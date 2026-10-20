« Ils sont meilleurs que vous, mais… » : Cesc Fabregas adresse un message fort avant d’affronter Manchester United

Cesc Fabregas a fait le point avec l’UEFA alors que Como se prépare à recevoir Manchester United lors de la 3e journée de la Ligue des champions de l’UEFA. L’ascension rapide du club lombard lui a permis d’accéder à la Serie A en 2024, avant de terminer quatrième la saison dernière et de se qualifier pour une compétition européenne.

Pour Fabregas, recevoir le club de Premier League représente une étape majeure pour toute la ville de Côme.

L’entraîneur espagnol a appelé son équipe à garder son calme et à savourer l’occasion de jouer au plus haut niveau.