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Dimarco InterGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Inter, Dimarco et Spence vers un forfait aussi contre l’Udinese : le match contre la Roma dans le viseur

Inter
F. Dimarco
D. Spence
Serie A

L’état de l’ailier de l’Inter, absent à Madrid en raison d’une blessure

À l’Inter, le staff médical poursuit son travail pour Federico Dimarco, aux prises avec une légère entorse au genou gauche. Le piston de l’Inter, justement en raison de cette blessure, n’a pas pris part au déplacement à Madrid et suit un programme spécifique de soins et de récupération.


La situation ne semble toutefois pas destinée à se résoudre dans des délais très brefs. Selon ce que rapporte La Gazzetta dello Sport, en effet, le sentiment est que Dimarco pourrait être contraint de manquer également le prochain rendez-vous de championnat contre l’Udinese, prévu lundi. Un choix dicté surtout par la prudence, avec l’objectif d’éviter les risques et de permettre au joueur de récupérer pleinement avant de redevenir disponible.


  • DIMARCO : la Roma dans le viseur

    Le retour pourrait ainsi être directement reporté à la journée de championnat suivante. L’objectif de l’ailier de l’Inter est en effet le match du samedi 19 octobre au Stadio Olimpico contre la Roma, une affiche de premier plan que l’Inter aimerait aborder avec tous ses principaux atouts à disposition. Les prochains jours seront décisifs pour évaluer la réponse du genou aux soins et comprendre si les conditions seront réunies pour un retour dans le groupe.

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  • SPENCE : LA SITUATION

    Même objectif pour Djed Spence. La nouvelle recrue de l’Inter attend encore sa première convocation avec le club et vise à se débarrasser définitivement de ses problèmes physiques afin de pouvoir enfin entrer dans la rotation de l’équipe. Pour lui aussi, le match à l’Olimpico contre la Roma pourrait donc représenter au moins l’occasion d’une première convocation.


    Pour les deux, le mot d’ordre reste la prudence : aucune accélération, le staff technique et médical étant déterminé à éviter toute rechute et à ne renvoyer les joueurs sur le terrain que lorsqu’ils seront pleinement rétablis.


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