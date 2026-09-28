Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, est arrivé à l’Ataturk Spor Kompleksi de Bursa avec l’objectif de décrocher les premiers points de la campagne des Azzurri en Ligue des nations de l’UEFA face à la Turquie. Cette rencontre met Mancini face au sélectionneur turc Vincenzo Montella, avec qui il avait formé une attaque à 37 buts à la Sampdoria sous les ordres de Sven-Goran Eriksson en 1996/97.

Mancini a salué le travail de son ancien coéquipier comme entraîneur, tout en avertissant que la Turquie possède un réservoir de talents très important.

Le match intervient trois jours après la défaite 2-1 subie par l’Italie contre la Belgique à Rome.