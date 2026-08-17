Cette démarche intervient alors que São Paulo cherche à renforcer une attaque déjà emmenée par Jonathan Calleri, qui a récemment engagé son avenir jusqu’en 2028. Elle offre aussi un nouveau défi à Vardy, devenu une icône de Leicester avec 200 buts en 500 matches au cours de 13 saisons mémorables. Après avoir mené les Foxes à leur conte de fées en Premier League en 2015-2016 avec 24 buts, le vétéran est rentré en Angleterre avec sa famille après avoir bouclé son passage en Italie.

Tout en évaluant sa prochaine destination, Vardy a lancé le podcast hebdomadaire Jamie Vardy's Having A Party avec son ancien coéquipier Wes Morgan, en précisant clairement qu’il n’avait pas l’intention de reporter un jour le maillot de Leicester et qu’il se contenterait désormais de les soutenir depuis les tribunes.