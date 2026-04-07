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Il a battu le Real Madrid et s'est disputé avec Ronaldo… Décès de l'« ennemi numéro un » de Guardiola

M. Lucescu
P. Guardiola
Roumanie
Espagne

Il a obtenu d'importants résultats dans le domaine de la formation

 C'est ce mardi qu'est décédé un entraîneur légendaire, qui a connu un immense succès dans plusieurs pays européens et a réussi à ravir le titre de la Supercoupe d'Europe au Real Madrid.

Le journal « AS » a indiqué que l'entraîneur roumain Mircea Lucescu, qu'il a qualifié de « premier ennemi de Guardiola », est décédé à l'âge de 80 ans, quelques jours après avoir démissionné de son poste de sélectionneur national.

 L'hôpital universitaire d'urgence de Bucarest a annoncé, dans un communiqué officiel, que Mircea Lucescu était décédé ce mardi 7 avril 2026, vers 20 h 30 (heure locale).

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    L'état de santé s'est gravement détérioré avant le décès

     Bien que son état se soit stabilisé dans un premier temps après sa crise cardiaque, celui-ci s'est gravement détérioré à la suite d'une deuxième crise cardiaque survenue vendredi dernier.

     Dimanche matin, des représentants de l'hôpital universitaire de Bucarest ont publié un communiqué indiquant que l'état de santé de Lucescu s'était détérioré ; il a donc été transféré en soins intensifs dans la nuit.

    Le ministre de la Santé, Alexandru Rogopete, a déclaré que l'état de Lucescu était « critique » ; peu après, il a été placé en coma artificiel. Tard dans la soirée de dimanche, ses fils, dont Razvan, l'entraîneur du club PAOK, sont arrivés à l'hôpital pour lui faire leurs derniers adieux.

    Lucescu a joué pour le club du Dinamo Bucarest et a représenté son pays à 64 reprises, notamment lors de la Coupe du monde 1970, mais sa renommée s'est considérablement accrue lorsqu'il s'est tourné vers le métier d'entraîneur.

     Lucescu est considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire de la Roumanie. Il a entraîné en Roumanie, en Italie, en Turquie, en Ukraine et en Russie, et est entré dans l'histoire avec le Shakhtar Donetsk au cours des 12 années qu'il a passées au club, remportant 8 titres de champion, 7 Coupes et une Coupe de l'UEFA.

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    La crise entre Lucescu et Guardiola

     On se souvient encore très bien du moment où il a fait irruption lors de la conférence de presse de Pep Guardiola après un match contre Barcelone, en criant « Honte ! » parce que Barcelone n'avait pas remis le ballon en jeu après l'un de ses buts.

     Malgré cet incident, qui a poussé le journal à le qualifier de « premier ennemi de Guardiola », Pep et Mircea ont par la suite noué une solide amitié fondée sur le respect mutuel.

    Lucescu a également entraîné Ronaldo à l'Inter Milan, où il s'est disputé avec lui en raison de leurs différences de caractère.

     En Turquie, il a réalisé l’un de ses plus grands exploits avec Galatasaray en remportant la Supercoupe d’Europe à Monaco contre le Real Madrid en 2000.

    Il a également remporté le championnat turc avec Galatasaray et Beşiktaş, mais ce succès a été suivi d'une période difficile à la tête de la sélection turque.

  • La dernière étape de Luchesko

    Son dernier poste était celui d'entraîneur de l'équipe nationale de son pays, la Roumanie, qu'il a dirigée à nouveau 38 ans après son premier mandat. Bien qu'ils aient atteint les barrages de qualification pour la Coupe du monde, leur défaite en demi-finale face à la Turquie a privé les Roumains d'une place pour la Coupe.

     Quelques heures plus tard, le départ de Lucescu a été annoncé. Pire encore, il a été victime d'une crise cardiaque qui a emporté l'une des légendes du football roumain.

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