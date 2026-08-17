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« Je n’arrive pas à le comprendre ! » : des légendes fustigent l’étrange double offensive de Chelsea sur le marché des transferts
Alonso réoriente la priorité de Chelsea sur le mercato
Le mercato estival de Chelsea a pris une direction sensiblement différente après la nomination d’Alonso. Nommé manager plutôt qu’entraîneur principal, l’Espagnol a exigé un plus grand contrôle sur la stratégie de recrutement du club après avoir remplacé Liam Rosenior. Après une saison chaotique, conclue par un échec total dans la course à une qualification européenne, Chelsea a en grande partie abandonné sa politique consistant à recruter de jeunes joueurs inexpérimentés.
À la place, Alonso cible strictement des joueurs ayant déjà fait leurs preuves en Premier League. Cette nouvelle approche s’est d’abord illustrée par les arrivées de Morgan Rogers et de Maxence Lacroix. Toutefois, ce sont les signatures choc du duo de vétérans Henderson et Welbeck qui ont le plus fait réagir dans le monde du football.
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Scholes perplexe face à une stratégie extrême
Chelsea ayant, de manière prévisible, récolté un record de huit cartons rouges la saison dernière et souvent laissé filer des avantages au score, Alonso tenait absolument à ajouter du leadership. Après avoir manqué Granit Xhaka, l'entraîneur s'est tourné vers Henderson et Welbeck pour en faire des figures d'expérience au sein de l'effectif. Cependant, la légende de Manchester United Paul Scholes a ouvertement remis en question ce changement de politique radical.
« Ces deux joueurs plus âgés, on a l'impression que vous êtes passés d'un extrême à l'autre, je n'arrive pas à comprendre, a déclaré Scholes dans The Overlap Fan Debate. Vous avez un tas de joueurs de 21 ans, d'accord, prenez un peu plus d'expérience à 28 ou 29 ans, mais eux ont plutôt 37 ou 38 ans. Je comprends le choix Xhaka, c'est encore un bon joueur et il a été brillant lors de la Coupe du monde.
« Je pense que c'est là qu'il en attendra le plus et c'est là qu'ils auront le plus d'influence, sur le terrain d'entraînement, parce qu'ils ne vont pas jouer tout le temps, surtout Henderson. Welbeck entrera encore en jeu, mais c'est là qu'ils auront le plus de valeur. Écoutez, si Chelsea a de l'argent à gaspiller pour faire ça, alors ça les regarde, non ? »
Carragher relaie les inquiétudes à l’entraînement
Les sentiments francs de Scholes ont été largement partagés par Carragher, qui a admis être perplexe face à la signature de son ancien coéquipier à Liverpool. Henderson, désormais âgé de 36 ans, a connu une carrière nomade avec de brefs passages à Al-Ettifaq, à l’Ajax et à Brentford depuis son départ d’Anfield.
« Je trouve ça étrange parce que je pense que la signature en provenance de Crystal Palace est vraiment bonne », a expliqué Carragher. Vous avez beaucoup de jeunes défenseurs centraux, il arrive, il connaît le championnat et c’est un joueur expérimenté.
« Mais vous parlez du problème sur le terrain en termes de cartons rouges et d’avantages perdus, de matches laissés échapper. Combien de temps vont-ils être sur le terrain, Henderson et Welbeck ?
« Je sais qu’ils vont être excellents à l’entraînement et qu’on va nous ressortir ces histoires si Chelsea fait un excellent début de saison : Henderson et Welbeck sont formidables dans le vestiaire. »
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Un immense exercice d’équilibriste pour Alonso
À l’approche de la nouvelle saison de Premier League, une immense pression pèsera sur Alonso pour justifier rapidement ses choix de recrutement audacieux. Il devra s’assurer que l’expérience inestimable qu’Henderson et Welbeck apportent au vestiaire se traduise par des résultats positifs sur le terrain. Si leur temps de jeu pourrait être géré avec précaution, le duo de vétérans sera attendu pour guider un effectif relativement jeune à travers les périodes difficiles et les rencontres exigeantes.
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