Inter : Curtis Jones ne figure pas dans les plans d’Iraola à Liverpool. Les Nerazzurri pourraient donc passer à l’action

L’Inter vise un grand coup au milieu de terrain et travaille depuis janvier sur la venue de Curtis Jones. Né en 2001, l’international anglais est sous contrat avec Liverpool jusqu’en 2027, mais il représente la priorité des Nerazzurri pour renforcer leur entrejeu.





Le nouvel entraîneur des Reds, Andoni Iraola, facilite les discussions : il est en train d’évaluer son effectif et, selon la Gazzetta dello Sport, Jones ne rentrerait pas dans ses plans.





Si le départ de Davide Frattesi, toujours courtisé par Nottingham Forest, se confirme, Ausilio pourrait passer à l’action six mois après sa première tentative.