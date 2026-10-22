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Emanuele Tramacere
Traduit par

Inter : Carlos Augusto continue de sauver Chivu, se montre plus décisif que Dimarco et mérite sa prolongation de contrat

Inter
F. Dimarco
C. Augusto
Serie A
Ligue des Champions
Mercato
Inter vs Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
Inter vs Fiorentina
Fiorentina

Encore un but, encore un impact décisif, encore une prestation qui renforce les doutes sur les choix à faire dans ce secteur, pour le présent comme pour l’avenir.

Encore une fois, Carlos Augusto. Encore une fois décisif. L’Inter s’en remet à son joker par excellence. Même lors d’une soirée de Ligue des champions extrêmement compliquée et déjà décisive, comme celle d’hier face au Shakhtar Donetsk à San Siro, c’est l’ancien joueur de Monza qui s’est illustré et a offert la victoire à Cristian Chivu.

Depuis le début de l’année, le Brésilien enchaîne les performances, inscrivant des buts et délivrant des passes décisives pour « sauver » l’Inter ou lancer ses désormais habituelles remontées au score. Mais surtout, il mérite pleinement cette prolongation de contrat dont on continue de parler.

Et ce n’est pas tout : au-delà de son rôle de « joker » tactique, une question ne peut manquer de traverser l’esprit de l’entraîneur roumain : vaut-il mieux aligner Carlos Augusto ou Dimarco sur le côté ?

  • PLUS QU’UN JOKER

    La carrière de Carlos Augusto à l’Inter a toujours été largement conditionnée par deux facteurs : la présence de Federico Dimarco sur le côté et d’Alessandro Bastoni en défense. Il s’est toujours adapté et a parfaitement tenu le rôle de « remplaçant » du premier comme du second, mettant en valeur sa polyvalence tactique, mais aussi une intelligence rare dans la lecture des moments et des phases de jeu.

    En ce début de saison, toutefois, l’ancien joueur de Monza se montre bien plus qu’un simple joker : ses chiffres et ses statistiques sont incroyablement meilleurs que ceux des deux titulaires supposés et surtout supérieurs à ceux de Dimarco, aujourd’hui en grande difficulté.

  • L’homme des secousses

    Après avoir débuté la saison sur le banc contre Monza et Cagliari, le latéral né en 1999 a disputé 7 rencontres, marqué 4 buts et délivré 2 passes décisives. Autant de contributions essentielles pour l'Inter, compte tenu de la tournure que prenaient les matches lorsqu'il s'illustrait.


    Son but d'hier, inscrit à dix contre onze après s'être projeté vers l'avant au bon moment, est encore dans tous les esprits. Il a offert à l'Inter ses 3 premiers points de la saison en Ligue des champions. Toujours sur la scène européenne, c'est son but au Bernabéu qui avait permis d'« espérer » une remontée et changé la perception qu'avait l'équipe de cette défaite.


    Carlos Augusto a jusqu'ici été l'homme des « coups de fouet », en termes d'énergie comme de mental. Face à Napoli, il a ainsi délivré la passe décisive sur le but du 2-1 de Lautaro, juste après le deuxième but de Hojlund, qui avait permis à Napoli de mener 2-0 en quelques minutes. Même chose face à l'Udinese : son but du 2-1 a lancé la remontée jusqu'au score final de 5-3. Son entrée en jeu contre la Roma en seconde période a donné le coup d'envoi du forcing qui a conduit au 2-2 final. Enfin, pour compléter le tableau, il est sorti du banc contre Bologne pour inscrire un but et délivrer une passe décisive, permettant de débloquer un match jusque-là figé à 1-1.

  • IL MÉRITE SA PROLONGATION DE CONTRAT

    Depuis quelque temps, comme pour Dimarco, l'Inter lui a promis, ainsi qu'à son agent, que son contrat, qui expire le 30 juin 2028, serait revalorisé et prolongé. Hier soir encore, à l'issue du match contre le Shakhtar dont il a décidé l'issue, le Brésilien a réaffirmé sa volonté de rester à l'Inter.

    Après avoir réconforté Bastoni en déclarant « Nous avons aussi gagné pour lui », Carlos Augusto a confirmé que les discussions avancent : « Une prolongation ? Nous en parlons et nous prenons notre temps, il me reste encore deux ans de contrat… »

    Le club entend récompenser les performances du joueur de couloir, non seulement en repoussant l'échéance de son contrat de 2028 à 2030 au moins, mais aussi en revoyant à la hausse son volet financier. Il perçoit actuellement 2,2 millions d'euros par saison, un montant bien inférieur à ceux des meilleurs joueurs de l'effectif. Et aujourd'hui, il démontre sur le terrain qu'il fait lui aussi partie des meilleurs joueurs de l'effectif et qu'il mérite cette récompense.

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  • Mieux que Dimarco, les statistiques le confirment

    Au-delà de la prolongation de contrat, il y a aussi le terrain : Carlos Augusto est aujourd’hui en mesure de donner du fil à retordre à Cristian Chivu, qui continue de chercher des solutions pour l’aligner sans sacrifier ni Bastoni ni Dimarco. Le problème, c’est qu’aujourd’hui, le Brésilien affiche des statistiques nettement supérieures à celles de l’ancien MVP de la saison 2025/2026 au poste qui devrait, en principe, être le sien.

    Outre sa contribution en buts et en passes décisives déjà évoquée (Dimarco en est à 2 passes décisives), les statistiques sont à l’avantage de l’ancien joueur de Monza, aussi bien lors du match d’hier contre le Shakhtar que sur l’ensemble de la saison.

    Carlos Augusto affiche un meilleur taux de passes réussies (92 % contre 86 %), et l’écart se creuse dans la moitié de terrain adverse. Il remporte davantage de duels (62 % contre 42 %), convertit mieux ses xG en buts (0,90 pour 4 buts contre 0,93 et aucun but inscrit) et ses xA en passes décisives (0,55 pour 2 passes décisives contre 2,05 pour les 2 passes décisives de Dimarco).

    Enfin, il présente aussi de meilleures statistiques défensives : plus d’interceptions (1,4 contre 0,7 en moyenne), moins de dribbles subis (0,2 contre 0,6), plus de tacles remportés (3,6 avec 62 % de réussite contre 1,3 avec 43 %), ainsi que beaucoup plus d’interventions défensives (2,6 contre 0,4) et, inévitablement, bien davantage de duels aériens remportés (79 % contre 33 %).

    Dimarco est certainement encore en retard sur le plan physique : son problème au genou pendant la longue trêve l’a freiné. Mais les performances actuelles de Carlos Augusto obligent Chivu, à tout le moins, à réfléchir.

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25 oct. 2026

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