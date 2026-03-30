L'ancien capitaine du Bayern Munich, Stefan Effenberg, a déconseillé à Michael Olise de quitter le club allemand, détenteur du record de titres, à la fin de cette saison.
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« Il s'en ferait une faveur » : Stefan Effenberg avance une thèse claire concernant Michael Olise et le FC Bayern
Au sujet du maintien d'Olise à la Säbener Straße, le vainqueur de la Ligue des champions 2001 a déclaré dans l'émission « Doppelpass » de Sport1 : « Il s'en ferait une faveur, car il se sent très bien ici à Munich et au sein de l'équipe. »
Effenberg a également ajouté, au sujet du contrat d'Olise avec le FCB, valable jusqu'en 2029 : « Je ne peux pas imaginer qu'il quitte le FC Bayern cet été. Je serais plutôt enclin à prolonger encore son contrat. »
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Le contrat de Michael Olise avec le FC Bayern ne comporte pas de clause de résiliation
Olise a rejoint Munich à l'été 2024 en provenance du club anglais de première division Crystal Palace pour un transfert de 53 millions d'euros, où il est rapidement devenu un pilier incontournable de l'équipe. Au vu de ses performances exceptionnelles, il n'est guère surprenant que des poids lourds européens aient jeté leur dévolu sur l'international français. Ces dernières semaines, ce sont surtout le champion d'Angleterre, le FC Liverpool, et le Real Madrid, le club le plus titré d'Espagne, qui ont été cités.
Le directeur sportif du Bayern, Max Eberl, a toutefois récemment souligné dans le magazine Sport Bild qu'un transfert d'Olise cet été n'était pas à l'ordre du jour : « Nous n'y pensons même pas. » Le joueur de 24 ans dispose en effet à Munich de « toutes les opportunités dont rêvent les meilleurs joueurs ».
Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, a lui aussi déclaré qu’Olise n’était pas à vendre. « Quel que soit le club qui lui fasse les yeux doux : celui qui joue au FC Bayern sait ce qu’il a au FC Bayern », a-t-il déclaré. De son côté, Eberl a de nouveau fait référence au contrat à long terme, qui ne comporte aucune clause de départ, et a déclaré : « Nous sommes sereins. »
Uli Hoeneß ne veut pas céder Michael Olise au FC Liverpool
Le président d'honneur Uli Hoeneß est également intervenu. Lors du festival dédié à l'IA « data:unplugged », il a déclaré à propos d'Olise, qui pourrait succéder à Salah chez les Reds : « Liverpool a déjà dépensé 500 millions d'euros cette année et réalise une très mauvaise saison. Nous ne contribuerons pas à ce qu'ils jouent mieux l'année prochaine. »
Même des offres immorales ne pourraient rien y changer : « Nous jouons ce match pour nos supporters. Nous avons 430 000 membres, nous avons des millions de supporters dans le monde entier, et cela ne leur sert pas à grand-chose si nous avons 200 millions d’euros en caisse, mais que nous jouons pour autant un football de moins bonne qualité chaque samedi. »
Selon certaines sources, Olise se sentirait très bien à Munich, apprécierait la vie dans la capitale bavaroise et serait également très apprécié au sein de l’équipe. Et les perspectives sportives sont également au rendez-vous : à quelques mois de la fin de la saison, le Bayern est en effet encore en lice sur tous les fronts. Le titre de champion est à portée de main, le FCB est en demi-finale de la Coupe d'Allemagne et, en quarts de finale de la Ligue des champions, le duel très attendu contre le Real Madrid aura lieu les 7 et 15 avril.
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Statistiques de Michael Olise au FC Bayern
Interventions 94 Buts 36 Passes décisives 50 Cartons jaunes 13 Titres 2