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Hansi Flick - هانز فليك - Kooora OnlyKooora.com
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Il ne pleure pas les absents et n'attend pas les transferts : Flick, roi de l'innovation, transforme les crises du Barça en armes redoutables

FEATURES
Analysis
Galatasaray vs FC Barcelone
Galatasaray
FC Barcelone
Ligue des Champions
H. Flick
Raphinha
L. Yamal
G. Jesus
D. Olmo
A. Gordon
F. Lopez
Turquie
Espagne
Allemagne
Brésil
Angleterre

Les solutions ne manquent jamais et le plaisir est garanti avec le Barcelone de Flick

La victoire du Barça face à Galatasaray (4-1), mardi soir, n'a pas été qu'un simple nouveau succès permettant au club catalan de poursuivre son départ idéal en Ligue des champions : elle portait dans ses détails un message important sur la capacité de l'entraîneur allemand Hansi Flick à gérer les crises et à surmonter les absences, après avoir réussi à transformer une rencontre compliquée en démonstration offensive écrasante, malgré l'absence de Raphinha et sans s'appuyer sur un véritable attaquant de pointe dès le coup d'envoi, confirmant ainsi que la force de son équipe ne dépend pas d'un seul nom.

La rencontre avait démarré de manière inquiétante pour les supporters du Barça, après l'ouverture du score de Galatasaray, mais João Cancelo a ramené les Catalans dans le match grâce à un but inscrit deux minutes avant la fin de la première période, dans un contexte d'interrogations sur la capacité du club catalan à exploiter sa possession et à la convertir en véritable supériorité sur le terrain.

La seconde période a toutefois offert un visage totalement différent du Barça, sous la conduite du magicien Lamine Yamal, auteur de deux passes décisives en l'espace de 3 minutes pour anéantir les espoirs de la formation turque. Le Barça a ainsi plié la rencontre avec une prestation offensive remarquable, confirmant que l'absence de certains éléments influents n'a pas empêché Flick de trouver les solutions adéquates dans les moments difficiles.



  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    L'innovation en premier : Raphinha, la solution idéale

    Le Barça a entamé la saison en cours avec des changements importants dans ses options offensives, après s'être séparé de Robert Lewandowski et de Ferran Torres, et avoir concentré son attention tout l'été sur le recrutement de Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Mais ses tentatives n'ont pas abouti, et le club s'est retrouvé face à un défi évident : préserver sa force offensive sans boucler le transfert sur lequel il comptait pour renforcer le poste de numéro 9.

    Dans ces conditions, Hansi Flick n'a pas attendu de trouver la solution idéale sur le marché des transferts : il a commencé à chercher des réponses au sein de son effectif et a décidé d'utiliser Raphinha en pointe, en tirant profit de sa capacité à exploiter les espaces, à mettre la pression sur les défenseurs et à se présenter dans la surface au bon moment, en plus de sa vitesse, de sa technique et de son sens du but.

    Les résultats sont venus confirmer la réussite de l'idée du technicien allemand, puisque Raphinha s'est transformé en véritable danger pour les adversaires. Son rôle ne se limite plus à évoluer sur l'aile ou à créer des occasions pour ses partenaires : il est devenu un élément décisif dans la finition, avec 14 buts inscrits en Liga et en Ligue des champions, soit 12 buts en championnat d'Espagne et deux dans la compétition continentale.

    Au fil de ses prestations de haut niveau, il est apparu que le Barça avait trouvé en Raphinha une solution concrète à la crise du poste d'avant-centre, le joueur ayant apporté à l'équipe les mouvements offensifs et l'efficacité devant le but dont elle avait besoin. Son éclat continu est devenu un rouage essentiel du dispositif offensif bâti par Flick, jusqu'à ce que la trêve internationale vienne soumettre cette solution à un test difficile et relance la question de la capacité de l'équipe à maintenir son niveau en l'absence de sa star brésilienne.

