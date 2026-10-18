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Impact immédiat ! Entré en jeu, Carlos marque en 60 secondes et offre à l’Inter la victoire contre Bologne
Carlos Augusto orchestre une remontée spectaculaire en seconde période
Entré en jeu à la 69e minute aux côtés de Lucien Agoume, Carlos Augusto a livré une prestation de haut vol pour mener l’Inter à une victoire 3-1 contre Bologne au stade Dall’Ara. Il a fallu moins de 60 secondes au Brésilien pour inscrire le deuxième but de l’Inter.
Il a ensuite conclu ses 21 minutes de jeu en offrant à Ange-Yoan Bonny le but qui a scellé la victoire.
Cette contribution décisive lui a valu le titre officiel de meilleur joueur du match et a parachevé une remontée impressionnante.
- Getty Images Sport
La star brésilienne privilégie le cœur à la tactique
Revenant sur sa prestation décisive, Carlos Augusto a assuré que la force mentale restait le fondement du succès de l’Inter. « La tactique est importante, mais sans cœur ni envie de gagner les matches, cela ne suffit pas », a déclaré le piston.
« En seconde période, nous avons montré que nous voulions rester là-haut et défendre le Scudetto que nous portons sur la poitrine. »
« Quand j’entre en jeu, l’entraîneur me demande de mettre en pratique ce que nous travaillons pendant la semaine. Je fais toujours passer les objectifs de l’Inter avant les miens. »
Un état d’esprit altruiste renforce la profondeur de l’effectif
Malgré la concurrence pour les places de titulaire, Carlos Augusto a souligné que chaque membre de l’effectif devait rester prêt à entrer rapidement en jeu. « Tout le monde veut jouer, mais nous avons une équipe avec beaucoup de bons joueurs et beaucoup de matches à disputer », a-t-il ajouté.
« Nous devons être prêts à faire la différence. Nous jouerons tous les trois jours. »
« L’été n’a pas été facile pour moi. J’ai travaillé dur ces derniers mois pour tout donner et aider l’équipe à gagner. »
- LaPresse
L’Inter mise sur la profondeur de son effectif pour faire face à une série éprouvante
La forme de Carlos Augusto offre à l’entraîneur Cristian Chivu une profondeur d’effectif exceptionnelle sur le flanc gauche, alors que le calendrier d’octobre s’annonce chargé.
La capacité du Brésilien à entrer en jeu depuis le banc s’avère essentielle tandis que l’Inter mène de front la défense de son titre national et ses engagements européens.
L’Inter prépare désormais son prochain match avec une confiance accrue dans ses solutions de rotation.
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