« J'ai pris une décision mûrement réfléchie » : Leon Goretzka explique pourquoi il est resté au Bayern Munich malgré l'intérêt manifesté par Arsenal en janvier

Bien qu'il ait choisi de rester jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, l'avenir à long terme de Goretzka reste un sujet de discussion majeur. Il devrait devenir libre de tout contrat cet été, ce qui a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Arsenal serait en tête de la course en Premier League, cherchant à renforcer le milieu de terrain de Mikel Arteta grâce à sa présence physique et à son expérience. Outre l'intérêt manifesté par le club de l'Emirates Stadium, les géants italiens que sont la Juventus et l'AC Milan auraient tous deux manifesté un vif intérêt pour la star allemande. L'Atlético Madrid suivrait également la situation de près.