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Inzaghi décide de son avenir… Va-t-il trahir Al-Hilal pour l'Italie ?

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L'entraîneur du leader répond sans détour aux questions épineuses

L'entraîneur du club Al-Hilal, Simone Inzaghi, a fait part de son intention de rester en Arabie saoudite et est également revenu sur la débâcle de la sélection italienne, qui a une nouvelle fois échoué à se qualifier pour la Coupe du monde.

Les Azzurri ont échoué à se qualifier pour la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive après avoir perdu en finale des barrages contre la Bosnie-Herzégovine.

Inzaghi a accordé une interview exclusive au journal italien Libertà, à l'occasion de son 50e anniversaire (le 5 avril), au cours de laquelle il a évoqué les tentatives de l'Italie pour le faire revenir. 

  • La situation en Arabie saoudite et la nostalgie de l'Italie

    On a d'abord demandé à Inzaghi comment il se sentait en Arabie saoudite et s'il avait la nostalgie de l'Italie. Voici ce qu'il a répondu : « La nostalgie ? Je n'éprouve certainement pas ce sentiment pour le moment. Ici, je ne me contente pas de bien vivre, c'est bien plus que cela. »

    Il a poursuivi : « En Arabie saoudite, j’ai trouvé une situation formidable à tous les égards : le mode de vie, les infrastructures sportives et non sportives, et la sérénité qui t’accompagne même dans un travail qui peut être éprouvant comme l’entraînement. »

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  • L'équipe d'Italie... De l'optimisme malgré l'ampleur du désastre

    Au sujet de l'absence de l'Italie à la prochaine Coupe du monde, il a déclaré : « Cela m'attriste beaucoup que l'Italie ne participe pas à la Coupe du monde pour la troisième fois consécutive. Je suis italien à 100 % et mon frère a remporté la Coupe du monde. Je suis absolument convaincu que le football italien se relèvera très bientôt ; je le suis toujours avec beaucoup d'intérêt. »

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  • Est-ce que tu es partie pour l'argent ?... La question controversée

    On répète souvent que ce sont les sommes astronomiques qui ont attiré Inzaghi dans le Golfe, ce qu'il a catégoriquement démenti.

    L'entraîneur du Al-Hilal a insisté : « C'est faux. Gagner de l'argent est bien sûr réjouissant, c'est évident – et il est actuellement le mieux payé au monde avec 27 millions d'euros nets par an –, mais ce sont d'autres considérations qui m'ont poussé ici, je n'avais pas besoin d'argent. »

    Il a expliqué ses véritables motivations en déclarant que c'était « l'envie de vivre une expérience totalement nouvelle dans un environnement totalement nouveau ».

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    Il a ajouté : « Les années passées à l’Inter ont été très satisfaisantes sur le plan professionnel – un titre de champion, trois Supercoupes, deux Coupes d’Italie, deux finales en Ligue des champions – mais elles ont également été très éprouvantes. J’ai ressenti le besoin de vivre le football à un haut niveau, mais loin de la pression qui était devenue trop lourde à porter. ».

  • Le poste tant attendu… Inzaghi va-t-il faire son retour à la tête de la sélection italienne ?

    Au milieu d'une vive polémique concernant la situation de la sélection italienne et la multitude de noms pressentis pour entamer le processus de réforme après Gattuso, celui d'Inzaghi arrive en tête, mais envisage-t-il vraiment ce poste ?

    Sa réponse a été catégorique : « Je suis flatté, mais comme je l'ai dit, je me sens bien ici et il me reste encore un an de contrat avec Al-Hilal. »

  • Comment Inzaghi voit-il sa carrière à l'occasion de son 50e anniversaire ?

    Enzagi a fêté son cinquantième anniversaire avec satisfaction, déclarant : « Je suis heureux d'avoir une famille formidable, d'exercer le métier que j'aime et d'avoir remporté des succès au cours de ma carrière, tant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. »

    Il a ajouté : « Je suis également heureux d’avoir toujours su éviter de me laisser entraîner dans la polémique. »

    Il a révélé que son fils aîné, Lorenzo, âgé de 13 ans, joue en attaque comme son père et a marqué 21 buts en championnat junior avec l'académie du Hilal, soulignant que son plus jeune fils, Andrea, âgé de 5 ans, fait également preuve d'une passion remarquable pour le football.