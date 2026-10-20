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« Ils sont meilleurs que vous, mais… » : Cesc Fabregas adresse un message fort avant d’affronter Manchester United
Fabregas mène Côme vers un match historique contre Manchester United
Cesc Fabregas a fait le point avec l’UEFA alors que Como se prépare à recevoir Manchester United lors de la 3e journée de la Ligue des champions de l’UEFA. L’ascension rapide du club lombard lui a permis d’accéder à la Serie A en 2024, avant de terminer quatrième la saison dernière et de se qualifier pour une compétition européenne.
Pour Fabregas, recevoir le club de Premier League représente une étape majeure pour toute la ville de Côme.
L’entraîneur espagnol a appelé son équipe à garder son calme et à savourer l’occasion de jouer au plus haut niveau.
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L’entraîneur exige que l’on y croie face à des adversaires supérieurs
À l’heure de recevoir Manchester United, triple champion d’Europe, Fabregas a souligné la confiance nécessaire pour rivaliser avec un adversaire de premier plan. « C’est un grand match contre l’une des meilleures et des plus grandes équipes de l’histoire », a déclaré Fabregas. « C’est un match qui fait rêver, mais nous devons essayer de faire de notre mieux pour gagner et prendre les trois points. »
« Nous devons peu à peu comprendre ce que signifie affronter les meilleures équipes, quand on sait qu’elles sont meilleures que nous, mais qu’il faut tout de même rivaliser avec les moyens dont on dispose. »
« Notre force intérieure et notre état d’esprit doivent nous rendre forts et nous permettre de croire que nous pouvons y arriver », a-t-il insisté.
Fabregas dévoile la philosophie fondamentale qu’il a apprise auprès de mentors emblématiques
Fabregas a expliqué comment le fait d’avoir travaillé sous les ordres d’entraîneurs de légende comme Arsene Wenger, Pep Guardiola et Jose Mourinho l’a aidé à élaborer sa propre méthode d’entraînement. « J’ai eu beaucoup de chance de travailler avec les meilleurs entraîneurs de l’histoire, a-t-il confié. Quant à ce qui était moins positif, on s’en sert ensuite pour se forger ses propres idées. »
« Au bout du compte, il faut aussi rester soi-même... Et je me pose toujours la même question : “Comment est-ce que je veux perdre ?” C’est essentiel pour moi. »
« Je veux rentrer chez moi après une défaite en sachant que nous avons fait ce que nous voulions faire, a ajouté Fabregas. Je ne veux pas rentrer chez moi après une défaite en me disant que nous n’avons pas été nous-mêmes. »
- ANP
Côme se prépare à une soirée européenne historique
Fabregas estime que ses premières expériences d’entraîneur auprès de l’équipe de jeunes de Como et de l’équipe évoluant en Serie B lui ont appris à gérer différentes personnalités et à prendre des décisions de sélection difficiles. « Nous avons progressivement formé une équipe stable et solide, capable de progresser en Serie A, un championnat très compétitif », a souligné Fabregas.
« Le chemin vers la qualification pour le prochain tour est très difficile, et c’est un plaisir pour nous d’être ici et de participer à la compétition. »
Como reçoit Manchester United mercredi à 18 h 45, heure d’été britannique, avec l’ambition de concrétiser la philosophie audacieuse de son entraîneur par un résultat européen marquant.
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