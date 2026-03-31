« Il serait parfait » : un ancien coéquipier du FC Bayern Munich conseille à Robert Lewandowski un transfert surprenant

« Robert marque de toutes les manières possibles. Il serait un atout pour la Juventus, et je lui conseillerais de revêtir le maillot noir et blanc. Il marque partout et continuera à le faire pendant de nombreuses années. Il serait parfait pour les Bianconeri. Mais ils ont déjà un excellent attaquant », a déclaré Costa lors d’un entretien avec Tuttosport.

Le Brésilien et Lewandowski ont joué ensemble au Bayern pendant trois saisons, entre 2015 et 2017 puis à nouveau entre 2020 et 2021, et se connaissent donc très bien. Après son passage à Munich, Costa a rejoint la Juve – et recommande désormais cette étape à l'attaquant polonais.

Au cours de la saison 2017/18, Costa a été prêté par le Bayern à la Vieille Dame, puis a signé un transfert définitif un an plus tard. Toutes compétitions confondues, il a disputé 103 matches pour le club turinois (dix buts, 22 passes décisives) et a remporté trois fois le championnat d'Italie.