Selon le journal WAZ, l'avenir de Kjell Wätjen, le jeune prodige du milieu de terrain, au Borussia Dortmund est incertain. Il semblerait en effet que le joueur de 20 ans ne trouve plus sa place au sein des « Noir et Jaune » à partir de la saison prochaine.
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Intérêt de la Bundesliga : le BVB va-t-il définitivement perdre un grand talent cet été ?
Actuellement, Wätjen est prêté par le BVB au club de deuxième division de Bochum. Au VfL, le milieu de terrain central n'est toutefois utilisé que comme remplaçant ; l'entraîneur Uwe Rösler préfère en effet s'appuyer sur les deux joueurs issus du centre de formation, Mats Pannewig et Cajetan Lenz.
Selon les informations du WAZ, on discuterait donc de la possibilité d'un nouveau prêt cet été, voire d'un transfert définitif vers un autre club. Plusieurs clubs de Bundesliga, dont les noms n'ont pas été cités, manifesteraient leur intérêt, mais une nouvelle saison au VfL Bochum n'est pas exclue.
Au BVB, Wätjen a peu de chances d'obtenir suffisamment de temps de jeu, du moins à court et moyen terme. Pour la saison à venir, quatre options de haut niveau sont déjà disponibles à son poste avec Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham et Carney Chukwuemeka ; de plus, Dortmund souhaiterait en réalité recruter un autre milieu défensif.
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Le BVB va-t-il perdre un quatrième joueur après Süle, Brandt et Özcan ?
Si cette séparation devait effectivement se concrétiser, Wätjen serait, après Niklas Süle, Julian Brandt et Salih Özcan, le quatrième joueur à quitter le BVB à la fin de la saison. Avec l'arrière gauche Kaua Prates et l'attaquant Justin Lerma, Dortmund a d'ailleurs déjà recruté deux joueurs pour la saison à venir.
Wätjen a rejoint le centre de formation du BVB en 2015, en provenance du FSV Gevelsberg. En 2024, il a intégré l'équipe professionnelle, pour laquelle il a disputé quatre matches (une passe décisive) en Bundesliga. Son contrat avec les Noir et Jaune court encore jusqu'en 2028.
BVB, calendrier : les prochains matchs du Borussia Dortmund
Date
Match
4 avril, 18h30
VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
11 avril, 15h30
BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)
18 avril, 15h30
TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)