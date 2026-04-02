Après l'échec lors des qualifications pour la Coupe du monde contre la Bosnie-Herzégovine, le gardien italien Gianluigi Donnarumma s'est adressé aux supporters de la Squadra Azzurra dans un message émouvant publié sur Instagram.
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« J'ai pleuré après le match » : Gianluigi Donnarumma s'exprime dans un message émouvant après l'amère élimination de la Coupe du monde
«« Après le match, j’ai pleuré. J’ai pleuré parce que j’étais tellement déçu de ne pas avoir réussi à mener l’Italie là où elle mérite d’être. J’ai pleuré parce que je suis infiniment triste, tout comme l’ensemble de l’équipe des Azzurri, dont je suis fier d’être le capitaine. Et je sais que vous, les supporters de notre équipe nationale, ressentez exactement la même chose », a écrit la star de Manchester City.
Depuis mardi, il est certain que l'équipe nationale italienne ne participera pas à la phase finale de la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. En finale des barrages, l'équipe de l'entraîneur Gennaro Gattuso s'est inclinée 1-4 aux tirs au but face à la Bosnie-Herzégovine. La dernière participation de l'Italie à la Coupe du monde remonte ainsi à près de douze ans, lors de la phase finale de 2014 au Brésil.
« Une honte pour le football » : Gianluigi Donnarumma a provoqué un scandale contre la Bosnie
Malgré cette déception, Donnarumma se montre combatif et lance un appel plein d'espoir aux supporters : « Les mots ne suffisent plus vraiment, c'est vrai. Mais il y a une chose que je ressens très fortement, et je voudrais la partager avec vous : après cette immense déception, nous devons trouver le courage d'ouvrir un nouveau chapitre. Et pour cela, il faut beaucoup de force, de passion et de conviction. Croyez-y toujours ; c'est la force motrice du progrès. »
La vie récompense ceux « qui donnent tout, sans se retenir. Et c’est précisément là que nous devons repartir. Ensemble. Une fois de plus. Pour ramener l’Italie là où elle doit être », a poursuivi le joueur de 27 ans.
Donnarumma, qui a remporté l'Euro 2021 avec l'Italie, doit donc encore attendre sa première sélection en Coupe du monde. Contre la Bosnie-Herzégovine, la star de Manchester City a également provoqué un scandale en déchirant, lors de la séance de tirs au but, la feuille de notes de son homologue bosnien Nikola Vasilj, du FC St. Pauli, ce qui a donné lieu à une brève altercation. Par la suite, le portail sportif bosniaque SportsSport a vivement critiqué Donnarumma : « Ce type est une honte pour le football : la manœuvre sans précédent et déloyale de Donnarumma lors de la séance de tirs au but ! »
Gianluigi Donnarumma : statistiques de la saison 2025/2026
Jeux
36
Buts encaissés
36
Matchs sans encaisser de but
14
Minutes jouées
3 240