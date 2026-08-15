82' BUT - Débuts avec un but pour Stones ! Coup franc obtenu dans le dernier tiers du terrain par Mkhitaryan, que Dimarco frappe divinement au second poteau. Pavard remise de la tête et John Stones, en pivot, met le ballon au fond sur le poteau opposé.





59' Dimarco renverse le jeu vers Diouf, qui délivre une passe décisive (en perdant un temps de jeu) pour Barella. Gêné, ce dernier reprend mal du premier coup. Le ballon revient sur Dimarco, qui tente une frappe puissante du gauche, mais trouve encore la réponse du gardien.





56' OCCASION - Nouvelle occasion pour Bonny, qui reçoit le ballon à l'entrée de la surface et déclenche une puissante frappe du droit à ras de terre, sans toutefois surprendre Manu Gonzalez, excellent sur sa détente pour détourner en corner.





51' OCCASION - Sucic joue verticalement vers Bonny, centre au second poteau pour un Dimarco totalement seul, puis remise de volée dans l'axe, encore pour Bonny, qui tente une reprise du gauche mais la dévisse et ne parvient pas à inquiéter le gardien.





49' Pio Esposito reçoit le ballon dans la profondeur, feinte « à la Milito » puis enroule du droit vers le poteau opposé, mais la déviation de la défense envoie le ballon en corner.





35' OCCASION - Calhanoglu récupère le ballon dans le dernier tiers du terrain, légèrement décalé sur la droite, et déclenche une frappe puissante croisée qui frôle le poteau à la droite de Valles.





14' OCCASION - Cette fois, c'est Antony qui fait peur à Pepo Martinez ! L'ailier repique de la droite vers son pied gauche et déclenche une puissante frappe du gauche à l'entrée de la surface, qui passe de très peu à côté du premier poteau. Le gardien réprimande les siens pour le trop grand espace accordé.





8' Le Betis répond avec une frappe de Fornals à l'entrée de la surface, captée en deux temps par Martinez.





6' OCCASION - La première balle de but est pour Bonny, gâchée par l'Inter. L'attaquant ivoirien se montre d'abord décisif dans le pressing haut, qui permet à Pio Esposito de récupérer le ballon, avant de se montrer moins inspiré dans le timing de sa tête sur un service de Barella, l'envoyant incroyablement au-dessus alors qu'il était sans marquage.





4' Jeu longtemps interrompu pour permettre aux médecins du Betis de venir en aide à Hector Bellerin, resté au sol à l'entrée de sa surface de réparation. Il sera remplacé à la 9e minute.





0' Coup d'envoi au San Nicola de Bari à 19 h 30