alors qu'il entame un nouveau chapitre en Espagne.
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Un rêve d’enfance
S’exprimant auprès de Realmadrid TV après la cérémonie, Silva n’a pas pu cacher sa joie de rejoindre l’un des géants européens. Le milieu de terrain a révélé qu’enfiler le célèbre maillot blanc était depuis toujours une ambition de longue date.
« Je suis très heureux, a reconnu Silva. Quand vous arrivez ici, vous êtes dans cette salle avec le président, et on vous montre tous les trophées. Je savais déjà à quel point le Real Madrid est grand, mais on le ressent vraiment en personne. Je suis très heureux de jouer pour ce club.
« Depuis que je suis enfant, quand on ne sait pas encore si l’on deviendra joueur ou non, on rêve de jouer pour un club comme le Real Madrid. Être ici, jouer pour ce club, essayer de gagner des trophées et suivre la voie victorieuse du Real Madrid, c’est très spécial. »
Aucune hésitation quand le Real Madrid a appelé
Le milieu de terrain a également révélé qu’il n’avait pas eu besoin d’être convaincu lorsque le Real Madrid a pris contact une première fois. Il a immédiatement accepté l’offre de rejoindre la capitale espagnole, sans la moindre hésitation.
« Quand le Real Madrid m’a appelé, je n’ai eu aucun doute », a déclaré Silva. « Quand ils m’ont appelé et m’ont dit qu’ils étaient intéressés, j’ai tout de suite dit oui, sans réfléchir à deux fois, parce que je pense que c’est la meilleure option pour moi, pour ma carrière et pour ma famille. Être ici est un rêve devenu réalité. »
- AFP
Des débuts en Liga attendent face à l’Espanyol
Silva a fait ses débuts non officiels avec le club lors d'une victoire 2-1 en pré-saison contre l'équipe hongroise de Ferencvaros. Il a ensuite participé à des matches de préparation contre le Deportivo La Coruna et l'équipe allemande de Schalke.
La préparation de pré-saison terminée et sa présentation achevée, le milieu de terrain se concentre désormais pleinement sur la compétition officielle. Il est maintenant totalement intégré à l'effectif et prêt à laisser sa marque officielle en Espagne.
Le joueur portugais se prépare à faire ses débuts officiels en Liga avec Madrid lors de son prochain match de championnat. Le Real Madrid doit se rendre au RCDE Stadium pour affronter l'Espanyol.
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