Information de dernière minute : une énorme surprise se profile pour Said El Mala, le joyau du FC Cologne

Selon l’Express, le comportement d’El Mala aurait provoqué « l’incompréhension » au sein de la direction du FC Cologne, dont le directeur sportif Thomas Kessler. Le club s’était en effet déjà préparé à percevoir ces importantes recettes.

Outre Brentford, Brighton & Hove Albion, Liverpool et Newcastle auraient également manifesté un intérêt persistant pour El Mala. Selon Bild, le club rhénan n’a toutefois reçu aucune nouvelle offre concrète depuis celle des Bees. Le joueur, lui-même, ne s’est plus présenté devant les dirigeants pour réitérer son souhait de départ. Un transfert n’est donc plus à l’ordre du jour, sauf si un club du calibre de Liverpool soumettait une offre adéquate. Le contrat d’El Mala à Cologne court encore jusqu’en 2030.

Si aucun grand club ne se manifeste d’ici les prochaines semaines, l’avenir d’El Mala devrait, à court terme du moins, rester à Cologne. C’est avec le club rhénan qu’il a fait ses débuts en Bundesliga la saison dernière. Souvent remplaçant sous l’ère Lukas Kwasniok, il s’est imposé comme titulaire régulier sous la houlette de René Wagner. Au total, El Mala a inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 36 matches lors de la saison 2025/26, se montrant particulièrement décisif en fin d’exercice pour assurer le maintien du club.

L’ancien sélectionneur Julian Nagelsmann, qui a démissionné après l’élimination en seizièmes de finale face au Paraguay, a néanmoins écarté El Mala de son effectif pour la Coupe du monde 2026, préférant convocation Assan Ouedraogo (RB Leipzig) pour remplacer Lennart Karl, blessé, plutôt que le joueur du FC Cologne. Récemment, El Mala a fait sensation avec une publication surTikTok, dans laquelle il a d’abord accompagné des photos de lui portant le maillot de la DFB de la légende « Ça en valait la peine ? ». Après que de nombreuses personnes eurent soupçonné qu’il s’agissait d’un message caché à l’intention de Nagelsmann, l’international U21 a supprimé la légende.

Nagelsmann l’avait certes convoqué pour la première fois en A en novembre 2025, et la pépite du FC avait intégré le groupe pour le match de qualification à la Coupe du monde contre le Luxembourg (2-0), mais il n’était pas entré en jeu. Par la suite, l’ancien sélectionneur l’avait renvoyé en U21, conformément à un accord préalable.

Il attend donc toujours sa première sélection avec l’équipe A. Celle-ci pourrait intervenir sous les ordres de Jürgen Klopp, que la DFB souhaite installer comme successeur de Nagelsmann.