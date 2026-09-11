Près d’un mois s’est pratiquement écoulé depuis l’arrivée à Milan, en provenance de Londres, du latéral anglais Djed Spence. L’international anglais est arrivé à l’Inter après une poursuite mouvementée du club milanais pour se renforcer sur le côté (d’abord l’échec Palestra, puis l’arrêt des examens médicaux de Khalaili), mais les problèmes physiques ressentis pendant la Coupe du monde ne lui ont pas permis d’être immédiatement à la disposition de Cristian Chivu pour ces 4 premiers matches disputés entre le Championnat et la Ligue des champions.





Aujourd’hui, cependant, de bonnes nouvelles arrivent d’Appiano Gentile, sera-t-il déjà convoqué pour le match contre l’Udinese ?



