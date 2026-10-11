Le débat sur l’identité du meilleur joueur du monde s’est invité à l’Allianz Arena. Le président du Bayern Munich, Hainer, a tranché sur celui de ses joueurs qui mérite le Ballon d’or. Kane et Olise brillent tous deux en Allemagne, au point que des voix s’élèvent pour qu’ils soient tous les deux pris en considération pour cette récompense.

Mais, invité à choisir entre le capitaine de l’Angleterre et l’ailier français, Hainer a reconnu pencher pour l’attaquant expérimenté, qui a battu de nombreux records depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur.

Interrogé sur la concurrence entre les deux joueurs pour cette récompense, Hainer a clairement indiqué sa préférence. « Michael Olise et Harry Kane méritent tous deux de remporter le Ballon d’or, mais je le donnerais à Harry Kane », a-t-il déclaré à BILD.