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James Rodriguez hospitalisé pour une « grave déshydratation » à l'approche de la Coupe du monde 2026
Une alerte médicale pour une icône colombienne
La Fédération colombienne de football (FCF) a confirmé que James Rodríguez avait été admis dans une clinique du Minnesota pour une période d'observation médicale de 72 heures. L'ancienne star du Real Madrid et d'Everton a dû être prise en charge d'urgence après avoir souffert d'une « grave déshydratation » à la suite de la récente défaite 3-1 de la Colombie face à la France.
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FCF fait le point sur la situation sanitaire
Le personnel médical est rapidement intervenu après que le joueur de 34 ans a présenté des symptômes de fatigue extrême. La FCF a tenu à rassurer les supporters en précisant que le problème était strictement lié à son niveau d'hydratation et non à un problème musculaire récurrent, même si le moment où cet incident s'est produit a suscité une vive inquiétude.
« La Fédération colombienne de football, par l’intermédiaire de son personnel médical et de la Direction des équipes nationales, souhaite informer le public et les médias de l’état de santé du capitaine de l’équipe nationale colombienne : James Rodríguez », a déclaré la FCF dans un communiqué officiel.
« Il a été confirmé, après avoir pris contact avec un centre médical de l'État du Minnesota, que le milieu de terrain était sous surveillance médicale en raison d'un problème de santé d'origine non sportive. Au lendemain du match contre la France, le joueur a présenté une déshydratation sévère qui a nécessité une hospitalisation de 72 heures pour une surveillance clinique préventive et une convalescence. »
Des inquiétudes concernant la condition physique à l'approche du coup d'envoi
Rodriguez doit désormais mener une course contre la montre pour prouver qu'il est en forme avant le premier match de la Colombie en Coupe du monde, contre l'Ouzbékistan, le 17 juin. Son manque de rythme de compétition est une source d'inquiétude croissante pour le sélectionneur Nestor Lorenzo. James n'a disputé que 39 minutes avec le Minnesota United en 2026, sa première saison en MLS ayant été marquée par divers contretemps qui ont limité son impact en Amérique du Nord.
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Et maintenant ?
Le staff médical du Minnesota United va désormais collaborer avec l'équipe nationale pour gérer la charge de travail du vétéran. Le joueur de 34 ans devrait manquer le match de MLS de dimanche contre le LA Galaxy.