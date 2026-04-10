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Mark Doyle

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« Il y aura des conséquences » : comment Romelu Lukaku a provoqué la colère de Naples en s’absentant sans permission en Belgique

Analysis
SSC Naples
R. Lukaku
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Parme vs SSC Naples

Le 28 février, à Vérone, Romelu Lukaku est entré en jeu au Stadio Marcantonio Bentegodi et a offert la victoire à Naples face à Vérone d’une frappe du gauche à bout portant dans le temps additionnel (96^e minute). Ce but, certes pas des plus esthétiques – le gardien Lorenzo Montipo ayant touché le ballon –, n’en reste pas moins l’un des plus importants de la carrière de l’attaquant belge.

Le grand Belge n’avait plus marqué en Serie A depuis huit mois, soit depuis son but en solo qui avait pratiquement scellé le Scudetto de la saison dernière lors de la victoire 2-0 contre Cagliari, le 23 mai. Lukaku n’en était qu’à sa quatrième apparition cette saison, en raison d’une grave blessure aux ischio-jambiers.

Surtout, il s’agissait de sa première réalisation depuis le décès de son père en septembre dernier. Après avoir ôté son maillot pour célébrer, Lukaku a ralenti sa course vers la ligne de touche, levant la main droite et la tête vers le ciel.

« Ces derniers mois ont été difficiles sur le plan personnel », a admis Lukaku, visiblement ému, au micro de DAZN après la rencontre. « Le football m’a tant apporté, mais perdre mon père de cette manière a été très dur à vivre. Je continue pour mes enfants, pour mon frère et pour Naples. Ce club m’a beaucoup donné. J’étais fini avant d’arriver ici. »

Conscient de sa dette de gratitude envers Naples – et bien sûr envers Antonio Conte – pour avoir relancé sa carrière, l’attaquant risque pourtant une lourde sanction pour avoir refusé de réintégrer le club après la trêve internationale de mars. Selon certaines sources, il pourrait même être écarté du groupe professionnel jusqu’à la fin de la saison, une sanction sévère pour un joueur qui vise, au minimum, d’arriver en forme à la Coupe du monde.

Que se passe-t-il donc entre Lukaku et Naples ? Leur relation est-elle irrémédiablement brisée ou peut-elle encore être réparée dans les prochaines semaines ?

  • Napoli v Cagliari - Serie AGetty Images Sport

    « Amorti »

    Lukaku a déjà souvent déçu ses clubs, ses coéquipiers et ses supporters. Considéré comme le mercenaire le plus tristement célèbre du football et l’un des joueurs les plus chers de l’histoire en termes de frais de transfert cumulés, il est souvent accusé d’un manque de loyauté par les fans de Chelsea, de l’Inter et d’autres formations.

    Antonio Conte, qui a toujours adoré Lukaku, a fini par travailler avec « Big Rom » à l’Inter et en a fait l’un des attaquants les plus redoutables du moment. Lorsque Naples a annoncé l’été dernier ne pas vouloir conserver Victor Osimhen, Conte a donc demandé son recrutement pour pallier le départ du Nigérian et retrouver un statut de vainqueur après un passage tumultueux à Tottenham.

    Le président Aurelio De Laurentiis a satisfait à cette demande, et l’avant-centre a logiquement joué un rôle clé dans le titre 2024-2025 de Naples, inscrivant 14 buts en 36 matchs.

    « Tout le monde m’avait rayé de la carte, ils m’avaient laissé tomber depuis trois ans », a déclaré Lukaku au Corriere dello Sport. « Puis, au final, remporter ce titre, avec un entraîneur qui avait lui aussi été rayé de la carte après Tottenham, c’était merveilleux. Les gens avaient des doutes à mon sujet, mais j’étais convaincu que nous allions réaliser quelque chose d’exceptionnel. »

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  • SSC Napoli v Olympiacos - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    Les maux de la pré-saison

    Naples avait anticipé dès l’été dernier le renforcement de son attaque en recrutant le numéro 9 Lorenzo Lucca, prêté par l’Udinese avec une option d’achat obligatoire. Lukaku devait logiquement mener l’attaque lors de la saison 2025-2026.

    Cependant, l’avant-centre s’est blessé lors du dernier match amical de pré-saison contre l’Olympiacos, le 14 août, souffrant d’une « lésion grave du muscle droit fémoral de la cuisse gauche ».

    Son retour était initialement prévu quatre mois plus tard, et il semblait même qu’il pourrait être aligné lors de la Supercoupe d’Italie juste avant Noël, puisqu’il avait été retenu dans le groupe pour le tournoi de mi-saison à Riyad.

    Des doutes persistant sur l’état de son tendon d’Achille, son retour a été de nouveau repoussé. Il a finalement fait ses débuts le 25 janvier, disputant les 11 dernières minutes de la défaite 3-0 sur la pelouse de la Juventus à Turin.

    Six autres apparitions en tant que remplaçant ont suivi, performances qui ont incité la Belgique à le convoquer pour ses matchs internationaux de mars contre les États-Unis et le Mexique.

  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-TORINOAFP

    Refus de regagner le vestiaire

    Le Napoli n’était pas vraiment emballé à l’idée que Lukaku se rende en Amérique du Nord pour disputer deux matchs amicaux sans enjeu alors qu’il était encore en phase de reprise. Le club a donc soufflé quand l’Union royale belge de football (URBF) a annoncé, le 24 mars, que le joueur de 32 ans s’était retiré de la sélection de Rudi Garcia.

