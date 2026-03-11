getty
Traduit par
« Indiscutable ! » - Thiago Silva soutient Neymar pour qu'il fasse partie de l'équipe brésilienne lors de la Coupe du monde 2026
- Getty Images Sport
Les compétences techniques de Neymar restent intactes
Neymar a les yeux rivés sur le tournoi en Amérique du Nord, même s'il n'a plus joué pour son pays depuis 2023. Cette ambition a reçu un soutien important grâce à une déclaration de Thiago Silva. Le défenseur de 41 ans, figure emblématique du vestiaire brésilien, n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a évoqué la situation de son ancien coéquipier. Pour Silva, la contribution technique et psychologique de Neymar reste inégalée sur la scène internationale, ce qui en fait un joueur clé dont le Brésil ne peut se passer s'il espère remporter une sixième étoile.
- Getty Images Sport
La critique ne peut ignorer Neymar
Interrogé par TNT Sports sur l'importance de l'attaquant de Santos, âgé de 34 ans, Silva s'est montré catégorique. « Si Neymar est en forme, il doit jouer la Coupe du monde. Compte tenu de son niveau de jeu actuel, il doit y aller. C'est incontestable. Neymar est là, sur le terrain, et pour l'équipe adverse, il est déjà un véritable casse-tête », a-t-il déclaré.
La décision imminente d'Ancelotti
Neymar aurait été sélectionné dans la vaste équipe préliminaire de Carlo Ancelotti qui affrontera la France et la Croatie lors de la prochaine trêve internationale fin mars. Le tacticien italien est connu pour valoriser l'expérience et l'élite dans les environnements à forte pression, et Neymar correspond parfaitement à ce profil s'il parvient à maintenir sa condition physique au cours des prochains mois de la campagne nationale.
À un peu plus de trois mois de la composition définitive des équipes, Neymar doit prouver qu'il est capable de supporter les rigueurs d'un tournoi international complet. Il n'a disputé que trois matches avec Santos depuis le début de la saison 2026 au Brésil, après s'être récemment remis d'une opération chirurgicale, et n'a pas participé au dernier match contre Mirassol.
- AFP
Le débat autour de Neymar va probablement continuer.
Le paysage offensif brésilien a récemment changé en raison d'une blessure importante subie par la star du Real Madrid Rodrygo, un événement qui pourrait involontairement ouvrir la voie au retour de Neymar dans le onze de départ. Cette opportunité offre au joueur de Santos une occasion providentielle de consolider sa place dans l'équipe qui se rendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada cet été. Alors que le compte à rebours vers 2026 commence sérieusement, le débat sur la sélection de Neymar continuera probablement à faire la une des journaux.
Publicité