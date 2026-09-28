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« Il y a trop d’anxiété ! » - Roberto Mancini prend la parole avant le choc face à Montella à Bursa
Mancini retrouve son ancien partenaire d’attaque Montella à Bursa
Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, est arrivé à l’Ataturk Spor Kompleksi de Bursa avec l’objectif de décrocher les premiers points de la campagne des Azzurri en Ligue des nations de l’UEFA face à la Turquie. Cette rencontre met Mancini face au sélectionneur turc Vincenzo Montella, avec qui il avait formé une attaque à 37 buts à la Sampdoria sous les ordres de Sven-Goran Eriksson en 1996/97.
Mancini a salué le travail de son ancien coéquipier comme entraîneur, tout en avertissant que la Turquie possède un réservoir de talents très important.
Le match intervient trois jours après la défaite 2-1 subie par l’Italie contre la Belgique à Rome.
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L’entraîneur principal appelle au calme face à la pression médiatique et à l’anxiété
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Mancini a évoqué l'attention accrue du public après la défaite de vendredi. Il a demandé aux médias et aux supporters de faire preuve de patience pendant que le staff technique construit une équipe compétitive, soulignant que les résultats restent le seul moyen de transformer la perception du public.
Mancini a exigé que son groupe s'appuie sur sa meilleure prestation en seconde période contre la Belgique.
« Montella a fait, et continue de faire, un excellent travail, a déclaré Mancini aux journalistes. La Turquie est une excellente équipe avec de nombreux joueurs talentueux. Il y a trop d'anxiété autour de nous en ce moment, mais nous devons rester calmes. Nous avons simplement besoin de temps pour travailler et progresser. Si nous pouvons bien jouer et gagner, alors les choses changeront. »
Bastoni de retour alors que Mancini confirme une rotation de l’effectif
Mancini retrouve le défenseur Alessandro Bastoni après sa suspension d’un match contre la Belgique. Avec quatre rencontres programmées sur une courte fenêtre internationale et dix joueurs cadres encore à Coverciano suivant des programmes physiques individualisés, le sélectionneur a confirmé des changements nécessaires dans son onze de départ.
Il a souligné qu’il reste essentiel, pour le développement à long terme, de tester les plus jeunes membres du groupe dans des environnements extérieurs à haute intensité.
Mancini cherche à renouveler les structures de son milieu de terrain et de sa défense à Bursa.
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L’Italie vise une victoire référence sous le sifflet de Michael Oliver
Mancini et son groupe achèvent leurs préparatifs de match à Bursa avant le coup d’envoi de mardi soir à 20 h 45, dirigé par l’arbitre anglais Michael Oliver. Une victoire permettrait de relancer la dynamique avant le déplacement de l’Italie à Paris pour affronter la France le 2 octobre.
La Turquie cherche sa première victoire dans le groupe après sa courte défaite contre la France.
Mancini vise un retour de l’Italie à la victoire.
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