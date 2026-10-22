Encore une fois, Carlos Augusto. Encore une fois décisif. L’Inter s’en remet à son joker par excellence. Même lors d’une soirée de Ligue des champions extrêmement compliquée et déjà décisive, comme celle d’hier face au Shakhtar Donetsk à San Siro, c’est l’ancien joueur de Monza qui s’est illustré et a offert la victoire à Cristian Chivu.

Depuis le début de l’année, le Brésilien enchaîne les performances, inscrivant des buts et délivrant des passes décisives pour « sauver » l’Inter ou lancer ses désormais habituelles remontées au score. Mais surtout, il mérite pleinement cette prolongation de contrat dont on continue de parler.

Et ce n’est pas tout : au-delà de son rôle de « joker » tactique, une question ne peut manquer de traverser l’esprit de l’entraîneur roumain : vaut-il mieux aligner Carlos Augusto ou Dimarco sur le côté ?