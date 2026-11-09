L'exemple historique le plus marquant qui mérite d'être rappelé est sans doute la décision de Pep Guardiola lors de la saison 2008-2009, lorsqu'il a repositionné Lionel Messi comme faux avant-centre au lieu de le cantonner à son rôle d'ailier droit.

Le fameux match contre le Real Madrid, qui s'est soldé par une victoire 6-2 du Barça à Santiago-Bernabéu le 2 mai 2009, a constitué l'étape la plus marquante de l'application de cette idée, après que Guardiola eut exploité le repli de Messi dans les espaces entre les lignes du milieu et de la défense, conjugué aux déplacements de Thierry Henry et Samuel Eto'o pour profiter des espaces dans le dos des défenseurs.

L'objectif n'était pas seulement d'augmenter le nombre de buts de Messi, mais de le transformer en véritable meneur de jeu et en moteur des attaques, ce qui a contribué à révéler une version encore plus influente de la star argentine.

Fait notable, Flick n'a pas écarté la possibilité de reproduire cette idée avec Yamal.

En décembre 2025, le technicien allemand a décidé de l'aligner au poste de meneur de jeu face au Real Betis, derrière l'attaquant Ferran Torres, et le joueur est sorti de cette expérience de façon remarquable après avoir délivré deux passes décisives et marqué sur penalty.

Flick avait alors révélé qu'il avait discuté de cette idée avec Yamal et le staff technique, et que le joueur s'était montré séduit par la possibilité d'évoluer au poste de numéro 10.

De son côté, l'analyste espagnol Marcos López a lui aussi prédit un repositionnement de Yamal vers un rôle plus axial tôt ou tard, estimant que ses qualités lui permettent de briller dans le rôle de meneur de jeu.