Chelsea ayant, de manière prévisible, récolté un record de huit cartons rouges la saison dernière et souvent laissé filer des avantages au score, Alonso tenait absolument à ajouter du leadership. Après avoir manqué Granit Xhaka, l'entraîneur s'est tourné vers Henderson et Welbeck pour en faire des figures d'expérience au sein de l'effectif. Cependant, la légende de Manchester United Paul Scholes a ouvertement remis en question ce changement de politique radical.

« Ces deux joueurs plus âgés, on a l'impression que vous êtes passés d'un extrême à l'autre, je n'arrive pas à comprendre, a déclaré Scholes dans The Overlap Fan Debate. Vous avez un tas de joueurs de 21 ans, d'accord, prenez un peu plus d'expérience à 28 ou 29 ans, mais eux ont plutôt 37 ou 38 ans. Je comprends le choix Xhaka, c'est encore un bon joueur et il a été brillant lors de la Coupe du monde.

« Je pense que c'est là qu'il en attendra le plus et c'est là qu'ils auront le plus d'influence, sur le terrain d'entraînement, parce qu'ils ne vont pas jouer tout le temps, surtout Henderson. Welbeck entrera encore en jeu, mais c'est là qu'ils auront le plus de valeur. Écoutez, si Chelsea a de l'argent à gaspiller pour faire ça, alors ça les regarde, non ? »