Inter : comment va Lautaro Martinez ? L'Argentine ne l'a pas convoqué pour le match amical contre le Guatemala

Lautaro Martinez ne sera pas présent lors du prochain match de l'Argentine.

Le capitaine de l'Inter ne s'est pas remis de la blessure contractée en Norvège, sur le terrain de Bodo/Glimt, lors du match aller des barrages de la Ligue des champions. La participation du numéro 10 nerazzurro est également incertaine pour le prochain match de l'équipe de Chivu (le déplacement à Florence contre la Fiorentina) et, pour cette raison, le sélectionneur de l'Albiceleste, Lionel Scaloni, a décidé de ne pas le convoquer et de lui épargner le déplacement pour le match amical contre le Guatemala, rencontre qui remplace la « Finalissima » qui aurait dû se disputer contre l'Espagne.