  • FBL-AUS-BRA-FRIENDLYAFP

    Une blessure qui inquiète les supporters catalans et Flick

    Le Barça a reçu un coup dur durant la trêve internationale, après la blessure de Raphinha avec la sélection du Brésil, à un moment où le joueur traversait l'une de ses meilleures périodes sur le plan des buts. De quoi susciter des inquiétudes quant à la capacité de l'équipe à compenser son absence, d'autant que Flick s'était clairement appuyé sur lui dans l'axe de l'attaque, après avoir réussi à en faire l'une des clés majeures du jeu offensif.

    Ces craintes étaient légitimes au regard des statistiques réalisées par Raphinha et du rôle qu'il tient sur le terrain. Il n'était pas seulement un joueur qui marque des buts : il se déplaçait sans cesse pour désorganiser les défenses, ouvrait des espaces à ses coéquipiers et pressait les adversaires dès le début de la construction du jeu. Autant de tâches qu'il est difficile de compenser en s'appuyant sur un autre joueur capable de les assumer de la même manière.

    Mais Flick n'a pas laissé ces inquiétudes s'installer longtemps et a apporté une réponse concrète lors de la rencontre face à Getafe en Liga, lorsqu'il a décidé de faire appel à Gabriel Jesus, arrivé au Barça dans les derniers jours du mercato, en lui offrant une chance de jouer dans l'axe de l'attaque. Le joueur s'est illustré positivement et a inscrit un but dans une victoire sur le score de 3-0.

    Le match face à Getafe a ainsi offert une nouvelle option à l'entraîneur allemand et confirmé que l'absence de Raphinha ne signifie pas nécessairement l'effondrement du dispositif offensif. La présence de Jesus a permis à Flick de pouvoir compter sur un véritable avant-centre en cas de besoin, tout en conservant sa capacité à modifier son approche selon la nature de l'adversaire. Une souplesse supplémentaire pour le Barça avant le rendez-vous européen face à Galatasaray.

    Avec la réussite de Jesus lors de ce premier test, il était naturel que les pronostics s'orientent vers une titularisation face au club turc, surtout en l'absence de nombreuses options dans l'axe de l'attaque, hormis l'attaquant brésilien et le jeune Égyptien Hamza Abdelkarim. Mais Flick a décidé d'opter pour une solution totalement différente et de prouver que la présence d'un véritable avant-centre n'est pas une condition indispensable pour créer le danger.

  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Nouvelle surprise de Flick

    Avant le coup d'envoi de la rencontre face à Galatasaray, nombreux étaient ceux qui pensaient que Flick allait titulariser Gabriel Jesus dans la position de pointe de l'attaque, après son but contre Getafe, d'autant que le Barça avait besoin d'un joueur capable d'occuper l'axe offensif et de donner au groupe une présence dans la surface. Mais le technicien allemand a surpris tout le monde en laissant l'attaquant brésilien sur le banc et en optant pour une ligne offensive sans véritable avant-centre.

    Flick a choisi d'aligner Lamine Yamal, Anthony Gordon, Fermin Lopez et Dani Olmo devant, dans un dispositif qui, sur le papier, semblait confier à Olmo le rôle d'attaquant de pointe. Mais ce qui s'est passé sur le terrain a été bien plus complexe et bien plus mouvant : les joueurs ne se sont pas tenus à des positions fixes, ils ont échangé leurs rôles et leurs déplacements d'une manière qui a déréglé les calculs de la défense de Galatasaray, surtout avec l'accélération du rythme de jeu en seconde période.

    À certains moments, Olmo se déplaçait dans la profondeur et apparaissait comme l'attaquant le plus proche du but, mais sans rester cantonné entre les deux défenseurs centraux, puisqu'il décrochait parfois pour récupérer le ballon et participer à la construction. En contrepartie, Fermin Lopez montait dans l'espace laissé par Olmo, se retrouvant en position de pointe et offrant à l'équipe une solution supplémentaire dans la surface.

