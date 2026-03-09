« Ils m'ont dit non » - Furieux, Xavi révèle que Barcelone l'a empêché de recruter la star d'Arsenal

Ce qui est peut-être le plus déchirant pour les supporters de Barcelone, c'est que Xavi insiste sur le fait que l'accord était pratiquement conclu d'un point de vue sportif, mais que la direction du club a bloqué le processus.

« Le président ne dit pas la vérité non plus. Leo avait signé. En janvier 2023, après avoir remporté la Coupe du monde, nous avons pris contact et il m'a dit qu'il était impatient de revenir, et je l'ai vu. Nous avons discuté jusqu'en mars, et je lui ai dit : « D'accord, quand tu me donneras ton accord, j'en parlerai au président, car je pense que c'est une bonne décision d'un point de vue footballistique », a expliqué Xavi.

« Que s'est-il passé ensuite ? Le président a commencé à négocier le contrat avec le père de Leo, et nous avions l'accord de la Liga, mais c'est le président qui a tout fait capoter. A-t-il expliqué pourquoi ? Laporta m'a dit, je cite, que si Leo revenait, il allait lui faire la guerre et qu'il ne pouvait pas le permettre. Et puis, tout à coup, Leo a cessé de répondre à mes appels parce qu'on lui avait dit à l'autre bout du fil que ce n'était pas possible. Et quand j'ai appelé son père, je lui ai dit : « Ce n'est pas possible, Jorge », et il m'a répondu : « Parlez au président ». J'ai insisté sur le fait que nous étions en pourparlers avec Leo depuis cinq mois, que l'affaire était conclue, qu'il n'y avait aucun doute sur ses capacités footballistiques et que, financièrement, nous allions à Montjuïc et que nous allions le faire. »