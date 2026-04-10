« Il y aura des conséquences » : comment Romelu Lukaku a provoqué la colère de Naples en s’absentant sans permission en Belgique

Le grand Belge n’avait plus marqué en Serie A depuis huit mois, soit depuis son but en solo qui avait pratiquement scellé le Scudetto de la saison dernière lors de la victoire 2-0 contre Cagliari, le 23 mai. Lukaku n’en était qu’à sa quatrième apparition cette saison, en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers.

Surtout, il s’agissait de sa première réalisation depuis le décès de son père en septembre dernier. Après avoir ôté son maillot pour célébrer, Lukaku a ralenti sa course vers la ligne de touche, levant la main droite et la tête vers le ciel.

« Ces derniers mois ont été difficiles sur le plan personnel », a admis Lukaku, visiblement ému, au micro de DAZN après la rencontre. « Le football m’a tant apporté, mais perdre mon père de cette manière a été très dur à vivre. Je continue pour mes enfants, pour mon frère et pour Naples. Ce club m’a beaucoup donné. J’étais fini avant d’arriver ici. »

Conscient de sa dette de gratitude envers Naples – et bien sûr envers Antonio Conte – pour avoir relancé sa carrière, l’attaquant risque pourtant une lourde sanction pour avoir refusé de réintégrer le club après la trêve internationale de mars. Selon certaines sources, il pourrait même être écarté du groupe professionnel jusqu’à la fin de la saison, une sanction sévère pour un joueur qui vise, au minimum, d’arriver en forme à la Coupe du monde.

Que se passe-t-il donc entre Lukaku et Naples ? Leur relation est-elle irrémédiablement brisée ou peut-elle encore être réparée dans les prochaines semaines ?