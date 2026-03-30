« Il s'en ferait une faveur » : Stefan Effenberg avance une thèse claire concernant Michael Olise et le FC Bayern

Olise a rejoint Munich à l'été 2024 en provenance du club anglais de première division Crystal Palace pour un transfert de 53 millions d'euros, où il est rapidement devenu un pilier incontournable de l'équipe. Au vu de ses performances exceptionnelles, il n'est guère surprenant que des poids lourds européens aient jeté leur dévolu sur l'international français. Ces dernières semaines, ce sont surtout le champion d'Angleterre, le FC Liverpool, et le Real Madrid, le club le plus titré d'Espagne, qui ont été cités.

Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a toutefois récemment souligné dans le magazine Sport Bild qu'un transfert d'Olise cet été n'était pas à l'ordre du jour : « Nous n'y pensons même pas. » Le joueur de 24 ans dispose en effet à Munich de « toutes les opportunités dont rêvent les meilleurs joueurs ».

Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, a lui aussi déclaré qu’Olise n’était pas à vendre. « Quel que soit le club qui lui fasse les yeux doux : celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern », a-t-il déclaré. De son côté, Eberl a de nouveau fait référence au contrat à long terme, qui ne comporte aucune clause de départ, et a déclaré : « Nous sommes sereins. »