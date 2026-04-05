Inzaghi décide de son avenir… Va-t-il trahir Al-Hilal pour l'Italie ?

L'entraîneur du club Al-Hilal, Simone Inzaghi, a fait part de son intention de rester en Arabie saoudite et est également revenu sur la débâcle de la sélection italienne, qui a une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la Coupe du monde.

Les Azzurri ont échoué à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive après avoir perdu en finale des barrages contre la Bosnie-Herzégovine.

Inzaghi a accordé une interview exclusive au journal italien Libertà, à l'occasion de son 50e anniversaire (le 5 avril), au cours de laquelle il a évoqué les tentatives de l'Italie pour le faire revenir.