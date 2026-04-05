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« J'ai pris une décision mûrement réfléchie » : Leon Goretzka explique pourquoi il est resté au Bayern Munich malgré l'intérêt manifesté par Arsenal en janvier

L. Goretzka
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Leon Goretzka s'est confié sur sa décision de rester au Bayern Munich lors du mercato de janvier, malgré l'intérêt marqué de plusieurs grands clubs européens, dont Arsenal, leader de la Premier League. Alors que le Bayern est toujours en lice sur trois fronts, le joueur de 31 ans souhaite avant tout enrichir son palmarès de nouveaux trophées avant que la question de son contrat n'atteigne son paroxysme cet été.

  • Le départ de Goretzka cet été est confirmé

    Après des discussions franches, Goretzka devrait quitter le Bayern à la fin de son contrat, qui expire à la fin de la saison. Pilier du club munichois depuis son arrivée en provenance de Schalke en 2018, les deux parties ont convenu que le moment était venu de se lancer dans une nouvelle aventure, après près d'une décennie de domination en Bundesliga. Le milieu de terrain est déterminé à remporter encore des titres avant de faire définitivement ses valises pour relever un nouveau défi.

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    Remporter le triplé est l'objectif ultime

    Goretzka a confirmé avoir refusé plusieurs offres de transfert très intéressantes en janvier. Il était pressenti pour rejoindre de nombreux grands clubs européens, mais il a estimé que la saison en cours offrait une occasion unique de remporter des succès en Bavière. S'adressant au site officiel du club, Goretzka a déclaré : « Cet hiver, j'ai pris la décision délibérée de rester ici jusqu'à l'été. J'ai le sentiment que tout est possible cette saison. »

  • La confiance dans le projet actuel du Bayern

    Malgré l'immense pression liée au fait de jouer pour le plus grand club d'Allemagne, le milieu de terrain central chevronné ne se laisse pas intimider par le défi que représente la conquête d'un triplé. Il a exprimé sa conviction quant à la composition de l'équipe : « Les bons joueurs sont à la bonne place, avec le bon entraîneur, dans le bon club. Je suis absolument convaincu que nous pouvons tout gagner cette année – même si je sais à quel point c'est difficile. Mais nous allons tenter le coup. »

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    Arsenal et les grands clubs européens en alerte

    Bien qu'il ait choisi de rester jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, l'avenir à long terme de Goretzka reste un sujet de discussion majeur. Il devrait devenir libre de tout contrat cet été, ce qui a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Arsenal serait en tête de la course en Premier League, cherchant à renforcer le milieu de terrain de Mikel Arteta grâce à sa présence physique et à son expérience. Outre l'intérêt manifesté par le club de l'Emirates Stadium, les géants italiens que sont la Juventus et l'AC Milan auraient tous deux manifesté un vif intérêt pour la star allemande. L'Atlético Madrid suivrait également la situation de près.

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