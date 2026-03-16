« Il n'apporte pas le niveau de performance requis » : un champion du monde s'oppose à la participation de Leroy Sané à la Coupe du monde

À la place, l'entraîneur de 65 ans préférerait donner leur chance à des joueurs plus jeunes et plus motivés, comme Lennart Karl du Bayern Munich ou Said El Mala de Cologne : « Certainement pas comme titulaires, mais pour les 20 dernières minutes. El Mala sur le côté gauche, et Karl peut de toute façon évoluer à plusieurs postes. Ce sont tous les deux des gars formidables et ce serait bien sûr une expérience incroyable pour eux. »

L'été dernier, Sane a quitté de manière quelque peu surprenante le FC Bayern Munich pour rejoindre Galatasaray Istanbul sans indemnité de transfert. Au sein du club turc de haut niveau, le joueur de 30 ans réalise une saison correcte, mais en aucun cas exceptionnelle. En 34 matches officiels toutes compétitions confondues, il a inscrit six buts et délivré huit passes décisives.

C'est pourquoi des doutes publics se sont récemment fait entendre de plus en plus souvent quant à savoir si Sané devait même être pris en considération pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Julian Nagelsmann a laissé entendre qu'il souhaitait emmener le joueur, qui compte 72 sélections (16 buts), malgré les critiques, et lui a laissé de bonnes chances d'être sélectionné.