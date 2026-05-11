« Mon rêve est de travailler un jour comme recruteur ou entraîneur au centre de formation de Dortmund. Et c'est exactement là que je me vois », déclarait Dario Scuderi en mars 2021 dans une longue interview accordée à SPOX, lorsqu'on lui demandait où il se voyait en 2026. Un peu plus de cinq ans plus tard, force est de constater que ce jeune homme de 28 ans a concrétisé son ambition.
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Il a failli perdre une jambe suite à une blessure effroyable, mais celui qui a révélé Inacio, Reggiani et d’autres vit désormais son rêve au BVB
Scuderi est bien en poste au BVB, où il agit en tant que recruteur spécialisé dans la détection des jeunes talents de haut niveau. Dans ce cadre, l’Italien sillonne le globe à la recherche de pépites capables d’intéresser le Borussia.
Retraité du football depuis 2019, il a déjà prouvé son efficacité : il a notamment attiré Filippo Mane, arrivé début 2021 en provenance de l’équipe U19 de la Sampdoria de Gênes, ainsi que Samuele Inacio et Luca Reggiani, déjà intégrés au groupe professionnel cette saison.
« C’est génial. Je voyage souvent en Europe, je découvre de nombreux pays et je vois beaucoup de bons joueurs. J’aime regarder le football et j’aime l’analyser », a-t-il confié un jour dans un podcast du club.
« La blessure au genou la plus grave qu'on puisse imaginer »
Une certitude : s’il avait pu choisir, Scuderi serait encore aujourd’hui footballeur professionnel, au faîte de sa carrière. Le destin en a décidé autrement. Sa blessure, particulièrement sévère, a même poussé une superstar comme Neymar à lui adresser des vœux de prompt rétablissement.
Que s’était-il passé ? À 18 ans, Scuderi évoluait avec les U19 du BVB à Varsovie, en Youth League, compétition qu’il scrute désormais pour repérer les futurs talents.
C’est là, en Pologne, qu’il a subi « la blessure au genou la plus grave qu’on puisse imaginer », selon les mots du célèbre spécialiste munichois du genou, le docteur Michael Strobel. Le diagnostic est sans appel : luxation du genou, double rupture des ligaments croisés, rupture du ligament latéral et lésion du ménisque.
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Selon les informations disponibles, Scuderi devrait être aligné au poste d’arrière droit sous les ordres de Tuchel.
Formé au Borussia, Scuderi a d’abord gravi les échelons des équipes de jeunes avant de briller sous les ordres de Hannes Wolf, avec qui il a décroché deux titres de champion. En 2016, Thomas Tuchel le reconvertit en arrière droit au sein du groupe professionnel. Mais en septembre, un sprint mal maîtrisé après une mauvaise passe a brusquement interrompu son élan.
« Comme j’étais très haut sur le terrain, mon adversaire s’est retrouvé seul face au but peu après », se souvient Scuderi. « J’ai alors mis toute mon énergie dans ce sprint et j’ai réussi à le rattraper. Mais bloquer son tir, ça s’est plutôt mal passé pour moi. »
Commence alors un véritable calvaire. Les heures qui suivent sont éprouvantes : après un passage dans un second hôpital de Varsovie, son genou gonfle « comme deux ballons de foot ». Le lendemain, il est poussé en fauteuil roulant jusqu’à la salle du petit-déjeuner.
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Dario Scuderi a frôlé l’amputation d’une jambe.
Le docteur Markus Braun, médecin du Borussia Dortmund, accompagnait l’équipe pour la rencontre de Ligue des champions prévue plus tard dans la soirée et il s’est immédiatement inquiété. « Il a dit que nous devions nous rendre de toute urgence à Dortmund, car il y avait un risque de syndrome des loges, c’est-à-dire une accumulation excessive de liquide qui exerce une pression sur les tissus, les tendons et les nerfs », a expliqué Scuderi.
Il décline le jet privé proposé par le directeur général Hans-Joachim Watzke et regagne Dortmund avec le groupe. À l’aéroport, un employé le fait basculer de son fauteuil roulant lors de l’enregistrement. Pendant le vol, il est installé « tout devant, seul dans une rangée de trois, juste devant Tuchel et Michael Zorc ».
À l’arrivée à Dortmund, Scuderi est directement opéré : ce sera la première d’une longue série d’interventions, au cours de laquelle il frôle même l’amputation. « J’étais sous le choc. En me réveillant, j’ai aussitôt soulevé ma couverture sanglante. Quel soulagement de voir ma jambe toujours là », raconte-t-il.
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Premier entraînement après 623 jours d’arrêt suite à une blessure
Malgré l’obstacle, Scuderi n’a pas abdiqué. Animé par une détermination sans faille, il a lutté contre une retraite anticipée et enchaîné les progrès. L’astuce décisive, qui lui a permis de reprendre véritablement l’entraînement, est venue de Rome : un médecin lui a posé une minuscule attelle, intégrée comme une semelle dans ses chaussures de football, afin de compenser le dysfonctionnement de ses nerfs de la jambe endommagés. « Cette attelle a été la solution décisive, elle m’a permis de rejouer », explique Scuderi.
Le 8 mai 2019, après 967 jours d’absence, il réintègre enfin le groupe de la réserve du Borussia Dortmund pour un match officiel.
Le 8 mai 2019, après 967 jours d’absence, il est enfin réintégré dans le groupe pour une journée de championnat, sans toutefois être aligné avec les U23 du Borussia Dortmund. « J’espérais vraiment jouer quelques minutes », se souvient-il. « Je pense qu’on voulait simplement minimiser autant que possible le risque d’une nouvelle blessure. »
« Je n’ai aucun problème, mais j’ai une cicatrice de 115 points de suture » Telle est la déclaration sans équivoque du joueur, qui résume en une phrase l’étendue de sa blessure et son état d’esprit. Malgré cette longue suture, il assure ne rencontrer aucun obstacle à sa récupération, laissant entendre qu’il est déjà tourné vers son retour sur les terrains.
Peu après, son parcours de joueur au BVB touchait à sa fin. Le contrat de Scuderi, qui arrivait à échéance au sein de la deuxième équipe, n’a pas été renouvelé. Il a décliné des offres de niveau similaire à celui de la Regionalliga, car le Borussia lui proposait de débuter en tant qu’entraîneur au sein de l’académie de football. Parallèlement, il tente un dernier come-back au FC Iserlohn 46/49, son club formateur, mais après seulement une rencontre, le constat est sans appel : l’heure est venue pour l’après-carrière.
Après avoir entraîné des enfants de 9 à 11 ans, il s’est tourné vers le recrutement. Ses trouvailles, comme Inacio, Mane et Reggiani – les deux derniers ayant déjà signé un contrat professionnel – attestent de son œil averti, forgé au fil de sa carrière.
Quant à son genou, il assure que tout va bien : « Je n’ai plus aucun problème, si ce n’est une cicatrice de 115 points de suture. Je marche normalement, même si je ne peux pas encore lever le pied correctement. Les médecins disent que le nerf finira par se rétablir tout seul, mais personne ne sait quand ni même si cela arrivera vraiment. »
Dario Scuderi : un panorama complet de son parcours au sein des équipes U17 et U19 du BVB.
Équipe Matchs Buts Passes décisives Borussia Dortmund U17 24 2 1 Borussia Dortmund U19 36 1 5