Selon le quotidien sportif saoudien Arriyadiyah, Al-Ittihad a déjà entamé des pourparlers avec Max Eberl en vue d’un éventuel recrutement. Le dirigeant allemand serait pressenti pour prendre le poste de directeur sportif. Al-Ittihad, l’un des plus grands clubs du royaume, a été sacré champion d’Arabie saoudite en 2025.
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« Hors du commun » : Max Eberl, du FC Bayern, dément catégoriquement les rumeurs croustillantes
Interrogé vendredi en conférence de presse au sujet de ces rumeurs, Eberl a d’abord envisagé une réponse humoristique, avant de craindre que son public ne la saisisse pas. « En réalité, j’aurais voulu dire : oui, j’étais bien en Arabie saoudite, mais avec l’équipe nationale allemande des moins de 18 ans. C’est la seule expérience que j’ai vécue là-bas. Tout le reste n’est que pure spéculation. »
Max Eberl est lié au FC Bayern jusqu’en 2027.
Sous contrat jusqu’en 2027 comme directeur sportif du FC Bayern, Max Eberl ignore encore de quoi son avenir sera fait.
« Si mon travail est apprécié, je suis prêt à rester plus longtemps au Bayern », a-t-il récemment confié à DAZN. Pour l’instant, le conseil de surveillance munichois n’a toutefois pas entamé de discussions en vue d’une prolongation anticipée. Au contraire, des rumeurs évoquent une relation tendue avec le directeur sportif Christoph Freund ; le magazine Kicker parle même d’un « mariage forcé ».
Nommé début 2024, il a déjà conquis deux titres de champion. Cette saison, il pourrait ajouter à son palmarès une première Coupe d’Allemagne depuis 2020. Le 23 mai, les Munichois défieront le VfB Stuttgart en finale, après avoir conclu la Bundesliga samedi contre le 1. FC Cologne.