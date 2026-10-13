Il ne pleure pas les absents et n'attend pas les transferts : Flick, roi de l'innovation, transforme les crises du Barça en armes redoutables

Avant le coup d'envoi de la rencontre face à Galatasaray, nombreux étaient ceux qui pensaient que Flick allait titulariser Gabriel Jesus dans la position de pointe de l'attaque, après son but contre Getafe, d'autant que le Barça avait besoin d'un joueur capable d'occuper l'axe offensif et de donner au groupe une présence dans la surface. Mais le technicien allemand a surpris tout le monde en laissant l'attaquant brésilien sur le banc et en optant pour une ligne offensive sans véritable avant-centre.

Flick a choisi d'aligner Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez et Dani Olmo devant, dans un dispositif qui, sur le papier, semblait confier à Olmo le rôle d'attaquant de pointe. Mais ce qui s'est passé sur le terrain a été bien plus complexe et bien plus mouvant : les joueurs ne se sont pas tenus à des positions fixes, ils ont échangé leurs rôles et leurs déplacements d'une manière qui a déréglé les calculs de la défense de Galatasaray, surtout avec l'accélération du rythme de jeu en seconde période.

À certains moments, Olmo se déplaçait dans la profondeur et apparaissait comme l'attaquant le plus proche du but, mais sans rester cantonné entre les deux défenseurs centraux, puisqu'il décrochait parfois pour récupérer le ballon et participer à la construction. En contrepartie, Fermin Lopez montait dans l'espace laissé par Olmo, se retrouvant en position de pointe et offrant à l'équipe une solution supplémentaire dans la surface.

Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque Gordon se déplaçait parfois de l'aile vers l'axe et exploitait les espaces créés par les mouvements de ses coéquipiers, tandis que Yamal conservait toute liberté de mouvement pour créer des occasions depuis les côtés ou en rentrant dans le jeu. Autant d'éléments qui ont rendu difficile, pour les défenseurs de Galatasaray, d'identifier le joueur à surveiller ou de savoir qui allait apparaître en pointe à l'instant suivant.

Cette liberté de mouvement n'était pas un simple échange aléatoire de positions : elle traduisait la volonté de Flick de rendre sa ligne offensive plus mobile et plus apte à exploiter les espaces. Au lieu de laisser à la défense de Galatasaray la mission de surveiller un seul attaquant, il l'a contrainte à gérer plusieurs joueurs capables d'entrer dans la surface, de créer des occasions et de conclure les attaques. Cela est clairement apparu durant la seconde période, qui a vu le Barça inscrire trois buts.

Lamine Yamal a été l'un des principaux bénéficiaires de ce système, après avoir profité des espaces qui s'offraient à lui et offert le but de Fermin Lopez d'un centre parfaitement dosé, avant de revenir trois minutes plus tard pour servir Gordon sur le troisième but, à la suite d'un dribble remarquable dans la surface, puis de participer à la construction de l'action conclue par le quatrième but de Karim Adeyemi. De quoi confirmer que son influence ne dépendait pas d'un poste fixe, mais de sa liberté de mouvement et de sa capacité à prendre la bonne décision dans le dernier tiers.

En face, Galatasaray s'est retrouvé incapable de s'adapter à ce changement, après avoir disparu offensivement en seconde période et perdu toute capacité à menacer le but du Barça, tout en souffrant défensivement face au pressing continu et aux permutations entre les joueurs de la ligne offensive. Le club turc s'est ainsi installé dans une confusion manifeste, Flick ayant réussi à transformer l'absence d'un avant-centre déclaré d'une faiblesse potentielle en atout tactique qui a déstabilisé l'adversaire.