« Je dois commencer à le ressentir » : Robert Lewandowski évoque son éventuel départ du FC Barcelone

Le contrat de Robert Lewandowski avec le FC Barcelone expire cet été. Le Polonais lui-même ne sait pas encore ce qu'il fera après.
« Je ne sais pas. Parce que je dois le ressentir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire, car je ne suis même pas sûr à 50 % de la voie que je souhaite emprunter. Ce n'est pas encore le bon moment », a déclaré Lewandowski dans une interview accordée à The Athletic.
« Avec mon expérience et mon âge, je n'ai pas besoin de me décider maintenant. Je ne sais pas encore quelle décision prendre. Je devrai peut-être me décider dans trois mois. Mais je ne suis pas stressé pour autant. Je dois le sentir. Je dois commencer à le sentir, puis ce sera plus facile pour moi quand nous parlerons de mon avenir », a poursuivi le joueur de 37 ans.
La femme de Lewandowski laisse entendre qu'il pourrait quitter Barcelone
Alors que Lewandowski laisse encore son avenir en suspens, sa femme Anna s'est exprimée de manière plus claire sur la situation dès la fin janvier : « Nous verrons comment se déroulera la saison à Barcelone cette année, car, disons, ce sera probablement la dernière saison de mon mari ici. Nous en avons donc profité au maximum. Nous avons apprécié chaque instant, chaque match avec les fans, car nous savons qu'un jour, tout cela n'existera plus. »
Lewandowski, qui a quitté le FC Bayern pour Barcelone en 2022, n'est plus le choix incontesté en attaque des Catalans depuis cette saison. Il reste néanmoins un élément important de l'équipe sous la houlette de l'entraîneur Hansi Flick. Au cours de la saison 2025/26, il a jusqu'à présent marqué 14 buts et délivré trois passes décisives en 33 matches. Le Barça mène la Liga avec quatre points d'avance sur le Real Madrid.
S'il venait à quitter Barcelone, la MLS et les clubs saoudiens seraient les destinations les plus probables. Mais il pourrait également rester en Europe : plusieurs clubs, dont l'AC Milan, l'Atlético Madrid et Fenerbahçe, auraient déjà manifesté leur intérêt pour Lewandowski.
Robert Lewandowski : statistiques pour la saison 2025/26
Jeux 34 Buts 14 Passes décisives 3