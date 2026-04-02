« J'ai pleuré après le match » : Gianluigi Donnarumma s'exprime dans un message émouvant après l'amère élimination de la Coupe du monde

Malgré cette déception, Donnarumma se montre combatif et lance un appel plein d'espoir aux supporters : « Les mots ne suffisent plus vraiment, c'est vrai. Mais il y a une chose que je ressens très fortement, et je voudrais la partager avec vous : après cette immense déception, nous devons trouver le courage d'ouvrir un nouveau chapitre. Et pour cela, il faut beaucoup de force, de passion et de conviction. Croyez-y toujours ; c'est la force motrice du progrès. »

La vie récompense ceux « qui donnent tout, sans se retenir. Et c’est précisément là que nous devons repartir. Ensemble. Une fois de plus. Pour ramener l’Italie là où elle doit être », a poursuivi le joueur de 27 ans.

Donnarumma, qui a remporté l'Euro 2021 avec l'Italie, doit donc encore attendre sa première sélection en Coupe du monde. Contre la Bosnie-Herzégovine, la star de Manchester City a également provoqué un scandale en déchirant, lors de la séance de tirs au but, la feuille de notes de son homologue bosnien Nikola Vasilj, du FC St. Pauli, ce qui a donné lieu à une brève altercation. Par la suite, le portail sportif bosniaque SportsSport a vivement critiqué Donnarumma : « Ce type est une honte pour le football : la manœuvre sans précédent et déloyale de Donnarumma lors de la séance de tirs au but ! »



