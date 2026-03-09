Getty Images Sport
« Ils m'ont dit non » - Furieux, Xavi révèle que Barcelone l'a empêché de recruter la star d'Arsenal
La réputation grandissante de Zubimendi
À cette époque, Zubimendi jouait pour la Real Sociedad, où il s'était forgé une solide réputation comme l'un des milieux défensifs les plus réguliers de la Liga. Il a remporté le Championnat d'Europe 2024 et la Ligue des nations de l'UEFA 2023 avec l'Espagne, et a décroché une médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. De plus, le milieu de terrain a remporté la Copa del Rey avec la Real Sociedad en 2020. Malgré la réputation grandissante de Zubimendi, qui l'a finalement conduit à rejoindre l'Arsenal de Mikel Arteta pour un montant de 60 millions de livres sterling, les dirigeants du FC Barcelone ont déclaré que ce transfert était impossible.
L'effondrement interne au Camp Nou
En réfléchissant à cette saga, Xavi s'est montré très clair sur le sujet lorsqu'il s'est confié à La Vanguardiaau sujet de sa priorité en matière de transfert : « Sergio Busquets partait, alors j'ai demandé à ce que Zubimendi soit recruté, mais on m'a répondu non pour des raisons financières. » La relation entre l'entraîneur et le président Joan Laporta a également été passée au crible, Xavi admettant qu'il s'était senti trahi après avoir été rappelé pour sauver le club. « Bien sûr, nous avons commis des erreurs et nous avons fait preuve d'une grande autocritique, tant au niveau personnel qu'au niveau du staff lors de réunions », a-t-il déclaré. « Pour résumer brièvement, je dirais que mes attentes vis-à-vis du club ont diminué avec le temps. J'ai signé pour le Barça grâce à lui [Laporta], mais il a fini par me décevoir. » Xavi a levé le voile sur les tensions internes qui ont finalement marqué son mandat, soulignant le fossé entre sa vision sportive et les actions du club. « L'histoire racontée par le club est complètement fausse, et je ressens le besoin de m'expliquer – c'est quelque chose que je porte en moi depuis longtemps, et je dois clarifier les choses », a-t-il déclaré.
Le retour manqué de Lionel MessiCe qui est peut-être le plus déchirant pour les supporters de Barcelone, c'est que Xavi insiste sur le fait que l'accord était pratiquement conclu d'un point de vue sportif, mais que la direction du club a bloqué le processus.
« Le président ne dit pas la vérité non plus. Leo avait signé. En janvier 2023, après avoir remporté la Coupe du monde, nous avons pris contact et il m'a dit qu'il était impatient de revenir, et je l'ai vu. Nous avons discuté jusqu'en mars, et je lui ai dit : « D'accord, quand tu me donneras ton accord, j'en parlerai au président, car je pense que c'est une bonne décision d'un point de vue footballistique », a expliqué Xavi.
« Que s'est-il passé ensuite ? Le président a commencé à négocier le contrat avec le père de Leo, et nous avions l'accord de la Liga, mais c'est le président qui a tout fait capoter. A-t-il expliqué pourquoi ? Laporta m'a dit, je cite, que si Leo revenait, il allait lui faire la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Et puis, tout à coup, Leo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. Et quand j'ai appelé son père, je lui ai dit : « Ce n'est pas possible, Jorge », et il m'a répondu : « Parlez au président ». J'ai insisté sur le fait que nous étions en pourparlers avec Leo depuis cinq mois, que l'affaire était conclue, qu'il n'y avait aucun doute sur ses capacités footballistiques et que, financièrement, nous allions à Montjuïc et que nous allions le faire. »
Les excuses de Flick pour cette transition maladroite
Bien que le départ de Xavi ait été chaotique, il a partagé une anecdote surprenante au sujet de son successeur, Hansi Flick, qui a fait preuve d'une classe dont le conseil d'administration semblait dépourvu. Flick se serait rendu au domicile de Xavi pour s'excuser de la nature délicate de la transition, qui s'est déroulée dans le dos de Xavi. « Il est venu s'excuser lorsque je lui ai demandé si le club avait effectivement discuté avec lui pendant que j'étais manager, au cours de ces deux ou trois semaines où le club avait déjà décidé de me licencier, mais où personne ne me l'avait dit directement », a déclaré Xavi.
« Il s'est excusé, nous avons discuté pendant plus de deux heures, c'était fantastique. Le club lui avait demandé de ne rien me dire, c'est pourquoi il est venu chez moi pour s'excuser. C'est un type bien, très honorable, et je suis heureux qu'il réussisse. »
