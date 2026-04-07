Bien que son état se soit stabilisé dans un premier temps après sa crise cardiaque, celui-ci s'est gravement détérioré à la suite d'une deuxième crise cardiaque survenue vendredi dernier.

Dimanche matin, des représentants de l'hôpital universitaire de Bucarest ont publié un communiqué indiquant que l'état de santé de Lucescu s'était détérioré ; il a donc été transféré en soins intensifs dans la nuit.

Le ministre de la Santé, Alexandru Rogopete, a déclaré que l'état de Lucescu était « critique » ; peu après, il a été placé en coma artificiel. Tard dans la soirée de dimanche, ses fils, dont Razvan, l'entraîneur du club PAOK, sont arrivés à l'hôpital pour lui faire leurs derniers adieux.

Lucescu a joué pour le club du Dinamo Bucarest et a représenté son pays à 64 reprises, notamment lors de la Coupe du monde 1970, mais sa renommée s'est considérablement accrue lorsqu'il s'est tourné vers le métier d'entraîneur.

Lucescu est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Roumanie. Il a entraîné en Roumanie, en Italie, en Turquie, en Ukraine et en Russie, et est entré dans l'histoire avec le Shakhtar Donetsk au cours des 12 années qu'il a passées au club, remportant 8 titres de champion, 7 Coupes et une Coupe de l'UEFA.