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« Je le donnerais à Harry Kane ! » : le dirigeant du Bayern Munich Herbert Hainer préfère Kane à Michael Olise pour le Ballon d’Or
Hainer mise sur Kane pour une consécration individuelle
Le débat sur l’identité du meilleur joueur du monde s’est invité à l’Allianz Arena. Le président du Bayern Munich, Hainer, a tranché sur celui de ses joueurs qui mérite le Ballon d’or. Kane et Olise brillent tous deux en Allemagne, au point que des voix s’élèvent pour qu’ils soient tous les deux pris en considération pour cette récompense.
Mais, invité à choisir entre le capitaine de l’Angleterre et l’ailier français, Hainer a reconnu pencher pour l’attaquant expérimenté, qui a battu de nombreux records depuis son arrivée en provenance de Tottenham Hotspur.
Interrogé sur la concurrence entre les deux joueurs pour cette récompense, Hainer a clairement indiqué sa préférence. « Michael Olise et Harry Kane méritent tous deux de remporter le Ballon d’or, mais je le donnerais à Harry Kane », a-t-il déclaré à BILD.
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Hainer voit Olise remporter le Ballon d’or à l’avenir
Le président a laissé entendre que, si tous deux ont les qualités pour être sacrés meilleurs joueurs du monde, la régularité au plus haut niveau et l’ancienneté de Kane pourraient lui donner l’avantage lors du scrutin actuel. L’attaquant reste la pièce maîtresse de l’attaque du Bayern Munich.
Bien qu’il ait choisi l’Anglais, Hainer a rapidement souligné que l’avenir appartenait probablement à son coéquipier français. L’ancien joueur de Crystal Palace s’est adapté à la Bundesliga avec une rapidité remarquable, et les dirigeants du club estiment que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne remporte lui-même le trophée. Le président du Bayern a précisé sa position : « Michael Olise a encore de nombreuses années devant lui pour remporter le Ballon d’Or. »
Confiance dans le projet Olise
Au-delà des distinctions individuelles, Hainer a évoqué l’ascension fulgurante d’Olise, rapidement devenu l’un des talents les plus prometteurs du football européen. Certains observateurs se sont demandé si la Bundesliga offrait un cadre suffisant à un joueur dont la stature ne cesse de grandir, mais le président du Bayern a défendu avec fermeté le niveau de compétitivité du club. Il a rejeté l’idée selon laquelle le joueur de 24 ans devrait partir ailleurs pour réaliser ses plus grandes ambitions.
Hainer a souligné qu’Olise se trouvait actuellement au meilleur endroit possible pour poursuivre sa progression et devenir une star mondiale. « Nous sommes extrêmement heureux d’avoir Olise avec nous. Il est devenu l’un des meilleurs joueurs du monde et je suis convaincu qu’il peut remporter le Ballon d’or un jour, peut-être même cette année », a-t-il déclaré.
Le président a ajouté : « Il se sent très bien chez nous. Il peut gagner des titres avec le Bayern et évoluer au plus haut niveau européen. Nous avons atteint les demi-finales de la Ligue des champions et disputé de grands matches contre le PSG. C’est ce qu’il recherche. »
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Tient bon face à l’intérêt du Real Madrid
Les performances impressionnantes de l’ailier ont naturellement suscité l’intérêt d’autres clubs, le Real Madrid étant régulièrement cité comme une destination possible pour le Français. Les spéculations autour d’un départ vers la capitale espagnole se sont intensifiées alors qu’Olise continue de dominer les défenses de Bundesliga. Interrogé sur les rumeurs d’un départ d’Olise, Hainer a réaffirmé la solidité du club : « Je suis convaincu que le Bayern Munich est un club que l’on ne peut pas contraindre à vendre ses joueurs, car nous prenons nos décisions en position de force. »
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