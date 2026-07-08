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Il a coûté 95 millions d'euros ! Le BVB aurait jeté son dévolu sur une ancienne star de la Bundesliga

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R. Kolo Muani

Le Borussia Dortmund, vice-champion de Bundesliga, s’intéresse à l’ancien Frankfortois Randal Kolo Muani (27 ans), actuellement sous contrat avec le Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Ligue des champions.

Selon Foot Mercato, le transfert définitif du Français vers la Juventus serait loin d’être acquis, et plusieurs clubs pourraient profiter de ce flou. Le BVB, notamment, aurait coché le nom de Kolo Muani sur sa short-list.

  • L’attaquant a passé la deuxième partie de la saison dernière en prêt à la Juve. Avec dix buts en 22 matchs, il a convaincu. Il souhaiterait rester à Turin, et les Bianconeri ne s’y opposent pas. Le PSG était prêt à faciliter son départ vers le champion en titre de Serie A.

    Cependant, le PSG réclamerait environ 40 millions d’euros pour le transfert, une somme que la Vieille Dame refuse de débourser. Ce désaccord menace l’opération, et la patience des dirigeants parisiens s’épuise. Une formule incluant une option d’achat suivie d’une obligation d’achat avait bien été évoquée, mais elle n’a pas permis de débloquer la situation.

    Outre le Borussia Dortmund, les deux clubs de Premier League Aston Villa et Crystal Palace sont également cités comme bénéficiaires potentiels de cette situation.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un transfert de star en vue pour le BVB ? Randal Kolo Muani est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028.

    À Dortmund, l'attaque pourrait connaître des évolutions cet été. Le contrat de l'ailier Karim Adeyemi (24 ans) expire en 2027, et les discussions pour une prolongation sont au point mort. Si la situation ne évolue pas, un départ de l'ancien Salzbourgeois pourrait être acté dès ce mercato.

    Par ailleurs, les rumeurs de transfert entourant l’attaquant Serhou Guirassy (30 ans) persistent : depuis plusieurs semaines, l’ancien Auxerrois est annoncé à Fenerbaçe en Super Lig turque, où il pourrait s’engager grâce à une clause libératoire. Ces dernières semaines, Fisnik Asllani (23 ans, TSG Hoffenheim) est souvent cité comme candidat potentiel pour renforcer l’attaque dirigée par Niko Kovac (54 ans).

    Kolo Muani connaît parfaitement l’élite allemande. Après son arrivée libre en provenance du FC Nantes à l’Eintracht Francfort en 2022, il a inscrit 16 buts en 36 matches de championnat sous les couleurs hessoises. Il a ensuite rejoint le PSG pour la somme record de 95 millions d’euros versée par la SGE, au milieu d’une polémique considérable. Au sein du star-system dirigé par Luis Enrique (56 ans), l’attaquant polyvalent n’a pas répondu aux attentes et n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire.

    En janvier 2025, il a été prêté à la Juve ; la saison précédente, il avait joué sans grand succès en prêt à Tottenham Hotspur. Son contrat à Paris court encore jusqu’en 2028, mais il est considéré comme un candidat évident à un transfert.

  • Les transferts record du BVB

    JoueursPosteRecruté parAnnéeIndemnité de transfert
    Ousmane DembéléAttaqueStade Rennais201635,5 millions d’euros
    Sébastien HallerAttaquantAjax Amsterdam202231 millions d’euros
    Mats HummelsDéfenseFC Bayern201930,5 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainAFC Sunderland202530,5 millions d’euros
    Jude BellinghamMilieu de terrainBirmingham City202030,15 M€

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