L'attaquant du FC Barcelone a reçu de son ancien coéquipier Douglas Costa le conseil de rejoindre la Juventus de Turin, le club le plus titré d'Italie, à l'issue de son contrat avec les Catalans.
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« Il serait parfait » : un ancien coéquipier du FC Bayern Munich conseille à Robert Lewandowski un transfert surprenant
« Robert marque de toutes les manières possibles. Il serait un atout pour la Juventus, et je lui conseillerais de revêtir le maillot noir et blanc. Il marque partout et continuera à le faire pendant de nombreuses années. Il serait parfait pour les Bianconeri. Mais ils ont déjà un excellent attaquant », a déclaré Costa lors d’un entretien avec Tuttosport.
Le Brésilien et Lewandowski ont joué ensemble au Bayern pendant trois saisons, entre 2015 et 2017 puis à nouveau entre 2020 et 2021, et se connaissent donc très bien. Après son passage à Munich, Costa a rejoint la Juve – et recommande désormais cette étape à l'attaquant polonais.
Au cours de la saison 2017/18, Costa a été prêté par le Bayern à la Vieille Dame, puis a signé un transfert définitif un an plus tard. Toutes compétitions confondues, il a disputé 103 matches pour le club turinois (dix buts, 22 passes décisives) et a remporté trois fois le championnat d'Italie.
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Une rencontre entre la Juventus et Lewandowski ?
Le contrat de Lewandowski au Barça court jusqu'à fin juin 2026. À 37 ans, il n'a pas encore pris de décision définitive quant à la suite de sa carrière, mais la Juve serait, semble-t-il, intéressée par son recrutement.
À ce sujet, une rencontre aurait même eu lieu entre les responsables de la Vieille Dame et Lewandowski en marge du match de qualification pour la Coupe du monde entre la Pologne et l'Albanie (2-1).
Lewandowski, qui a quitté le FC Bayern pour Barcelone en 2022, n'est plus le choix incontesté en attaque chez les Catalans depuis cette saison. Il reste néanmoins un élément important de l'équipe sous les ordres de l'entraîneur Hansi Flick. Au cours de la saison 2025/26, il totalise jusqu'à présent 16 buts et trois passes décisives en 37 apparitions.
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La Juventus cherche un remplaçant pour Vlahovic
La Juventus est quant à elle à la recherche d'un nouvel attaquant pour remplacer Dusan Vlahovic, qui souhaite quitter le club. Le contrat du Serbe, actuellement indisponible depuis la mi-décembre en raison d'une blessure aux adducteurs, expire cet été à Turin, ce qui lui permettrait de partir sans indemnité de transfert.
Toutefois, un revirement de situation a récemment été signalé. Vlahovic serait en pourparlers avec la Juve et négocierait les options d'une prolongation de contrat.
Robert Lewandowski : ses statistiques pour la saison 2025-2026
Matchs
Buts
Passes décisives
Minutes jouées
37
16
3
1 950