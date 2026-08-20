S’exprimant auprès de Realmadrid TV après la cérémonie, Silva n’a pas pu cacher sa joie de rejoindre l’un des géants européens. Le milieu de terrain a révélé qu’enfiler le célèbre maillot blanc était depuis toujours une ambition de longue date.

« Je suis très heureux, a reconnu Silva. Quand vous arrivez ici, vous êtes dans cette salle avec le président, et on vous montre tous les trophées. Je savais déjà à quel point le Real Madrid est grand, mais on le ressent vraiment en personne. Je suis très heureux de jouer pour ce club.

« Depuis que je suis enfant, quand on ne sait pas encore si l’on deviendra joueur ou non, on rêve de jouer pour un club comme le Real Madrid. Être ici, jouer pour ce club, essayer de gagner des trophées et suivre la voie victorieuse du Real Madrid, c’est très spécial. »