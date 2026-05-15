Sous contrat jusqu’en 2027 comme directeur sportif du FC Bayern, Max Eberl ignore encore de quoi son avenir sera fait.

« Si mon travail est apprécié, je suis prêt à rester plus longtemps au Bayern », a-t-il récemment confié à DAZN. Pour l’instant, le conseil de surveillance munichois n’a toutefois pas entamé de discussions en vue d’une prolongation anticipée. Au contraire, des rumeurs évoquent une relation tendue avec le directeur sportif Christoph Freund ; le magazine Kicker parle même d’un « mariage forcé ».

Nommé début 2024, il a déjà conquis deux titres de champion. Cette saison, il pourrait ajouter à son palmarès une première Coupe d’Allemagne depuis 2020. Le 23 mai, les Munichois défieront le VfB Stuttgart en finale, après avoir conclu la Bundesliga samedi contre le 1. FC Cologne.