« Je ne sélectionnerais pas Leroy Sané, car il n'apporte pas les performances nécessaires pour devenir champion du monde », a déclaré Littbarski à Sport1 lors de la première du documentaire « Un été en Italie – Coupe du monde 1990 ».
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« Il n'apporte pas le niveau de performance requis » : un champion du monde s'oppose à la participation de Leroy Sané à la Coupe du monde
À la place, l'entraîneur de 65 ans préférerait donner leur chance à des joueurs plus jeunes et plus motivés, comme Lennart Karl du Bayern Munich ou Said El Mala de Cologne : « Certainement pas comme titulaires, mais pour les 20 dernières minutes. El Mala sur le côté gauche, et Karl peut de toute façon évoluer à plusieurs postes. Ce sont tous les deux des gars formidables et ce serait bien sûr une expérience incroyable pour eux. »
L'été dernier, Sane a quitté de manière quelque peu surprenante le FC Bayern Munich pour rejoindre Galatasaray Istanbul sans indemnité de transfert. Au sein du club turc de haut niveau, le joueur de 30 ans réalise une saison correcte, mais en aucun cas exceptionnelle. En 34 matches officiels toutes compétitions confondues, il a inscrit six buts et délivré huit passes décisives.
C'est pourquoi des doutes publics se sont récemment fait entendre de plus en plus souvent quant à savoir si Sané devait même être pris en considération pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Julian Nagelsmann a laissé entendre qu'il souhaitait emmener le joueur, qui compte 72 sélections (16 buts), malgré les critiques, et lui a laissé de bonnes chances d'être sélectionné.
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Nagelsmann à propos de Sané : « Il fait aussi du bon travail à Galatasaray »
« Nous n'avons pas beaucoup de joueurs de son profil qui remontent souvent vers le centre depuis l'aile droite. Nous avons une excellente relation, et Leroy a réalisé de superbes performances. Il fait également du bon travail à Galatasaray », a expliqué le sélectionneur national dans l'interview très citée accordée au magazine kicker.
On ne sait pas encore exactement quand Nagelsmann annoncera sa sélection définitive pour la Coupe du monde. La date la plus probable est après l'avant-dernier match amical contre la Finlande, le 31 mai, avant le départ pour les États-Unis le 2 juin. C'est là-bas qu'aura lieu le tout dernier match amical avant le début du tournoi, le 6 juin.
Selon Littbarski, l'équipe de la DFB ne fait pas partie des grands favoris de la Coupe du monde, mais il ne faut pas sous-estimer l'Allemagne. « Que ce soit Wirtz, Musiala ou Havertz, il y a vraiment beaucoup de talents dans cette équipe. L'important sera de s'accepter les uns les autres, de rester soudés et de se donner à fond. Je pense alors que nous pourrons aller loin. »