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Inter : Curtis Jones ne figure pas dans les plans d’Iraola à Liverpool. Les Nerazzurri pourraient donc passer à l’action

Inter
Mercato
Serie A
Liverpool

Le milieu de terrain ne figure pas dans les plans du nouvel entraîneur des Reds.

L’Inter vise un grand coup au milieu de terrain et travaille depuis janvier sur la venue de Curtis Jones. Né en 2001, l’international anglais est sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, mais il représente la priorité des Nerazzurri pour renforcer leur entrejeu.


Le nouvel entraîneur des Reds, Andoni Iraola, facilite les discussions : il est en train d’évaluer son effectif et, selon la Gazzetta dello Sport, Jones ne rentrerait pas dans ses plans.


Si le départ de Davide Frattesi, toujours courtisé par Nottingham Forest, se confirme, Ausilio pourrait passer à l’action six mois après sa première tentative.

  • JONES SE PRÉPARE À SORTIR

    Arne Slot a écarté le milieu de terrain anglais, incitant l’Inter à tenter un coup de maître en janvier, finalement resté lettre morte en raison notamment de l’échec du transfert de Frattesi.

    L’arrivée d’Iraola aurait pu bouleverser la hiérarchie au milieu de terrain des Reds, mais le nouvel entraîneur envisagerait plutôt de recruter Alex Scott, pilier de son équipe de Bournemouth.


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  • LE POINT SUR LES NÉGOCIATIONS

    L'Inter souhaite recruter Curtis Jones, et la nouvelle est loin d'être un secret. Reste à trouver un terrain d'entente : les Nerazzurri proposent jusqu'à 20 millions d'euros, tandis que Liverpool en demande 30 plus un pourcentage sur une éventuelle revente.

    Il manque donc encore 10 millions d’euros, mais l’arrivée d’Iraola, qui a écarté Jones de ses plans, pourrait bien faire pencher la balance en faveur d’un accord entre l’Inter et Liverpool.


  • LES PROPOS D’AUSILIO

    Lorsdu Festival de la Serie A, à Parme, le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, a confirmé : « Nous nous intéressions à ce joueur en janvier, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Nous le suivons de près et nous ne l'avons jamais caché. Nous avions tenté de conclure un accord en janvier, nous réessayerons cet été. »


    Les Nerazzurri vont donc retenter leur chance, avec l’appui potentiel d’Andoni Iraola pour finaliser la transaction, tandis que Curtis Jones, désireux de changer d’air, souhaite se mettre en valeur au sein d’un grand club.