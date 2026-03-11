« Je dois commencer à le ressentir » : Robert Lewandowski évoque son éventuel départ du FC Barcelone

« Je ne sais pas. Parce que je dois le ressentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n'est pas encore le bon moment », a déclaré Lewandowski dans une interview accordée à The Athletic.

« Avec mon expérience et mon âge, je n'ai pas besoin de me décider maintenant. Je ne sais pas encore quelle décision prendre. Je devrai peut-être me décider dans trois mois. Mais je ne suis pas stressé pour autant. Je dois le sentir. Je dois commencer à le sentir, puis ce sera plus facile pour moi quand nous parlerons de mon avenir », a poursuivi le joueur de 37 ans.