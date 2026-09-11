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Djed Spence Inter 2026Getty Images
Emanuele Tramacere

Traduit par

Inter, revoilà Spence : entraînement avec le groupe, déjà convoqué contre l’Udinese ?

Mercato
Inter vs Udinese
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Serie A

Le latéral anglais est enfin à la disposition de Cristian Chivu.

Près d’un mois s’est pratiquement écoulé depuis l’arrivée à Milan, en provenance de Londres, du latéral anglais Djed Spence. L’international anglais est arrivé à l’Inter après une poursuite mouvementée du club milanais pour se renforcer sur le côté (d’abord l’échec Palestra, puis l’arrêt des examens médicaux de Khalaili), mais les problèmes physiques ressentis pendant la Coupe du monde ne lui ont pas permis d’être immédiatement à la disposition de Cristian Chivu pour ces 4 premiers matches disputés entre le Championnat et la Ligue des champions.


Aujourd’hui, cependant, de bonnes nouvelles arrivent d’Appiano Gentile, sera-t-il déjà convoqué pour le match contre l’Udinese ?


  • Comment va Spence

    Spence est en effet arrivé à Milan le 15 août 2026, l’Inter ayant déboursé environ 35 millions d’euros, bonus compris, pour l’acheter à Tottenham. Le latéral, passé entre autres par le Genoa, avait toutefois subi un problème musculaire lors de la Coupe du monde disputée en protagoniste avec l’Angleterre (3e place finale) entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, et il a passé ses premiers jours à Appiano Gentile à se soigner et à surmonter ses pépins physiques.

    De fait, au cours des deux dernières semaines, il a travaillé uniquement à part et en salle afin de reprendre le parcours d’athlétisation qui n’avait en réalité jamais commencé pendant l’été.

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  • Avec le groupe

    Aujourd'hui, la nouvelle que tout le monde attendait est toutefois arrivée depuis la Pinetina. Selon Sportmediaset, en effet, Spence s'est entraîné pour la première fois sur le terrain, avec le groupe et le reste de l'équipe. Un signal important pour son intégration dans l'effectif, à 4 jours du match qui verra l'Inter affronter l'Udinese à San Siro et qui clôturera la 4e journée de championnat.

  • DÉJÀ CONVOQUÉ ?

    Il est compliqué, à ce jour, d’imaginer que Spence puisse déjà entrer en jeu contre la Juventus. S’il est convoqué, ce sera pour le garder proche de l’équipe avant la première longue trêve internationale. L’Anglais va en effet désormais devoir commencer à augmenter les charges de travail et, de fait, il devra effectuer pendant la trêve cette préparation estivale qu’il n’a pas pu faire en raison de sa blessure.

    Il est donc difficile que l’ancien de Tottenham puisse être considéré parmi les joueurs susceptibles d’être convoqués également pour le match programmé samedi 19 septembre à l’Olimpico contre la Roma, le deuxième véritable choc de la saison. L’objectif est donc fixé sur la 5e journée de championnat, au retour de la trêve internationale, quand l’Inter affrontera à domicile, à San Siro, Parme le 10 octobre.

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