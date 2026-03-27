Intérêt de la Bundesliga : le BVB va-t-il définitivement perdre un grand talent cet été ?

Actuellement, Wätjen est prêté par le BVB au club de deuxième division de Bochum. Au VfL, le milieu de terrain central n'est toutefois utilisé que comme remplaçant ; l'entraîneur Uwe Rösler préfère en effet s'appuyer sur les deux joueurs issus du centre de formation, Mats Pannewig et Cajetan Lenz.

Selon les informations du WAZ, on discuterait donc de la possibilité d'un nouveau prêt cet été, voire d'un transfert définitif vers un autre club. Plusieurs clubs de Bundesliga, dont les noms n'ont pas été cités, manifesteraient leur intérêt, mais une nouvelle saison au VfL Bochum n'est pas exclue.

Au BVB, Wätjen a peu de chances d'obtenir suffisamment de temps de jeu, du moins à court et moyen terme. Pour la saison à venir, quatre options de haut niveau sont déjà disponibles à son poste avec Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Jobe Bellingham et Carney Chukwuemeka ; de plus, Dortmund souhaiterait en réalité recruter un autre milieu défensif.