James Rodriguez hospitalisé pour une « grave déshydratation » à l'approche de la Coupe du monde 2026

Le personnel médical est rapidement intervenu après que le joueur de 34 ans a présenté des symptômes de fatigue extrême. La FCF a tenu à rassurer les supporters en précisant que le problème était strictement lié à son niveau d'hydratation et non à un problème musculaire récurrent, même si le moment où cet incident s'est produit a suscité une vive inquiétude.

« La Fédération colombienne de football, par l’intermédiaire de son personnel médical et de la Direction des équipes nationales, souhaite informer le public et les médias de l’état de santé du capitaine de l’équipe nationale colombienne : James Rodríguez », a déclaré la FCF dans un communiqué officiel.

« Il a été confirmé, après avoir pris contact avec un centre médical de l'État du Minnesota, que le milieu de terrain était sous surveillance médicale en raison d'un problème de santé d'origine non sportive. Au lendemain du match contre la France, le joueur a présenté une déshydratation sévère qui a nécessité une hospitalisation de 72 heures pour une surveillance clinique préventive et une convalescence. »