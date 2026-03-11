« Indiscutable ! » - Thiago Silva soutient Neymar pour qu'il fasse partie de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du monde 2026

Neymar aurait été sélectionné dans la vaste équipe préliminaire de Carlo Ancelotti qui affrontera la France et la Croatie lors de la prochaine trêve internationale fin mars. Le tacticien italien est connu pour valoriser l'expérience et l'élite dans les environnements à forte pression, et Neymar correspond parfaitement à ce profil s'il parvient à maintenir sa condition physique au cours des prochains mois de la campagne nationale.

À un peu plus de trois mois de la composition définitive des équipes, Neymar doit prouver qu'il est capable de supporter les rigueurs d'un tournoi international complet. Il n'a disputé que trois matches avec Santos depuis le début de la saison 2026 au Brésil, après s'être récemment remis d'une opération chirurgicale, et n'a pas participé au dernier match contre Mirassol.