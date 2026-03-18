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Gabriele Stragapede

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Inter : comment va Lautaro Martinez ? L'Argentine ne l'a pas convoqué pour le match amical contre le Guatemala

Le sélectionneur de l'Albiceleste laisse le capitaine de l'Inter au repos pour ce match.

Lautaro Martinez ne sera pas présent lors du prochain match de l'Argentine.

Le capitaine de l'Inter ne s'est pas remis de la blessure contractée en Norvège, sur le terrain de Bodo/Glimt, lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. La participation du numéro 10 nerazzurro est également incertaine pour le prochain match de l'équipe de Chivu (le déplacement à Florence contre la Fiorentina) et, pour cette raison, le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, a décidé de ne pas le convoquer et de lui épargner le déplacement pour le match amical contre le Guatemala, rencontre qui remplace la « Finalissima » qui aurait dû se disputer contre l'Espagne.

  • LES JOUEAURS CONVOQUÉS PAR L'ARGENTINE



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  • COMMENT VA LAUTARO ?

    Mais comment va Lautaro Martinez ?

    Le capitaine de l'Inter n'est pas encore à 100 % : l'attaquant argentin n'est pas encore au meilleur de sa forme et il est peu probable qu'il soit présent lors du match à l'Artemio Franchi contre la Fiorentina de Vanoli.

    L'attaquant numéro 10 des Nerazzurri s'est entraîné à part lors des dernières séances (aux côtés de Mkhitaryan, Bastoni et Calhanoglu) et restera en Italie pour travailler avec Chivu afin d'être de nouveau disponible après la trêve internationale.



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