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Jamie Vardy visé par São Paulo, alors que le géant brésilien envisage un transfert libre
La direction du Morumbi étudie une offensive.
Le poids lourd brésilien aurait effectué une première approche pour recruter l’ancien talisman de Leicester, Vardy, après l’expiration de son contrat à Cremonese cet été. L’information sur cette surprenante piste de transfert a d’abord été révélée par le journaliste Fabrizio Romano, avant d’être largement confirmée par ESPN Brésil. L’attaquant de 39 ans est actuellement libre après avoir inscrit sept buts en 29 apparitions en Italie, lors d’une saison qui s’est finalement achevée par une relégation en Serie B.
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Le conseil d’administration débat d’une opportunité de marché
Selon ESPN Brazil, les négociations formelles entre les deux parties n'ont pas encore commencé, mais l'attaquant expérimenté est sérieusement considéré comme une « opportunité de marché » après que la direction a procédé à une évaluation approfondie de sa situation. Une partie de la hiérarchie estime que Vardy, considéré comme étant dans une forme physique et technique optimale, apporterait un état d'esprit de gagnant inestimable à l'effectif de l'équipe première. Cependant, d'autres membres de la direction considèrent ce mouvement comme un pari majeur compte tenu du package financier important requis et de l'âge du joueur, l'attaquant devant avoir 40 ans en janvier.
Un buteur expérimenté évalue ses options
Cette démarche intervient alors que São Paulo cherche à renforcer une attaque déjà emmenée par Jonathan Calleri, qui a récemment engagé son avenir jusqu’en 2028. Elle offre aussi un nouveau défi à Vardy, devenu une icône de Leicester avec 200 buts en 500 matches au cours de 13 saisons mémorables. Après avoir mené les Foxes à leur conte de fées en Premier League en 2015-2016 avec 24 buts, le vétéran est rentré en Angleterre avec sa famille après avoir bouclé son passage en Italie.
Tout en évaluant sa prochaine destination, Vardy a lancé le podcast hebdomadaire Jamie Vardy's Having A Party avec son ancien coéquipier Wes Morgan, en précisant clairement qu’il n’avait pas l’intention de reporter un jour le maillot de Leicester et qu’il se contenterait désormais de les soutenir depuis les tribunes.
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Une attaque en difficulté cherche l’étincelle
S’il accepte un départ vers l’Amérique du Sud, Vardy arriverait en cours de saison alors que l’équipe occupe la 13e place du championnat du Brésil après 22 matches. Le manque d’efficacité du secteur offensif est devenu une préoccupation urgente, l’équipe n’ayant inscrit que cinq buts lors de ses six dernières sorties et manquant de tranchant depuis mai. L’arrivée d’un buteur expérimenté est perçue comme un renfort essentiel pour affûter son attaque et la faire remonter au classement.
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