    Et cela ne s'est pas arrêté là, puisque Gordon se déplaçait parfois de l'aile vers l'axe et exploitait les espaces créés par les mouvements de ses coéquipiers, tandis que Yamal conservait toute liberté de mouvement pour créer des occasions depuis les côtés ou en rentrant dans le jeu. Autant d'éléments qui ont rendu difficile, pour les défenseurs de Galatasaray, d'identifier le joueur à surveiller ou de savoir qui allait apparaître en pointe à l'instant suivant.

    Cette liberté de mouvement n'était pas un simple échange aléatoire de positions : elle traduisait la volonté de Flick de rendre sa ligne offensive plus mobile et plus apte à exploiter les espaces. Au lieu de laisser à la défense de Galatasaray la mission de surveiller un seul attaquant, il l'a contrainte à gérer plusieurs joueurs capables d'entrer dans la surface, de créer des occasions et de conclure les attaques. Cela est clairement apparu durant la seconde période, qui a vu le Barça inscrire trois buts.

    Lamine Yamal a été l'un des principaux bénéficiaires de ce système, après avoir profité des espaces qui s'offraient à lui et offert le but de Fermin Lopez d'un centre parfaitement dosé, avant de revenir trois minutes plus tard pour servir Gordon sur le troisième but, à la suite d'un dribble remarquable dans la surface, puis de participer à la construction de l'action conclue par le quatrième but de Karim Adeyemi. De quoi confirmer que son influence ne dépendait pas d'un poste fixe, mais de sa liberté de mouvement et de sa capacité à prendre la bonne décision dans le dernier tiers.

    En face, Galatasaray s'est retrouvé incapable de s'adapter à ce changement, après avoir disparu offensivement en seconde période et perdu toute capacité à menacer le but du Barça, tout en souffrant défensivement face au pressing continu et aux permutations entre les joueurs de la ligne offensive. Le club turc s'est ainsi installé dans une confusion manifeste, Flick ayant réussi à transformer l'absence d'un avant-centre déclaré d'une faiblesse potentielle en atout tactique qui a déstabilisé l'adversaire.

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  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP

    Le Barça de Flick plus fort que les absences

    La confrontation face à Galatasaray a montré que Flick ne s'appuie pas sur une solution unique pour gérer les crises, mais qu'il possède la capacité de modifier la physionomie de son équipe en fonction des options disponibles. Après avoir utilisé Raphinha en pointe, où le joueur a connu une réussite remarquable, il a eu recours à Gabriel Jesus pour compenser son absence face à Getafe, avant de décider, contre Galatasaray, de se passer totalement d'un attaquant de pointe pour s'appuyer sur un dispositif offensif fondé sur les permutations de postes et un pressing continu.

    Plus important encore, ces solutions ne sont pas restées de simples idées théoriques : leurs résultats se sont vus sur le terrain. Après une première période conclue sur un score de 1-1, Barcelone est parvenu à inscrire trois buts en seconde période, en tirant profit des mouvements de ses joueurs et de la liberté accordée à leurs rôles, tandis que Galatasaray s'est montré incapable de trouver une réponse adaptée aux changements imposés par le club catalan.

    Flick a ainsi envoyé un message clair : l'absence de Raphinha ne signifie pas que Barcelone perd son danger, et la présence de Jesus sur le banc n'empêche pas l'équipe de livrer une performance offensive de haut niveau, tant qu'il existe une structure claire, des rôles flexibles et une compréhension collective du jeu.

    La soirée face à Galatasaray a prouvé que Barcelone dispose désormais de plus d'un chemin pour atteindre le but adverse, et que Flick sait innover lorsque les circonstances se compliquent. Il ne se laisse pas arrêter par l'absence d'un joueur, quelle que soit son importance : il rebat ses cartes et cherche la solution qui convient au match, confirmant que la véritable force de l'équipe ne réside pas uniquement dans les noms, mais dans un système qui permet à chaque joueur de compenser l'autre et de contribuer à faire la différence.


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