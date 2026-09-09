À l’Inter, le staff médical poursuit son travail pour Federico Dimarco, aux prises avec une légère entorse au genou gauche. Le piston de l’Inter, justement en raison de cette blessure, n’a pas pris part au déplacement à Madrid et suit un programme spécifique de soins et de récupération.





La situation ne semble toutefois pas destinée à se résoudre dans des délais très brefs. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, en effet, le sentiment est que Dimarco pourrait être contraint de manquer également le prochain rendez-vous de championnat contre l’Udinese, prévu lundi. Un choix dicté surtout par la prudence, avec l’objectif d’éviter les risques et de permettre au joueur de récupérer pleinement avant de redevenir disponible.



