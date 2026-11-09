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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
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Il te faut l'audace de Guardiola, Flick : l'heure est-elle venue d'une transformation radicale pour Yamal ?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
L. Messi
P. Guardiola
H. Flick
Espagne
Argentine
Allemagne

Un regard tactique sur l'avenir de l'ailier talentueux

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La passe magique de Lamine Yamal à Fermín López sur le but de la victoire du Barça contre l'Atlético Madrid (2-1) n'était pas simplement un nouveau geste technique à ajouter au palmarès d'un talent exceptionnel, mais un éclair qui pourrait ouvrir un débat tactique autour d'un changement potentiel dans la carrière du talentueux Espagnol.

Face à l'Atlético Madrid, Yamal a de nouveau montré que son danger ne se limitait pas au dribble et aux percées sur l'aile, après avoir adressé une magnifique passe en profondeur qui a placé Fermín face à Oblak, le milieu de terrain la transformant en un but décisif offrant au Barça une précieuse victoire.

  • De l'aile vers l'axe ?

    Personne ne conteste que Yamal est le moteur offensif le plus important du Barça, mais le recours permanent à ses services sur l'aile droite impose peut-être certaines limites à ses capacités.

    En effet, lorsqu'il reçoit le ballon près de la ligne de touche, il se retrouve bien souvent face à un latéral épaulé par un milieu de terrain ou un ailier revenu en soutien, tandis que lui ne bénéficie pas toujours de l'appui offensif attendu de la part du latéral du Barça.

    Le problème s'aggrave lorsque Yamal se voit contraint de trouver la solution tout seul, d'autant que les adversaires connaissent désormais parfaitement sa dangerosité quand il rentre dans l'axe de son pied gauche. C'est pourquoi ils sont plus que jamais prêts à fermer les espaces devant lui et à redoubler de vigilance à son encontre.

    Mais que se passerait-il si Yamal n'était plus obligé de parcourir cette distance depuis le couloir pour atteindre la zone la plus dangereuse ? Que se passerait-il s'il amorçait ses attaques depuis l'axe, là où il peut voir l'intégralité du terrain, orienter le jeu, servir ses coéquipiers dans le dos de la défense et frapper au but sans avoir à éliminer plus d'un défenseur ?

  • Guardiola l'a fait avec Messi, et Flick a entamé l'expérience

    L'exemple historique le plus marquant qui mérite d'être rappelé est sans doute la décision de Pep Guardiola lors de la saison 2008-2009, lorsqu'il a repositionné Lionel Messi comme faux avant-centre au lieu de le cantonner à son rôle d'ailier droit.

    Le fameux match contre le Real Madrid, qui s'est soldé par une victoire 6-2 du Barça à Santiago-Bernabéu le 2 mai 2009, a constitué l'étape la plus marquante de l'application de cette idée, après que Guardiola eut exploité le repli de Messi dans les espaces entre les lignes du milieu et de la défense, conjugué aux déplacements de Thierry Henry et Samuel Eto'o pour profiter des espaces dans le dos des défenseurs.

    L'objectif n'était pas seulement d'augmenter le nombre de buts de Messi, mais de le transformer en véritable meneur de jeu et en moteur des attaques, ce qui a contribué à révéler une version encore plus influente de la star argentine.

    Fait notable, Flick n'a pas écarté la possibilité de reproduire cette idée avec Yamal.

    En décembre 2025, le technicien allemand a décidé de l'aligner au poste de meneur de jeu face au Real Betis, derrière l'attaquant Ferran Torres, et le joueur est sorti de cette expérience de façon remarquable après avoir délivré deux passes décisives et marqué sur penalty.

    Flick avait alors révélé qu'il avait discuté de cette idée avec Yamal et le staff technique, et que le joueur s'était montré séduit par la possibilité d'évoluer au poste de numéro 10.

    De son côté, l'analyste espagnol Marcos López a lui aussi prédit un repositionnement de Yamal vers un rôle plus axial tôt ou tard, estimant que ses qualités lui permettent de briller dans le rôle de meneur de jeu.

  • Qu'est-ce que Barcelone gagnera à faire évoluer Yamal dans l'axe ?

    Il existe plus d'un bénéfice potentiel, le plus notable étant de libérer le joueur des contraintes imposées par la ligne de touche, et de lui offrir davantage d'options dans la passe, le déplacement et le tir.

    La présence de Yamal derrière l'attaquant le rapprochera de Pedri, ce qui permettra l'échange de passes et la création d'une supériorité numérique au milieu de terrain, tout en lui donnant l'occasion de tirer parti des mouvements de Raphinha et de l'autre ailier derrière la défense adverse.

    Le Barça pourrait bénéficier d'un véritable attaquant de pointe qui occupe les deux défenseurs centraux et offre à Yamal l'espace pour évoluer devant la surface de réparation, au lieu de lui demander de revenir sur le côté à chaque attaque.

    De plus, jouer dans l'axe pourrait donner à Yamal une plus grande chance de participer à la construction des attaques, plutôt que d'attendre que le ballon lui parvienne dans des zones déterminées. C'est l'idée qu'avait adoptée Guardiola avec Messi lorsqu'il a compris que le meilleur joueur de son équipe devait être présent dans le plus grand nombre possible de phases de jeu.

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  • Des inquiétudes légitimes : Yamal va-t-il perdre sa plus grande arme ?

    Malgré l'attrait de l'idée, le repositionnement dans l'axe ne garantit pas nécessairement l'émergence d'une meilleure version de Yamal.

    L'une des armes les plus importantes du joueur est en effet sa capacité à isoler le latéral dans un duel individuel, à le dribbler puis à percer dans la profondeur, un atout qui pourrait s'atténuer lorsqu'il se retrouve encerclé par un plus grand nombre de joueurs dans les espaces centraux.

    De même, recevoir le ballon dans l'axe pourrait le contraindre à jouer dos au but, ce qui diffère de la situation qu'il privilégie lorsqu'il reçoit le ballon sur l'aile, face à la défense.

    Par ailleurs, le coût d'une perte de balle dans l'axe est bien plus élevé sur le plan défensif, car l'adversaire peut alors enchaîner des contre-attaques rapides capables de faire mal au Barça.

  • Flick a-t-il besoin de l'audace de Guardiola ?

    Ce que Guardiola a fait avec Messi n'était pas un simple changement de poste d'un joueur, mais la reconstruction de tout le système offensif autour du meilleur talent de l'équipe.

    Le Barça se trouve peut-être face à un moment similaire avec Yamal, alors que le joueur est devenu le centre d'attention des adversaires et l'un des éléments les plus soumis à un double marquage.

    Cela ne signifie pas que Yamal doit nécessairement se transformer en une copie de Messi, ni que le Barça doit renoncer à sa dangerosité sur l'aile droite, mais continuer de s'appuyer sur le même schéma pourrait rendre les adversaires plus à même de limiter son influence.

    L'action de Fermín face à l'Atlético a rappelé que Yamal possède à la fois la vision d'un meneur de jeu et la technique d'un ailier.

    Reste la question posée à Flick : se contentera-t-il d'exploiter ces qualités au poste d'ailier droit, ou aura-t-il l'audace de redécouvrir son meilleur joueur, comme l'a fait Guardiola avec Messi il y a quelques années ?

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