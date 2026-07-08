L’attaquant a passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt à la Juve. Avec dix buts en 22 matchs, il a convaincu. Il souhaiterait rester à Turin, et les Bianconeri ne s’y opposent pas. Le PSG était prêt à faciliter son départ vers le champion en titre de Serie A.

Cependant, le PSG réclamerait environ 40 millions d’euros pour le transfert, une somme que la Vieille Dame refuse de débourser. Ce désaccord menace l’opération, et la patience des dirigeants parisiens s’épuise. Une formule incluant une option d’achat suivie d’une obligation d’achat avait bien été évoquée, mais elle n’a pas permis de débloquer la situation.

Outre le Borussia Dortmund, les deux clubs de Premier League Aston Villa et Crystal Palace sont également cités comme bénéficiaires potentiels de cette situation.