    « Romelu a choisi de se concentrer sur l’entraînement afin d’améliorer encore sa condition physique », indiquait un communiqué. « La KBVB respecte sa décision et lui souhaite bonne chance. »

    Alors que Naples s’attendait à le voir revenir à Castel Volturno pour poursuivre sa rééducation, l’attaquant a choisi de demeurer à Anvers. D’après plusieurs sources, une consultation dans une clinique spécialisée, déjà fréquentée par son coéquipier Kevin De Bruyne, a révélé une inflammation de la hanche jusque-là non détectée ; il a donc jugé préférable de rester en Belgique pour poursuivre son traitement.

    Selon ses proches, l’attaquant devait tenir le club informé et transmettre régulièrement des rapports médicaux. Pourtant, Sky Sport Italia affirme que Naples a mal vécu ce qu’il perçoit comme un manque de respect, et même une défiance à l’égard de son staff médical.

  • SSC Napoli v Como 1907 - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    La clarification

    Conscient que son refus de se plier aux directives du Napoli risquait de lui aliéner une nouvelle fois les supporters, Lukaku a publié un communiqué le 30 mars pour exposer sa position.

    « Cette saison a été très difficile pour moi, entre ma blessure et la perte d’un proche. Je sais que ma situation a fait beaucoup de bruit ces derniers jours et il est important de clarifier les choses », a écrit Lukaku dans une story Instagram.

    « La vérité, c’est que ces dernières semaines, je ne me sentais pas bien physiquement et j’ai passé des examens pendant mon séjour en Belgique. Ceux-ci ont révélé une inflammation et la présence de liquide au niveau du muscle fléchisseur de la hanche, près de ma cicatrice. Comme c’est le deuxième problème que je rencontre depuis mon retour début novembre, j’ai choisi de suivre ma rééducation en Belgique afin de pouvoir aider l’équipe quand on fera appel à moi.

    « La plupart d’entre vous ont vu l’interview que j’ai accordée à Vérone. Rien ne me tient plus à cœur que de jouer et de gagner avec mon équipe. Mais pour l’instant, je dois m’assurer d’être cliniquement à 100 %, car ce n’était pas le cas récemment et cela m’a pesé mentalement.

    « Cette année a été difficile, mais je suis déterminé à aider Naples et l’équipe nationale à atteindre leurs objectifs dès que l’on fera appel à moi. C’est tout ce que je veux. »

  • SSC Napoli v Torino FC - Serie AGetty Images Sport

    Des sanctions disciplinaires pourraient être prononcées.

    Naples souhaitait que Lukaku rentre immédiatement en Italie. Au lendemain de la déclaration de l’ancien Mancunien, le club a publié un communiqué : « Le SSC Naples confirme que Romelu Lukaku n’a pas répondu à l’appel lancé aujourd’hui pour qu’il reprenne l’entraînement. Le club se réserve le droit d’envisager des mesures disciplinaires et de décider si le joueur continuera à s’entraîner avec l’équipe pour une durée indéterminée. »

    Malgré cette menace de sanctions, l’attaquant est resté absent sans autorisation même après la fin de la trêve internationale, manquant ainsi les séances d’entraînement collectives précédant le choc de Serie A de lundi contre l’AC Milan.

    Malgré ces absences, Naples a dominé la rencontre au stade Maradona, même si Rasmus Hojlund était également forfait en raison d’une gastro-entérite. La victoire 1-0 a permis aux Partenopei de chiper la deuxième place aux Rossoneri.

    Interrogé après la rencontre par DAZN, Conte a affirmé que son équipe se battrait jusqu’au bout pour défendre son Scudetto, même si elle pointe encore à sept points de l’Inter, leader. Quant à la présence de Lukaku lors de la suite de la saison napolitaine, elle demeure hautement incertaine.

  • Cagliari Calcio v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    « Conséquences »

    Il est important de souligner que le directeur sportif du Napoli, Giovanni Manna, a affirmé que la situation lui semblait « très claire ».

    « Romelu est parti en Belgique pour un match international, a subi un léger pépin physique et a choisi de rester sur place pour s’entraîner, malgré nos indications », a-t-il expliqué sur DAZN peu avant le coup d’envoi contre Milan. « Rien ne l’empêchait de travailler avec nos médecins, mais nous voulions en parler à Naples, et cela n’a pas eu lieu. Nous ne sommes pas satisfaits.

    « L’intégrité, le respect et la valeur du groupe priment sur tout le reste. En parler maintenant est superflu, car Romelu n’est pas là. Il travaille en Belgique. Je pense et j’espère qu’il reviendra dans une semaine. Mais il sait qu’il y aura des conséquences. »

    Pour l’instant, on ignore la nature exacte des sanctions, mais une amende et une suspension semblent inévitables. Reste significatif que, dans le groupe napolitain, l’impatience d’accueillir de nouveau Lukaku l’emporte.

    « Nous n’avons aucun problème avec Romelu ; il s’est toujours bien comporté avec nous et nous restons en contact », a confié Matteo Politano, auteur du but de la victoire contre Milan, à DAZN. « Quoi qu’il se soit passé, c’est entre lui et le club, à eux de régler ça. »

    De son côté, le latéral Leonardo Spinazzola a appelé au calme et à la compréhension : « Rom traverse un moment très difficile. Il a perdu son père, et même s’il a l’air d’un dur à cuire, c’est en réalité un gentil géant, un grand sentimental. Nous avons beaucoup discuté, je sais à quel point il a souffert, alors j’espère avant tout pour lui que tout cela passe. »

    Cette situation devrait toutefois trouver une issue rapide, car exclure Lukaku du groupe professionnel pour le reste de la saison n’avantage personne. Tout repose désormais sur l’avant-centre, et il est encore impossible de prédire quand il sera à 100 % – physiquement et, surtout, mentalement – pour retrouver le terrain avec Naples.

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