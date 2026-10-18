Entré en jeu à la 69e minute aux côtés de Lucien Agoume, Carlos Augusto a livré une prestation de haut vol pour mener l’Inter à une victoire 3-1 contre Bologne au stade Dall’Ara. Il a fallu moins de 60 secondes au Brésilien pour inscrire le deuxième but de l’Inter.

Il a ensuite conclu ses 21 minutes de jeu en offrant à Ange-Yoan Bonny le but qui a scellé la victoire.

Cette contribution décisive lui a valu le titre officiel de meilleur joueur du match et a parachevé une remontée impressionnante.