Scuderi est bien en poste au BVB, où il agit en tant que recruteur spécialisé dans la détection des jeunes talents de haut niveau. Dans ce cadre, l’Italien sillonne le globe à la recherche de pépites capables d’intéresser le Borussia.

Retraité du football depuis 2019, il a déjà prouvé son efficacité : il a notamment attiré Filippo Mane, arrivé début 2021 en provenance de l’équipe U19 de la Sampdoria de Gênes, ainsi que Samuele Inacio et Luca Reggiani, déjà intégrés au groupe professionnel cette saison.

« C’est génial. Je voyage souvent en Europe, je découvre de nombreux pays et je vois beaucoup de bons joueurs. J’aime regarder le football et j’aime l’analyser », a-t-il confié un jour dans un podcast du club.